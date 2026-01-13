DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -1,4%Nas23.472 -1,0%Bitcoin82.999 -0,4%Euro1,1632 -0,1%Öl64,42 -1,5%Gold4.604 -0,5%
GNW-News: Ascom vorläufige Ergebnisse 2025

15.01.26 07:04 Uhr
^Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar (Schweiz), 15. Januar 2026

Basierend auf vorläufigen, ungeprüften Zahlen erzielte Ascom im Geschäftsjahr

2025 einen Umsatz von CHF 292,1 Mio., was einem Wachstum von rund 3,8% zu

konstanten Wechselkursen entspricht, sowie eine EBITDA-Marge von rund 11,5% bis

12,0%.

Ascom erreichte im Geschäftsjahr 2025 einen Nettoumsatz von CHF 292,1 Mio.

(2024: CHF 286,7 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Wachstum

von rund 3,8% zu konstanten Wechselkursen und von 1,9% zu aktuellen

Wechselkursen, basierend auf vorläufigen, ungeprüften Zahlen.

Die Umsatzentwicklung zu konstanten Wechselkursen zeigte in allen drei Regionen

ein Wachstum. Die besten Ergebnisse wurden mit einem Umsatzwachstum von 7,3% in

der Region USA & Kanada erzielt. Die Entwicklung dieser Region wurde durch einen

sehr grossen Auftrag unterstützt, der im Dezember ausgeliefert wurde und

wesentlich zum Wachstum und zur Profitabilität beitrug. Die Region Süd wuchs um

4,5%, insbesondere in Deutschland, Italien sowie in Zentral- und Osteuropa. Die

Region Nord steigerte den Nettoumsatz gegenüber 2024 um 1,5%, getragen von den

Schlüsselmärkten Norwegen und Schweden.

Der Auftragseingang belief sich auf CHF 311,1 Mio. (2024: CHF 307,4 Mio.), was

einem Anstieg von 3,2% zu konstanten Wechselkursen und von 1,2% zu aktuellen

Wechselkursen entspricht. Der Auftragsbestand lag per Ende 2025 bei CHF 310,7

Mio. (31.12.2024: CHF 301,5 Mio.).

Ascom erwartet für das Geschäftsjahr 2025 eine EBITDA-Marge von rund 11,5% bis

12,0% (2024: 7,4%). Diese Steigerung ist hauptsächlich auf den höheren Umsatz,

die fortgesetzten operativen Verbesserungen sowie den oben erwähnten Auftrag in

den USA zurückzuführen.

Im Einklang mit der höheren EBITDA-Marge wird der Konzerngewinn 2025 deutlich

steigen und voraussichtlich im tiefen zweistelligen Millionenbereich in CHF

liegen (2024: CHF 3,7 Mio.).

Per Jahresende 2025 verfügt Ascom weiterhin über eine solide Bilanz mit einer

Nettoliquidität von CHF 29,6 Mio. (31.12.2024: CHF 18,6 Mio.) und einer

Eigenkapitalquote von rund 40%.

Bilanzmedienkonferenz 2026

Die vollständige Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2025, einschliesslich

des Dividendenantrags und der Guidance für 2026, werden am 9. März 2026

veröffentlicht.

