GNW-News: Affidea übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an LabPoint von der Lindenhofgruppe und stärkt damit seine Kompetenzen in Diagnostik und Labormedizin
^DEN HAAG, Niederlande, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Affidea Gruppe,
Europas führender Anbieter moderner Diagnostik, lokaler Gesundheitszentren und
spezialisierter medizinischer Dienstleistungen, darunter Onkologie, gibt die
Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der LabPoint Medizinische Laboratorien
AG von der Lindenhofgruppe bekannt. LabPoint ist ein etabliertes medizinisches
Diagnostiklabor und ein anerkannter Anbieter in der Laboratoriumsmedizin und
Genetik. Gemeinsam mit Affidea werden in der Schweiz integrierte Angebote in
Pathologie und Zytologie aufgebaut.
LabPoint wurde 2022 von der Lindenhofgruppe gegründet und hat seitdem ein
starkes Wachstum verzeichnet sowie eine nachhaltige Position im Markt
erarbeitet. Das Unternehmen ist an fünf Standorten in Avenches sowie in den
Regionen Bern, Tessin, Waadt und Basel tätig. Zusätzlich betreibt LabPoint
mehrere Blutentnahmestellen in den Kantonen Bern, Freiburg, Tessin, Waadt,
Zürich, Jura und Basel. Diese neuen Standorte erweitern das bestehende Netzwerk
von Affidea in der Schweiz, das bereits 33 Zentren für diagnostische Bildgebung
und fachärztliche Medizin umfasst. Dadurch steigt die Gesamtzahl der
Mitarbeitenden auf 870.
Diese strategische Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der
Weiterentwicklung von Affidea Schweiz dar. Das Unternehmen verfolgt weiterhin
das Ziel, entlang des gesamten Behandlungspfads eine integrierte
Präzisionsmedizin anzubieten, die Bildgebung, umfassende Laboranalysen sowie
fortschrittliches medizinisches Fachwissen in seinen Kompetenzzentren vereint.
Mit der Lindenhofgruppe hat Affidea Schweiz einen starken strategischen Partner
gewonnen. Die Lindenhofgruppe bleibt als Minderheitsaktionärin an LabPoint
beteiligt und behält eine wichtige Rolle als medizinischer Partner. Diese
Konstellation ermöglicht es der Lindenhofgruppe, ihre Verantwortung gegenüber
den Mitarbeitenden von LabPoint weiterhin wahrzunehmen und gemeinsam mit dem
neuen Mehrheitsaktionär einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des
Unternehmens zu leisten. So wird die Position und Rolle von LabPoint in der
Labordiagnostik nachhaltig gestärkt.
Die LabPoint Fortbildungsakademie
Mit seiner Fortbildungsakademie stärkt LabPoint seine Rolle als bedeutender
Weiterbildungsanbieter im Schweizer Labormarkt. Jährlich werden rund 20 vom
Berufsverband anerkannte medizinische Kurse angeboten, insbesondere in den
Bereichen Gynäkologie und Geburtshilfe. Die Akademie unterstützt
Gesundheitsfachpersonen dabei, ihre Kompetenzen gezielt auszubauen, und trägt
dazu bei, bewährte Standards in der Patientenversorgung weiterzuentwickeln.
Ein umfassendes Angebot für eine integrierte Diagnostik
Affidea vereint Bildgebung, Laboranalysen, Pathologie und Genetik in einem
Netzwerk. So entsteht ein integriertes Versorgungsmodell, das eine umfassende
Präzisionsdiagnostik sowie klare Nachsorgepfade ermöglicht - schnell,
ganzheitlich und konsequent patientenorientiert. Dank der fortschrittlichen
Kompetenzen von LabPoint in Molekularbiologie und Humangenetik baut Affidea
seine Position in der hochpräzisen Diagnostik weiter aus.
Diese zusätzlichen Kompetenzen stärken zudem die onkologischen Versorgungspfade
von Affidea, indem genetische Analysen neben Bildgebung und personalisierten
Behandlungen integriert werden.
Marc-André Christinat, CEO von Affidea Schweiz, betont: «Die Übernahme von
LabPoint ist ein wichtiger Schritt für Affidea Schweiz. Sie ermöglicht es uns,
ein umfassendes, integriertes und patientennahes Angebot aufzubauen - zum Nutzen
der Patientinnen und Patienten sowie des medizinischen Fachpersonals. Wir sind
überzeugt, dass diese Integration unsere Präsenz in der Schweiz weiter stärkt
und neue Impulse für Innovationen in der Diagnostik setzt.»
Dr. Charles Niehaus, Geschäftsführer der Affidea-Gruppe, ergänzt: «Die
Integration von LabPoint stärkt eine zentrale Überzeugung von Affidea: Präzise
Diagnosen, die auf dem Zusammenspiel von Bildgebung, Pathologie und Genetik
basieren, sind die Grundlage der modernen, personalisierten Medizin. Diese
Ergänzung eröffnet neue Möglichkeiten, unsere klinischen Behandlungspfade weiter
zu verfeinern und Ärztinnen und Ärzten eine stärkere Entscheidungsgrundlage zu
bieten - zum Nutzen der Millionen von Patientinnen und Patienten, die wir in
ganz Europa betreuen.»
