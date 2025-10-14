GNW-News: /

Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusHandelskonflikt weiter im Blick: DAX mit schwachem Start -- Asien unsicher - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Continental, Tesla, Fraport, Rio Tinto im Fokus
Regierung bekräftigt: China kämpft 'Zollkrieg' mit USA bis zum Ende. Samsung steigert Betriebsgewinn stärker als erwartet. Medios-Aktie ersetzt Ceconomy im SDAX ab 16. Oktober. Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung. Erstnotiz der thyssenkrupp-Tochter TKMS ist für den 20. Oktober geplant.
Umfrage
Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Arbeitszeit?