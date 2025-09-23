Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Glencore

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 3,30 GBP nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 3,30 GBP. Bei 3,32 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,21 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 17.754.075 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,39 GBP. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Gewinne von 32,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,05 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 37,94 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,070 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,102 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,71 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 24.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,138 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet