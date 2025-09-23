Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Freitagvormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Glencore. Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,34 GBP.

Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 3,34 GBP. Die Glencore-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,34 GBP an. Den London-Handel startete das Papier bei 3,33 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 697.103 Glencore-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,39 GBP erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 31,50 Prozent zulegen. Bei 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,070 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,102 USD. Analysten bewerten die Glencore-Aktie im Durchschnitt mit 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,138 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

