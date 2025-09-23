DAX23.394 -1,2%ESt505.419 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,10 ±0,0%Gold3.752 +0,4%
Glencore im Fokus

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore reagiert am Donnerstagmittag positiv

25.09.25 12:07 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore reagiert am Donnerstagmittag positiv

Die Aktie von Glencore zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,82 EUR 0,04 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 3,35 GBP. Bei 3,39 GBP erreichte die Glencore-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,35 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 9.864.752 Stück.

Bei 4,39 GBP markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,05 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 63,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,102 USD je Glencore-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,71 GBP an.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59,83 Mrd. GBP gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Glencore dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,138 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
