Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore schiebt sich am Mittwochmittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von Glencore zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 3,44 GBP zu.

Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,44 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 3,45 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,41 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5.410.047 Glencore-Aktien.

Bei einem Wert von 4,39 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,52 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Mit Abgaben von 40,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,103 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,070 GBP je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,141 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

So stuften die Analysten die Glencore-Aktie im vergangenen Monat ein

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht