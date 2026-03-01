GNW-News: AGAMREE® (Vamorolon) - Auf der MDA 2026 vorgestellte Daten bestätigen eine vergleichbare Langzeitwirksamkeit bei einer Behandlungsdauer von bis zu ...
09.03.26 07:04 Uhr
Werbung
^* Vergleichbare Langzeitwirksamkeit wie klassische Kortikosteroide, sowohl
Prednison (p=0,8587) als auch Deflazacort (p=0,6544), basierend auf der Zeit
Werbung
Werbung
bis zum Verlust der Gehfähigkeit
* 80 % weniger Patienten mit Wirbelkörperfrakturen (8,1 % gegenüber 41,9 %
unter Deflazacort, p = 0,0082)
* Erhaltung der normalen Körpergrösse mit einem durchschnittlichen
Grössenvorteil von 12,17 cm gegenüber klassischen Kortikosteroiden, bei
denen eine signifikante Wachstumsverzögerung beobachtet wurde (p Â°