GNW-News: CMI Media Group errichtet strategischen globalen Hub in Paris zur Vergrößerung der Reichweite und Vertiefung der lokalen Expertise in Schlüsselmärkten
^LONDON, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die CMI Media Group, die
branchenführende Medienagentur für den Gesundheitssektor, hat heute eine
erhebliche Beschleunigung ihrer globalen Expansionsstrategie bekanntgegeben.
Dies geschieht durch die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Paris,
Frankreich, und die Ernennung von Aurélie Rizzo als Global Director. Dieser
strategische Schritt unterstreicht das Engagement der CMI Media Group, eine
beispiellose globale Reichweite und lokales Fachwissen bereitzustellen und damit
hervorragende Geschäftsergebnisse für Kunden aus der Pharma- und Life-Science-
Branche in ganz Europa und darüber hinaus zu erzielen.
Seit der Eröffnung ihres ersten OUS-Büros in London im Jahr 2023 hat die CMI
Media Group ihre internationale Präsenz rasch ausgebaut und betreut nun Kunden
in über 100 Ländern. Das neue Büro in Paris stellt in Verbindung mit der
Führungsrolle von Frau Rizzo einen entscheidenden Schritt zur Stärkung der
Fähigkeit der Agentur dar, auf wahrhaft globaler Ebene zu agieren. Diese
Expansion in einen wichtigen neuen Markt etabliert Paris als globale Drehscheibe
und ermöglicht es der CMI Media Group, vor Ort Fachwissen bereitzustellen und
auf die besonderen kulturellen und verhaltensbezogenen Faktoren im
Gesundheitswesen in Frankreich und anderen wichtigen Regionen einzugehen.
?Die Eröffnung unseres Büros in Paris und die Aufnahme von Aurélie Rizzo in
unser Team unterstreichen unser Engagement, den sich wandelnden Anforderungen
unserer globalen Kunden mit Präzision und lokaler Relevanz gerecht zu werden",
so Justin Freid, Chief Innovation Officer der CMI Media Group. Kunden in ganz
Europa und weltweit kombinieren zunehmend programmatische Werbung mit First-
Party-Daten und benötigen Partner, die sie hinsichtlich der erforderlichen
Technologie und sich bietenden Möglichkeiten beraten können. Insbesondere
Frankreich stellt einen einzigartigen und stark regulierten Markt dar, in dem
das Verständnis der lokalen Kultur und des Patientenverhaltens weit über die
Sprache hinausgeht. Frau Rizzos umfassende Erfahrung auf dem europäischen Markt
und ihre nachgewiesene Fähigkeit, Agenturprozesse aufzubauen und zu optimieren,
werden entscheidend dazu beitragen, integrierte, strategisch fundierte
Medienlösungen zu liefern, die lokal Anklang finden und gleichzeitig mit den
globalen Markenzielen im Einklang stehen.
Aurélie Rizzo verfügt über mehr als 13 Jahre umfassende Erfahrung in den
Bereichen Kundenbetreuung, Projektmanagement und medizinische Kommunikation in
der Pharmabranche. In ihrer Funktion als Global Director wird sie für die
Leitung der Entwicklung der französischsprachigen Medienkompetenzen der CMI
Media Group verantwortlich sein, Beziehungen zu wichtigen lokalen Anbietern
aufbauen und pflegen sowie die nahtlose Integration globaler und lokaler
Medienstrategien sicherstellen. Ihre Fachkenntnisse werden von entscheidender
Bedeutung sein, um die regionalen Vorschriften für Arzneimittelwerbung
einzuhalten und ein starkes Team aufzubauen, das bestehende und neue Kunden in
der Region und weltweit unterstützt.
Um ihre Expertise und ihr Engagement auf den globalen Märkten weiter zu
demonstrieren, veranstaltet die CMI Media Group am 16. Oktober im Spielfeld in
Berlin das Event Agility Berlin: Transformatives Denken, Rx Precision im
Gesundheitsmarketing (https://cmicompasagility.com/agilityberlin/). Das Event,
zu dem nur geladene Gäste Zugang haben, befasst sich mit der Frage, wie man sich
im sich rasch wandelnden Gesundheitswesen zurechtfindet und wie wir
patientenorientierte Erfahrungen, die Wirkung zeigen, in den Vordergrund stellen
können, wobei Erkenntnisse und Vergleiche aus aller Welt einfließen.
