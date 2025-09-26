Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 3,42 GBP.

Die Glencore-Aktie kam im London-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,42 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 3,42 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,39 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,40 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 954.360 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,39 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,45 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 39,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,103 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Glencore-Aktie wird bei 3,71 GBP angegeben.

Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 59,83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,140 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet