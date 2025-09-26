Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Montagmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,5 Prozent auf 3,41 GBP.
Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 11:48 Uhr 1,5 Prozent. Die Glencore-Aktie legte bis auf 3,42 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,38 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.555.892 Glencore-Aktien umgesetzt.
Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,39 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 28,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,05 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 39,87 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,103 USD je Glencore-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,71 GBP an.
Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,83 Mrd. GBP eingefahren.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,139 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|04.07.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|22.02.2024
|Glencore Hold
|Deutsche Bank AG
