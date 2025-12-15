DAX24.274 +0,4%Est505.758 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 +1,2%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.273 +1,5%Euro1,1749 +0,1%Öl60,79 -0,7%Gold4.329 +0,6%
GNW-News: BetaGlue Therapeutics erhält Genehmigung des belgischen Gesundheitsministeriums für klinische Studie mit YntraDose bei inoperablem lokal fortgeschr...

15.12.25 15:04 Uhr

^MAILAND, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue(®) Therapeutics (?BetaGlue"

klinischen Stadium, das eine innovative Strahlentherapielösung für die gezielte

Behandlung solider Tumoren entwickelt, gibt bekannt, dass das belgische

Gesundheitsministerium (MOH) seinen Antrag auf eine klinische Studie für

YntraDose(® )zur Behandlung von inoperablem lokal fortgeschrittenem duktalem

Adenokarzinom des Pankreas (LA-PDAC) genehmigt hat. Diese Zulassung folgt auf

die kürzlich erteilten Genehmigungen durch die britische

Arzneimittelzulassungsbehörde (MHRA) und das italienische

Gesundheitsministerium.

Die klinische Studie wird voraussichtlich Anfang 2026 mit der

Patientenrekrutierung beginnen, wobei vorläufige Ergebnisse bis zum Ende des

Jahres erwartet werden. Diese frühe klinische Machbarkeitsstudie zielt darauf

ab, die Sicherheit, Anwendbarkeit und Durchführbarkeit der Verabreichung von

YntraDose(®) bei Patienten mit inoperablem LA-PDAC zu bewerten, einer Erkrankung

mit begrenzten wirksamen Behandlungsmöglichkeiten und einem erheblichen

ungedeckten medizinischen Bedarf. YntraDose(®) ist eine innovative lokoregionale

Strahlentherapie, bei der Yttrium-90-Mikrosphären, eingebettet in eine schnell

polymerisierende Matrix, zum Einsatz kommen, um gezielte Strahlung direkt an

solide Tumore abzugeben. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die therapeutische

Wirksamkeit zu maximieren und gleichzeitig die Schädigung des umliegenden

gesunden Gewebes zu minimieren. Er bietet Patienten mit inoperablem lokal

fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs - einer der aggressivsten und am

schwierigsten zu behandelnden bösartigen Erkrankungen - neue Hoffnung.

?Die Genehmigung durch das belgische Gesundheitsministerium unterstreicht die

zunehmende internationale Anerkennung unseres Ansatzes. Mit den nun in Belgien,

Großbritannien und Italien erteilten behördlichen Genehmigungen sind wir gut

positioniert, um die klinische Entwicklung von YntraDose voranzutreiben und eine

solide Grundlage für zukünftiges Wachstum, Wettbewerbsvorteile und die

Weiterentwicklung dieser innovativen Lösung zur Deckung dringender ungedeckter

medizinischer Bedürfnisse zu schaffen", so Alexis Peyroles, CEO von BetaGlue(®)

Therapeutics.

Über BetaGlue Therapeutics

BetaGlue(®) Therapeutics ist ein Onkologie-Unternehmen in der klinischen

Entwicklungsphase, das die innovative Radiotherapie-Plattform YntraDose(®) für

die gezielte lokale Behandlung nicht resezierbarer solider Tumoren entwickelt.

YntraDose(®) wird derzeit bei lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom (LA-PDAC)

evaluiert und zeigt zudem Potenzial für weitere Indikationen.

Über YntraDose(®)

Das YntraDose(®)-Gerät ist eine lokoregionale Therapie (LRT) zur perkutanen

Radioablation inoperabler solider Tumoren. Bei dieser neuartigen Technologie

wird eine gezielte Strahlendosis in Form von Yttrium-90-Mikrosphären direkt in

den Tumor injiziert. Die Mikrosphären werden in einer Hydrogel-Matrix fixiert,

die ihre Verweildauer im Tumor gewährleistet.

Website: https://betaglue.com/ / Kontakt: info@betaglue.com

(mailto:info@betaglue.com) LinkedIn: Hier

(https://www.linkedin.com/company/82990266)

