GNW-News: CGTN: Chinas Beitrag zu Stabilität und neuer Dynamik in der Entwicklung des asiatisch-pazifischen Raums

^Im Vorfeld der 32. APEC-Gipfelkonferenz, die vom 31. Oktober bis zum 1. November

in Gyeongju, Südkorea, stattfindet, hat CGTN einen Artikel veröffentlicht, der

aufzeigt, wie China im Laufe der Jahre kontinuierlich zu Stabilität und neuer

Dynamik in der Entwicklung des asiatisch-pazifischen Raums beigetragen hat.

PEKING, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nur wenige Tage nach Abschluss der

vierten Plenarsitzung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas

(KPCh) in Peking macht sich der chinesische Präsident Xi Jinping auf zu seiner

ersten Auslandsreise seit dem Plenum der KPCh. Vom 30. Oktober bis zum 1.

November wird er am 32. APEC-Wirtschaftsgipfel teilnehmen und Südkorea einen

Staatsbesuch abstatten.

Auf der Sitzung wurden Chinas langfristige Vision und sein beständiges

Engagement für die gemeinsame Erschließung von Wachstumschancen weltweit

bekräftigt. Beobachter verfolgen nun aufmerksam, wie Chinas Führung neue Impulse

für die Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum setzen und der Region helfen

wird, die zunehmenden geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu

meistern.

?Die APEC hat noch nie eine so kritische Phase erlebt", so äußerte sich Eduardo

Pedrosa, Exekutivdirektor des APEC-Sekretariats, kürzlich in einem Interview. Er

begrüßte die Teilnahme von Präsident Xi und betonte, dass China seit langem ein

starker Unterstützer und Mitwirkender der APEC sei.

Offenheit und Konnektivität für eine gewinnbringende Zusammenarbeit

An der Pazifikküste Perus feiert der Hafen von Chancay - Südamerikas erster

intelligenter und umweltfreundlicher Hafen - bald sein einjähriges Bestehen. Das

Projekt mit dem Beinamen?Neuer Inka-Trail" hat neue Handelswege zwischen

Lateinamerika und Asien geschaffen und ist ein klares Beispiel für Offenheit und

Vernetzung im asiatisch-pazifischen Raum.

Als Präsident Xi 2024 am 31. APEC-Gipfeltreffen in Lima teilnahm, verfolgte er

die Eröffnung des Hafens per Videokonferenz. Er hat dazu aufgerufen, die Rolle

der APEC als?Inkubator für globale Wirtschafts- und Handelsregeln" voll

auszuschöpfen, die regionale Integration und Vernetzung zu fördern und

Barrieren, die dem freien Fluss von Handel, Investitionen, Technologie und

Dienstleistungen im Weg stehen, zu beseitigen.

Seit Jahrzehnten setzt China positive Impulse für eine Öffnung der asiatisch-

pazifischen Region. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 verzeichnete

Chinas Handelsverkehr mit anderen APEC-Volkswirtschaften einen Anstieg von 2

Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichte 19,41 Billionen Yuan (2,73 Billionen

US-Dollar) bzw. 57,8 Prozent seines gesamten Handelsvolumens. Das anhaltende

Handelswachstum bei Gütern wie Textilien, Elektronik und Autoteilen spiegelt die

starken gemeinsamen Chancen der Region wider.

Chinas Maßnahmen sind Ausdruck seiner konsequenten Haltung gegen Protektionismus

und Unilateralismus. Mit der qualitativ hochwertigen Umsetzung der Regional

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sowie proaktiven Schritten zum

Beitritt zum CPTPP und zum Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) leistet

Peking einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer offenen Wirtschaft im asiatisch-

pazifischen Raum.

Innovation vorantreiben, um Entwicklungschancen zu teilen

Auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der APEC 2023 rief

Präsident Xi die regionalen Volkswirtschaften dazu auf,?die Chancen der neuen

technologischen Revolution zu nutzen" und gemeinsam die digitale, intelligente

und grüne Transformation voranzutreiben. Er betonte, wie wichtig es sei, eine

stärkere wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit anzustreben und ein

offenes, faires und vorurteilsfreies Umfeld für Innovationen zu schaffen.

Diese Vision findet in der gesamten Region zunehmend Anklang. Auf der 22. China-

ASEAN Expo wurden 62 Projekte in den Bereichen neue Energien, künstliche

Intelligenz und fortschrittliche Werkstoffe verabschiedet, von denen viele eher

auf gemeinsame Forschung und Entwicklung als auf den reinen Handel ausgerichtet

sind. Während der 19. Panamerikanischen Spiele in Santiago, Chile, spielten in

China hergestellte Doppeldecker-Elektrobusse eine wichtige Rolle beim

Personentransport. Sie lieferten saubere Energie für eine kontinentale

Sportveranstaltung und veranschaulichten Chinas nachhaltige Technologien auf

globaler Ebene.

Laut Herman Tiu Laurel, Präsident des Asian Century Philippines Strategic

Studies Institute, einem in Manila ansässigen Think Tank, eröffnen Chinas

Hightech-Innovationen und die grüne Transformation neue Horizonte für

Lieferketten und schaffen neue Chancen für die Volkswirtschaften im asiatisch-

pazifischen Raum.

Integratives Wachstum für gemeinsamen Wohlstand fördern

Ende September wurde in Goroka, der Hauptstadt der Provinz Eastern Highlands in

Papua-Neuguinea, ein von China unterstütztes Demonstrationszentrum für Juncao-

Gras und Hochlandreis eröffnet. Das Projekt ist ein weiterer Meilenstein in der

Zusammenarbeit zwischen China und Papua-Neuguinea im Bereich der

Armutsbekämpfung und hilft den lokalen Gemeinden, ihre Ernährungssicherheit zu

verbessern und nachhaltige Lebensgrundlagen zu schaffen. Es zeigt, wie Chinas

Entwicklungsansatz das Leben in der gesamten asiatisch-pazifischen Region

verändert.

Präsident Xi hat erneut bekräftigt, dass die gemeinsame Entwicklung weiterhin

das Hauptziel der Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum ist. Dieser

Vision folgend hat China nicht nur die Idee unterstützt, sondern auch aktiv

Maßnahmen ergriffen.

Von der Förderung von Initiativen innerhalb der APEC zur Steigerung des

Haushaltseinkommens und zur Unterstützung des clusterbasierten Wachstums kleiner

und mittlerer Unternehmen bis hin zur Einladung asiatisch-pazifischer Partner

zur Teilnahme an der Global Development Initiative (GDI) hat China die

Zusammenarbeit mit regionalen Volkswirtschaften in den Bereichen

Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit, Industrialisierung und

Entwicklungsfinanzierung konsequent verstärkt, um die Dynamik der Region auf dem

Weg zu gemeinsamem Wohlstand aufrechtzuerhalten.

