MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - China-Börsen geben leicht nach

DOW JONES--Ein zweigeteiltes Bild hat sich am Dienstag an den asiatischen Börsen gezeigt. Während es in Seoul und Sydney, auch mit den erneut positiven Vorgaben von der Wall Street, leicht nach oben ging, verzeichneten die chinesischen Aktienmärkte Abgaben. Teilnehmer verwiesen nach der jüngsten positiven Entwicklung auf anhaltende Gewinnmitnahmen, die vor allem den Technologie-Sektor belasteten. Der Shanghai-Composite reduzierte sich um 0,2 Prozent und für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es im späten Handel um weitere 0,9 Prozent nach unten. Beide Indizes erholten sich damit aber deutlich von ihren Tagestiefs.

Allerdings berichteten Marktteilnehmer von insgesamt dünnen Umsätzen im Vorfeld wichtiger US-Konjunkturdaten am Freitag. Dann wird der Kernindex der persönlichen US-Konsumausgaben für August veröffentlicht. Dieser ist im Vergleich zum weniger umfassenden Verbraucherpreisindex das favorisierte Inflationsmaß der US-Notenbank. In Tokio fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Die Investoren zeigten sich zudem vorsichtig, nachdem mehrere Vertreter der US-Notenbank signalisierten, dass die Fed die Leitzinsen nach der Senkung in der vergangenen Woche möglicherweise nicht weiter senken muss. So hat sich der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, Alberto Musalem, am Montag skeptisch bezüglich künftiger Zinssenkungen gezeigt. Er habe die Senkung um 25 Basispunkte vergangene Woche wegen höherer Risiken für den Arbeitsmarkt unterstützt, aber angesichts der Inflation, die fast 1 Prozentpunkt über dem Fed-Ziel von 2 Prozent liege, könnten weitere Senkungen übermäßige Sorglosigkeit gegenüber steigenden Preisen bedeuten. Mit Spannung wird nun auf eine Rede von Fed-Chairman Jerome Powell am Dienstag geschaut.

Für die BYD-Aktie ging es in Schanghai um 2,2 Prozent abwärts. Berkshire Hathaway, die Holding-Gesellschaft von Investor Warren Buffett, hat ihren Anteil am chinesischen Elektroautohersteller verkauft. Berkshire Hathaway hatte über eine Tochtergesellschaft im Jahr 2008 etwa 225 Millionen BYD-Aktien erworben. Diese stiegen während der Halteperiode von Berkshire etwa um das 30-fache.

Für den Kospi in Seoul ging es 0,5 Prozent aufwärts. Hier setzten die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics ihre Aufwärtstendenz fort und gewannen weitere 1,4 Prozent. Auslöser waren Medien-Berichten, wonach der Konzern die Qualifizierung von Nvidia für seinen Hochleistungschip HBM3E erhalten hat. Samsung könnte im dritten Quartal die Gewinnerwartungen übertreffen, sagte Analyst Pak Yu-ak von Kiwoom Securities. Erhöhte Auslieferungen von Speicherprodukten mit hoher Bandbreite dürften die Rentabilität im DRAM-Segment verbessert haben. Die Verluste in seinem Foundry-Segment dürften sich im dritten Quartal aufgrund höherer Auslastungsraten dagegen verringert haben. SK Hynix legten um 2,9 Prozent zu.

In Australien erhöhte sich der S&P/ASX 200 um 0,4 Prozent. Hier verzeichnen die Aktien der schwergewichteten Bergbau-Werte mit den steigenden Metallpreisen Kursgewinne. So legten BHP um 0,5 Prozent zu und Rio Tinto gingen 1,2 Prozent höher aus dem Handel. Dies drängte einen überraschend schwachen Einkaufsmanagerindex für September in den Hintergrund, der ein verlangsamtes Wachstum in der Produktion und bei Dienstleistungen zeigte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.845,90 +0,4% +7,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG

Kospi (Seoul) 3.486,19 +0,5% +45,3% 08:30

Shanghai-Comp. 3.821,83 -0,2% +14,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.108,82 -0,9% +32,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:55 % YTD

EUR/USD 1,1785 -0,1 1,1800 1,1752 +13,4%

EUR/JPY 174,15 -0,1 174,33 174,03 +6,7%

EUR/GBP 0,8722 -0,1 0,8734 0,8717 +5,4%

GBP/USD 1,3510 -0,0 1,3512 1,3481 +7,6%

USD/JPY 147,78 0,0 147,74 148,08 -6,0%

USD/KRW 1.395,00 0,3 1.390,29 1.392,45 -5,3%

USD/CNY 7,1101 0,0 7,1101 7,1115 -1,4%

USD/CNH 7,1169 0,0 7,1166 7,1183 -3,0%

USD/HKD 7,7737 0,1 7,7697 7,7700 +0,1%

AUD/USD 0,6586 -0,2 0,6597 0,6583 +6,5%

NZD/USD 0,5848 -0,3 0,5867 0,5847 +4,8%

BTC/USD 112.986,20 -0,1 113.055,60 112.568,60 +22,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,52 61,90 -0,6% -0,38 -13,3%

Brent/ICE 66,16 66,57 -0,6% -0,41 -11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.751,27 3.749,25 +0,1% +2,02 +40,4%

Silber 43,77 44,05 -0,6% -0,28 +49,2%

Platin 1.206,55 1.204,26 +0,2% +2,29 +36,9%

Kupfer 4,62 4,63 -0,3% -0,01 +12,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

