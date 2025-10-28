GNW-News: CGTN: Dialog, Entwicklung und gemeinsamer Wohlstand

^PEKING, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts der weltweit eskalierenden

geopolitischen Spannungen versammeln sich die Staats- und Regierungschefs der

Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Südkorea zum APEC-

Wirtschaftsgipfel 2025 - zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Region mit

zunehmender globaler wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert ist.

Im Vorfeld des Gipfels veranstaltete die China Media Group (CMG) zusammen mit

der Yonsei-Universität und YTN am 25. Oktober in Peking eine Podiumsdiskussion

zum Thema?Dialog über globale Governance und gemeinsamen Wohlstand im

asiatisch-pazifischen Raum".

Ren Hongbin, Vorsitzender des China Council for the Promotion of International

Trade, erklärte, dass die Interessen der Länder zunehmend miteinander

verflochten seien, was eine stärkere gemeinsame Governance erfordere, wobei

Zusammenarbeit und wechselseitiger Nutzen von entscheidender Bedeutung seien. Er

wies darauf hin, dass Chinas Global Governance Initiative (GGI) chinesische

Lösungen für ein gerechteres globales System biete. Tengku Zafrul Aziz,

Malaysias Minister für Investitionen, Handel und Industrie, betonte, dass

Regeln, Vertrauen und Inklusion die Grundlage für das Wachstum aller Nationen

seien. Ruben Oyarzo, Mitglied der chilenischen Abgeordnetenkammer, bekräftigte

Chiles Engagement für die Weiterentwicklung des asiatisch-pazifischen Raums und

den Aufbau gegenseitigen Vertrauens. Yoon Dong-sup, Präsident der Yonsei-

Universität, ergänzte, dass der Umgang mit dem Klimawandel, Innovationen, dem

demografischen Wandel und wirtschaftlicher Unsicherheit von Dialog,

Zusammenarbeit und gemeinsamer Planung für eine nachhaltige Zukunft abhängt.

Angesichts der beispiellosen Herausforderungen für den Multilateralismus hat

China weiterhin Maßnahmen ergriffen, insbesondere durch seine Global Governance

Initiative, eine von vier großen globalen Initiativen, die es für die Welt

vorgeschlagen hat. Die Teilnehmer lobten diesen Ansatz und betonten die

Bedeutung von Zusammenarbeit, Engagement und gegenseitigem Vertrauen. Sie

verwiesen auf Chinas wirtschaftliche Resilienz als stabilisierende Kraft für das

globale Wachstum.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass in der heutigen fragilen Weltwirtschaft

Zusammenarbeit, Vertrauen, Transparenz und Innovation der Schlüssel zur

Erhaltung des Wachstums im asiatisch-pazifischen Raum sind. David Perez-Des

Rosiers vom Canada China Business Council bezeichnete die APEC als zentrale

Plattform für regionale Chancen. Gaston Chee von der Malaysian Chamber of

Commerce in China betonte die Bedeutung von Transparenz, um steigenden

Handelsbarrieren entgegenzuwirken, während Chung Suh-Yong von der Seoul

International Law Academy die APEC dazu aufforderte, offene und integrative

Partnerschaften aufzubauen, die gemeinsame Interessen und Unterschiede in

Einklang bringen.

Inmitten globaler Fragmentierung und Misstrauen ist Chinas Botschaft

unmissverständlich: Dialog, Zusammenarbeit und gemeinsamer Wohlstand bieten

einen Weg zur Erneuerung.

https://news.cgtn.com/news/2025-10-27/Dialogue-development-and-shared-

prosperity-1HOlRvc1WLu/p.html

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aef85933-62bf-42f3-

a691-f6d01320017d

Kontakt: CGTN, E-Mail: jiang.simin@cgtn.comÂ°