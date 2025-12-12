GNW-News: Cliq Digital AG: Wirksamkeit des Segmentwechsels in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse zum 23. März 2026
^Düsseldorf, 5. Januar 2026 - Wie mit Ad hoc-Mitteilung vom 12. Dezember 2025
angekündigt, hat die Cliq Digital AG (?Gesellschaft") die Einbeziehung ihrer
Aktien in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs an der Frankfurter
Wertpapierbörse gekündigt. Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-
Segment wird am 23. März 2026 eingestellt.
Nach Einstellung des Handels im Scale-Segment können die Aktien der Gesellschaft
weiterhin über das elektronische Handelssystem XETRA gehandelt werden.
Kontakt:
CLIQ Digital AG
Grünstraße 8
40212 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: investors@cliqdigital.com
