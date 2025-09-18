GNW-News: CMI Media Group errichtet strategischen globalen Hub in Paris zur Vergrößerung der Reichweite und Vertiefung der lokalen Expertise in Schlüsselmärkten

^LONDON, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die CMI Media Group, die

branchenführende Medienagentur für den Gesundheitssektor, hat heute eine

Wer­bung Wer­bung

erhebliche Beschleunigung ihrer globalen Expansionsstrategie bekanntgegeben.

Dies geschieht durch die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Paris,

Frankreich, und die Ernennung von Aurélie Rizzo als Global Director. Dieser

strategische Schritt unterstreicht das Engagement der CMI Media Group, eine

beispiellose globale Reichweite und lokales Fachwissen bereitzustellen und damit

hervorragende Geschäftsergebnisse für Kunden aus der Pharma- und Life-Science-

Wer­bung Wer­bung

Branche in ganz Europa und darüber hinaus zu erzielen.

Seit der Eröffnung ihres ersten OUS-Büros in London im Jahr 2023 hat die CMI

Media Group ihre internationale Präsenz rasch ausgebaut und betreut nun Kunden

in über 100 Ländern. Das neue Büro in Paris stellt in Verbindung mit der

Führungsrolle von Frau Rizzo einen entscheidenden Schritt zur Stärkung der

Fähigkeit der Agentur dar, auf wahrhaft globaler Ebene zu agieren. Diese

Wer­bung Wer­bung

Expansion in einen wichtigen neuen Markt etabliert Paris als globale Drehscheibe

und ermöglicht es der CMI Media Group, vor Ort Fachwissen bereitzustellen und

auf die besonderen kulturellen und verhaltensbezogenen Faktoren im

Gesundheitswesen in Frankreich und anderen wichtigen Regionen einzugehen.

?Die Eröffnung unseres Büros in Paris und die Aufnahme von Aurélie Rizzo in

unser Team unterstreichen unser Engagement, den sich wandelnden Anforderungen

unserer globalen Kunden mit Präzision und lokaler Relevanz gerecht zu werden",

so Justin Freid, Chief Innovation Officer der CMI Media Group. Kunden in ganz

Europa und weltweit kombinieren zunehmend programmatische Werbung mit First-

Party-Daten und benötigen Partner, die sie hinsichtlich der erforderlichen

Technologie und sich bietenden Möglichkeiten beraten können. Insbesondere

Frankreich stellt einen einzigartigen und stark regulierten Markt dar, in dem

das Verständnis der lokalen Kultur und des Patientenverhaltens weit über die

Sprache hinausgeht. Frau Rizzos umfassende Erfahrung auf dem europäischen Markt

und ihre nachgewiesene Fähigkeit, Agenturprozesse aufzubauen und zu optimieren,

werden entscheidend dazu beitragen, integrierte, strategisch fundierte

Medienlösungen zu liefern, die lokal Anklang finden und gleichzeitig mit den

globalen Markenzielen im Einklang stehen.

Aurélie Rizzo verfügt über mehr als 13 Jahre umfassende Erfahrung in den

Bereichen Kundenbetreuung, Projektmanagement und medizinische Kommunikation in

der Pharmabranche. In ihrer Funktion als Global Director wird sie für die

Leitung der Entwicklung der französischsprachigen Medienkompetenzen der CMI

Media Group verantwortlich sein, Beziehungen zu wichtigen lokalen Anbietern

aufbauen und pflegen sowie die nahtlose Integration globaler und lokaler

Medienstrategien sicherstellen. Ihre Fachkenntnisse werden von entscheidender

Bedeutung sein, um die regionalen Vorschriften für Arzneimittelwerbung

einzuhalten und ein starkes Team aufzubauen, das bestehende und neue Kunden in

der Region und weltweit unterstützt.

Um ihre Expertise und ihr Engagement auf den globalen Märkten weiter zu

demonstrieren, veranstaltet die CMI Media Group am 16. Oktober im Spielfeld in

Berlin das Event Agility Berlin: Transformatives Denken, Rx Precision im

Gesundheitsmarketing (https://cmicompasagility.com/agilityberlin/). Das Event,

zu dem nur geladene Gäste Zugang haben, befasst sich mit der Frage, wie man sich

im sich rasch wandelnden Gesundheitswesen zurechtfindet und wie wir

patientenorientierte Erfahrungen, die Wirkung zeigen, in den Vordergrund stellen

können, wobei Erkenntnisse und Vergleiche aus aller Welt einfließen.

