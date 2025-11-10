DAX23.985 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.303 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,39 -0,5%Gold4.091 +2,3%
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Plus

10.11.25 16:08 Uhr
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 13,05 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 4,1 Prozent auf 13,05 USD. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 13,16 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,00 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 99.248 BYD-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,50 USD. Dieser Kurs wurde am 24.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 57,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.11.2024 (10,37 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 20,56 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 CNY aus.

Am 31.10.2025 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,94 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,45 HKD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 213,05 Mrd. HKD im Vergleich zu 218,85 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Am 31.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,45 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.net

