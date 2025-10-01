DAX23.995 +0,5%Est505.552 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.275 +2,2%Euro1,1736 ±-0,0%Öl65,80 -1,9%Gold3.880 +0,6%
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore schiebt sich am Mittwochmittag vor

01.10.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Glencore zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 3,44 GBP zu.

Glencore plc
3,96 EUR 0,02 EUR 0,44%
Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,44 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 3,45 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,41 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5.410.047 Glencore-Aktien.

Bei einem Wert von 4,39 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,52 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Mit Abgaben von 40,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,103 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,070 GBP je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,141 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
22.02.2024Glencore HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