?Von unserem Standort in London aus haben wir aus erster Hand die steigende

Nachfrage nach ausgefeilten, lokalisierten Strategien für Gesundheitsmedien in

verschiedenen Märkten beobachtet", so Matt Durham, VP, Global, CMI Media Group.

?Mit dieser Erweiterung sind wir nun in der Lage, noch präzisere, kulturell

relevante Kampagnen durchzuführen, die direkt auf die individuellen Bedürfnisse

unserer Kunden in Frankreich, auf dem gesamten Kontinent und im Rahmen ihrer

umfassenderen globalen Initiativen zugeschnitten sind. Durch unsere Präsenz in

Paris können wir die besonderen Nuancen des französischen Marktes wirklich

verstehen und darauf eingehen, sodass unsere Strategien nicht nur übersetzt,

sondern für maximale Wirkung wirklich lokalisiert werden."

Die differenzierten Dienstleistungsangebote der CMI Media Group, die durch diese

Erweiterung nun weiter gestärkt werden, umfassen:

* Zentralisiertes globales Hub-Modell: Reduziert Silos und verbessert den

Informationsaustausch zwischen Markenteams an verschiedenen Standorten,

indem es als zentraler Knotenpunkt für die Medienaktivitäten einer Marke

über verschiedene Märkte hinweg fungiert und so eine globale Abstimmung

unter Berücksichtigung lokaler Nuancen gewährleistet.

* Proprietäre globale HCP-Daten: Die exklusive Studie?Media Vitals Global"

der CMI Media Group bietet einzigartige Einblicke in die Medienpräferenzen

von Gesundheitsfachkräften in verschiedenen internationalen Märkten und

ermöglicht so hyper-zielgerichtete Kampagnen auf lokaler Ebene und in

bestimmten Fachbereichen.

* Kanalunabhängiges Präzisions-Targeting: Durch die Nutzung einer ständig

wachsenden Liste endemischer Medienpartner und fortschrittlicher KI-

Fähigkeiten bietet die CMI Media Group datengestützte HCP-Interaktion über

alle Kanäle hinweg, von programmatischen und sozialen Medien bis hin zu

Außenwerbung und medizinischen Konferenzen.

* Nahtlose globale bis lokale Umsetzung: Mit einem vernetzten

nordamerikanischen Betriebsmodell und wachsenden europäischen Teams

gewährleistet die CMI Media Group eine strategische Abstimmung zwischen den

Regionen, ermöglicht marktübergreifende Einsparungen und Kosteneffizienzen

und führt gleichzeitig lokalisierte Kampagnen durch, die den spezifischen

Marktanforderungen entsprechen.

Diese Expansion unterstreicht das Engagement der CMI Media Group, mit Präzision

bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und Kunden den einzigartigen Vorteil

eines wirklich globalen Partners mit fundierter lokaler Expertise und

Verständnis für wichtige Märkte zu bieten.

Über die CMI Media Group

Die CMI Media Group, ein Unternehmen der WPP-Gruppe (NYSE: WPP,

http://www.wpp.com (http://www.wpp.com/)), ist eine globale Full-Service-

Medienagentur, die sich ausschließlich auf Marketing in den Bereichen

Gesundheit, Wellness und Pharmazie konzentriert. Zu den Kernangeboten der CMI

Media Group gehören Zielgruppenstrategie, Planung, Entwicklung und Insights,

Daten und Analysen, Einkauf und Investitionen sowie Direktmarketing und

Kundenerfahrung. Als führende Medienressource für die weltweit führenden

Gesundheitsunternehmen vereint die CMI Media Group Spitzentechnologie, Daten und

Talente, um ihren Kunden nahtlose Lösungen zu bieten. Die CMI Media Group ist

als führendes Unternehmen in den Bereichen Inklusion, Talentbindung und

Mitarbeiterentwicklung anerkannt und gilt als einer der besten Arbeitgeber der

Branche. Um sich für eine Position in unseren Teams zu bewerben, besuchen Sie

bitte https://www.cmimediagroup.com/careers/.

Pressekontakt:

Carly Kuper

+1 610 731 5409

ckuper@cmimediagroup.com (mailto:ckuper@cmimediagroup.com)

Â°