?Von unserem Standort in London aus haben wir aus erster Hand die steigende
Nachfrage nach ausgefeilten, lokalisierten Strategien für Gesundheitsmedien in
verschiedenen Märkten beobachtet", so Matt Durham, VP, Global, CMI Media Group.
?Mit dieser Erweiterung sind wir nun in der Lage, noch präzisere, kulturell
relevante Kampagnen durchzuführen, die direkt auf die individuellen Bedürfnisse
unserer Kunden in Frankreich, auf dem gesamten Kontinent und im Rahmen ihrer
umfassenderen globalen Initiativen zugeschnitten sind. Durch unsere Präsenz in
Paris können wir die besonderen Nuancen des französischen Marktes wirklich
verstehen und darauf eingehen, sodass unsere Strategien nicht nur übersetzt,
sondern für maximale Wirkung wirklich lokalisiert werden."
Die differenzierten Dienstleistungsangebote der CMI Media Group, die durch diese
Erweiterung nun weiter gestärkt werden, umfassen:
* Zentralisiertes globales Hub-Modell: Reduziert Silos und verbessert den
Informationsaustausch zwischen Markenteams an verschiedenen Standorten,
indem es als zentraler Knotenpunkt für die Medienaktivitäten einer Marke
über verschiedene Märkte hinweg fungiert und so eine globale Abstimmung
unter Berücksichtigung lokaler Nuancen gewährleistet.
* Proprietäre globale HCP-Daten: Die exklusive Studie?Media Vitals Global"
der CMI Media Group bietet einzigartige Einblicke in die Medienpräferenzen
von Gesundheitsfachkräften in verschiedenen internationalen Märkten und
ermöglicht so hyper-zielgerichtete Kampagnen auf lokaler Ebene und in
bestimmten Fachbereichen.
* Kanalunabhängiges Präzisions-Targeting: Durch die Nutzung einer ständig
wachsenden Liste endemischer Medienpartner und fortschrittlicher KI-
Fähigkeiten bietet die CMI Media Group datengestützte HCP-Interaktion über
alle Kanäle hinweg, von programmatischen und sozialen Medien bis hin zu
Außenwerbung und medizinischen Konferenzen.
* Nahtlose globale bis lokale Umsetzung: Mit einem vernetzten
nordamerikanischen Betriebsmodell und wachsenden europäischen Teams
gewährleistet die CMI Media Group eine strategische Abstimmung zwischen den
Regionen, ermöglicht marktübergreifende Einsparungen und Kosteneffizienzen
und führt gleichzeitig lokalisierte Kampagnen durch, die den spezifischen
Marktanforderungen entsprechen.
Diese Expansion unterstreicht das Engagement der CMI Media Group, mit Präzision
bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und Kunden den einzigartigen Vorteil
eines wirklich globalen Partners mit fundierter lokaler Expertise und
Verständnis für wichtige Märkte zu bieten.
Über die CMI Media Group
Die CMI Media Group, ein Unternehmen der WPP-Gruppe (NYSE: WPP,
http://www.wpp.com (http://www.wpp.com/)), ist eine globale Full-Service-
Medienagentur, die sich ausschließlich auf Marketing in den Bereichen
Gesundheit, Wellness und Pharmazie konzentriert. Zu den Kernangeboten der CMI
Media Group gehören Zielgruppenstrategie, Planung, Entwicklung und Insights,
Daten und Analysen, Einkauf und Investitionen sowie Direktmarketing und
Kundenerfahrung. Als führende Medienressource für die weltweit führenden
Gesundheitsunternehmen vereint die CMI Media Group Spitzentechnologie, Daten und
Talente, um ihren Kunden nahtlose Lösungen zu bieten. Die CMI Media Group ist
als führendes Unternehmen in den Bereichen Inklusion, Talentbindung und
Mitarbeiterentwicklung anerkannt und gilt als einer der besten Arbeitgeber der
Branche. Um sich für eine Position in unseren Teams zu bewerben, besuchen Sie
bitte https://www.cmimediagroup.com/careers/.