Andreas Schafer, Vorstandsvorsitzender der Lindenhofgruppe und von LabPoint,
ergänzt: «Die Lindenhofgruppe freut sich sehr, mit Affidea einen starken Partner
für LabPoint gefunden zu haben, der unsere Werte und Ziele in der integrierten
Versorgung, insbesondere in der Diagnostik, teilt.»
Cosentino Gianfranco, CEO und Chief Marketing Officer von LabPoint, erklärt:
«Die Partnerschaft mit Affidea ist ein bedeutender Schritt nach vorn für die
Weiterentwicklung einer integrierten Medizin und Versorgung. Dabei spielt die
Labormedizin eine zentrale Rolle in Diagnose, Therapie und Nachsorge.
Patientinnen und Patienten sowie unsere zuweisenden Ärztinnen und Ärzte
profitieren von einem umfassenden Spektrum an diagnostischen Lösungen innerhalb
eines hochkompetenten Netzwerks.»
Kennzahlen
* Affidea Schweiz: 33 Zentren, rund 700 Mitarbeitende, über 265'000
Patientinnen und Patienten pro Jahr.
* LabPoint: 5 medizinische Labore, 4 Notfalllabore, diverse Entnahme- und
Schnellanalysestellen, rund 170 hochqualifizierte Fachpersonen, davon etwa
67 Mitarbeitende, spezialisiert auf Mikrobiologie, Molekularbiologie,
Humangenetik und Pathologie.
Affidea wurde bei dieser Transaktion von der Kanzlei Chabrier sowie von KPMG
begleitet.
Die Lindenhofgruppe wurde im Rahmen der Transaktion von Oaklins (M&A) beraten.
Über LabPoint Medizinische Laboratorien AG
LabPoint ist eine Schweizer Laborgruppe, die für patienten- und kundennahen
Service, schnelle Diagnostik, fundierte medizinische Beratung sowie eine
ausgezeichnete Erreichbarkeit steht. LabPoint betreibt fünf medizinische
Standorte in Avenches, Bern, Basel, Zürich und Lugano. Darüber hinaus unterhält
LabPoint Teststellen für Patientinnen und Patienten sowie Kundinnen und Kunden
in den Kantonen Bern, Basel, Freiburg, Jura, Tessin, Waadt und Zürich. Diese
ermöglichen eine einfache Probenentnahme und schnelle Tests.
LabPoint beschäftigt rund 170 hochqualifizierte Fachpersonen aus verschiedenen
Disziplinen an mehreren Standorten in der ganzen Schweiz. Mit der LabPoint
Fortbildungsakademie verfügt das Unternehmen zudem über eine eigene
Ausbildungsstruktur und bietet jährlich rund 20 anerkannte und akkreditierte
Kurse an.
Über die Lindenhofgruppe
Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit
privater Trägerschaft. An ihren drei Standorten Engeried, Lindenhof und
Sonnenhof werden jährlich über 172'000 Patientinnen und Patienten, davon rund
30'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden
interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und
hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die
Orthopädie, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Onkologie, Innere
Medizin, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie, Gefässchirurgie, HNO,
Radiologie, Strahlentherapie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund
2'600 Mitarbeitende.
Über Affidea Schweiz (www.affidea.ch)
Affidea Schweiz ist ein bedeutender nationaler Gesundheitsdienstleister, der ein
breites Spektrum integrierter, multidisziplinärer ambulanter Leistungen
anbietet. Dazu gehören diagnostische Bildgebung, histologische Analysen, Brust-
und Prostatamedizin, Konsultationen, chirurgische und nicht-chirurgische
Behandlungen sowie Gastroenterologie. Zudem betreibt Affidea multidisziplinäre
medizinische Zentren, in denen Expertinnen und Experten aus Orthopädie,
Neurologie und weiteren Fachgebieten zusammenarbeiten.
Dank ihres starken nationalen Netzwerks kann Affidea Patientinnen und Patienten
einen vollständig integrierten onkologischen Versorgungsweg anbieten - von
Prävention und Früherkennung über Gentests und Diagnostik bis hin zu
personalisierter Behandlung und Nachsorge.
Über die Affidea Group (www.affidea.com)
Affidea ist ein führender paneuropäischer Anbieter spezialisierter
Gesundheitsdienstleistungen, darunter Krebsversorgung, Polikliniken und moderne
diagnostische Bildgebung. Das 1991 gegründete Unternehmen betreibt heute über
420 Zentren in 15 Ländern und verzeichnet jährlich mehr als 14 Millionen
Patientenbesuche. Affidea verfügt über eine starke Erfolgsbilanz in der
Patientensicherheit und ist laut der European Society of Radiology (ESR) der am
häufigsten ausgezeichnete Anbieter für diagnostische Bildgebung in Europa. Mehr
als 90 Prozent der Affidea-Zentren sind auf der ESR EuroSafe Wall of Stars
vertreten.
Affidea befindet sich mehrheitlich im Besitz der Groupe Bruxelles Lambert (GBL),
einer führenden Investmentholding mit Fokus auf langfristige Wertschöpfung und
einer stabilen, familiengeführten Aktionärsstruktur.
