BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 12,41 USD.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 12,41 USD. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,56 USD aus. Bei 12,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 45.701 Aktien.

Bei 20,50 USD markierte der Titel am 24.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,20 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 30.11.2024 Kursverluste bis auf 10,37 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 16,47 Prozent sinken.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 CNY aus.

Am 31.10.2025 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 HKD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 213,05 Mrd. HKD, gegenüber 218,85 Mrd. HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,65 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.03.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 4,45 CNY im Jahr 2025 aus.

