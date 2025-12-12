DAX24.839 +1,2%Est505.916 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,58 +4,1%Nas23.470 +1,0%Bitcoin80.140 +2,6%Euro1,1707 -0,1%Öl61,77 +1,6%Gold4.441 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- Wall Street freundlich -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
Medios AG: Das starke Arzneimittelgeschäft und die internationale Expansion spiegeln sich noch nicht im Aktienkurs wider! Medios AG: Das starke Arzneimittelgeschäft und die internationale Expansion spiegeln sich noch nicht im Aktienkurs wider!
Manchester United-Aktie wenig bewegt: Trainer Amorim entlassen Manchester United-Aktie wenig bewegt: Trainer Amorim entlassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GNW-News: Cliq Digital AG: Wirksamkeit des Segmentwechsels in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse zum 23. März 2026

05.01.26 16:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cliq Digital AG
1,32 EUR -0,00 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^Düsseldorf, 5. Januar 2026 - Wie mit Ad hoc-Mitteilung vom 12. Dezember 2025

angekündigt, hat die Cliq Digital AG (?Gesellschaft") die Einbeziehung ihrer

Wer­bung

Aktien in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs an der Frankfurter

Wertpapierbörse gekündigt. Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-

Segment wird am 23. März 2026 eingestellt.

Nach Einstellung des Handels im Scale-Segment können die Aktien der Gesellschaft

weiterhin über das elektronische Handelssystem XETRA gehandelt werden.

Kontakt:

CLIQ Digital AG

Wer­bung

Grünstraße 8

40212 Düsseldorf

Deutschland

E-Mail: investors@cliqdigital.com

Â°

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cliq Digital

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cliq Digital

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Cliq Digital AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung