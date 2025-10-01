Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei Glencore am Mittwochnachmittag zu

Glencore im Fokus

Die Aktie von Glencore zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 3,45 GBP.

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 3,45 GBP. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 3,46 GBP zu. Bei 3,41 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 12.641.225 Glencore-Aktien umgesetzt.

Bei 4,39 GBP markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 27,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 68,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,103 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,71 GBP an.

Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59,83 Mrd. GBP gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,141 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

So stuften die Analysten die Glencore-Aktie im vergangenen Monat ein

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht