VW-Tochter Porsche baut neues SUV-Modell in Leipzig

15.12.25 16:36 Uhr
VW-Tochter Porsche baut neues SUV-Modell in Leipzig

Porsche wird in seinem Leipziger Werk ein zweites SUV-Modell bauen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten jetzt entschieden, das intern M1 genannte Fahrzeug in dem sächsischen Werk zu produzieren, teilte Porsche mit. Es solle Ende des Jahrzehnts vom Band laufen. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

Das neue Modell solle als Verbrenner oder Plug-In-Hybrid auf den Markt kommen. Neben dem Elektro-Macan wird es das zweite Fahrzeug in SUV-Bauart aus Leipzig sein.

"Mit der Vergabe an den Standort Leipzig stärken wir zusätzlich die Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität des Standortes", erklärte Produktionsvorstand Albrecht Reimold. Werkschef Gerd Rupp sprach von einem starken Signal für Leipzig.

Details zu möglichen Investitionen in das Werk und ein genauerer Zeitplan könnten derzeit nicht genannt werden, hieß es. Aktuell baut Porsche in Leipzig die Modelle Panamera und Macan./bz/DP/men

LEIPZIG (dpa-AFX)

