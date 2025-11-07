DAX23.589 -0,6%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.718 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1588 +0,4%Öl63,62 +0,1%Gold3.989 +0,3%
BYD Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von BYD

07.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 12,42 USD.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,1 Prozent auf 12,42 USD. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,35 USD nach. Mit einem Wert von 12,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 30.405 Aktien.

Am 24.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 39,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.11.2024 bei 10,37 USD. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 16,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 CNY ausgeschüttet werden.

BYD ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 HKD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,65 Prozent auf 213,05 Mrd. HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218,85 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BYD wird am 31.03.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,45 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

