Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Glencore. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 3,41 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Glencore-Aktie bei 3,43 GBP. Bei 3,38 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 11.942.535 Glencore-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4,39 GBP erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,64 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,05 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 39,90 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,103 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,71 GBP für die Glencore-Aktie aus.
Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 59,83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Glencore wird am 25.02.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,139 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
