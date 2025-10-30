GNW-News: Axi nimmt an der iFX Expo Asia 2025 teil und präsentiert seine Produkte und Dienstleistungen
^SYDNEY, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Finanzunternehmen
im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, nahm an der iFX Expo Asia 2025 teil,
die vom 26. bis 28. Oktober in Asien stattfand. Die Veranstaltung brachte
Fachleute aus den Bereichen Fintech, Handel und Finanzdienstleistungen aus aller
Welt zusammen.
Besucher der Messe konnten Axi und seine Produktpalette sowie die neuesten
Innovationen hautnah erleben. Im Mittelpunkt standen außerdem die langjährige
Partnerschaft des Brokers mit dem Premier League-Champion Manchester City,
spannende Gewinnspiele sowie exklusive Fotos mit Erinnerungsstücken aus der
Premier League-Sammlung von Manchester City und den Maskottchen des Clubs, die
eigens für die Veranstaltung präsentiert wurden.
?Wir danken den Veranstaltern für die exzellente Organisation der Konferenz und
die Auszeichnung mit dem renommierten?Best Trading Experience" Award*, ebenso
wie allen Besucherinnen und Besuchern unseres Stands, die die Gelegenheit
nutzten, sich mit unserem Team auszutauschen", so Hannah Hill, Head of Brand and
Sponsorship bei Axi.?Unser Ziel ist eindeutig: Wir möchten unseren Kundinnen
und Kunden die Tools und die Unterstützung bieten, die sie für ein
herausragendes Handelserlebnis benötigen. Es war eine Freude, die
branchenführenden Konditionen von Axi vorzustellen und zu zeigen, wie wir
unseren Kundinnen und Kunden helfen, jede Chance optimal zu nutzen."
Im Jahr 2023 wurde Axi bei den Global Forex Awards als?Most Trusted Broker -
Asia"* ausgezeichnet. Hill betonte, dass diese Auszeichnung?unser fortwährendes
Engagement für Integrität und Transparenz im Handelsbereich unterstreicht."
Über Axi
Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden
von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für
verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und
mehr.
Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich
bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Beworben von AxiTrader LLC. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für die
Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht
verfügbar. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar.
*Verliehen an die Axi-Unternehmensgruppe.
