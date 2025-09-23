Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore steigt am Freitagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Glencore zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3,34 GBP nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 3,34 GBP. Bei 3,35 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,33 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.321.521 Glencore-Aktien.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 4,39 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 31,40 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,102 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 24.02.2027 werfen.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,138 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet