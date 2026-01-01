GNW-News: "ControlUp for MSPs": Neues Angebot für Managed Service Provider
^SAN FRANCISCO, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit ControlUp for MSPs
(https://www.controlup.com/become-an-msp-partner) führt ControlUp
(https://www.controlup.com/) ein speziell auf die Anforderungen von Managed
Service Providern (MSPs) zugeschnittenes Angebot ein. Kernstück ist eine
mandantenfähige, skalierbare Plattform, die alle für das Management von
Endpunkten entscheidenden Funktionen bündelt, angefangen vom Echtzeit-Monitoring
über Automatisierung bis hin zur flexiblen Verwaltung von Lizenzen. Flankierend
startet der führende Anbieter im Bereich Digital Employee Experience (DEX)
Management ein Partnerprogramm (https://www.controlup.com/become-an-msp-
partner), das MSPs optimierte Preismodelle sowie Go-to-Market-Unterstützung
bietet.
Herausforderungen von MSPs im Fokus
ControlUp for MSPs wurde entwickelt, um Partner aus diesem Segment dabei zu
unterstützen, eine ganze Bandbreite an Herausforderungen besser zu meistern.
Hierzu gehören Margendruck, der Mangel an IT-Fachkräften, der schnelle
technologische Wandel, hohe Kundenerwartungen sowie steigende Sicherheits- und
Compliance-Anforderungen. Die Zusammenführung und Bereitstellung zahlreicher
Tools in einer einzigen Plattform ermöglicht es MSPs, ihre Servicequalität zu
verbessern, sich über ihr Angebot zu differenzieren und profitabel zu wachsen.
DEX gemacht für MSPs
Im Zentrum des Angebots steht der Tenant Manager, eine mandantenfähige Konsole,
die MSPs eine zentrale Sicht auf alle Kundenumgebungen über physische Geräte,
VDI, DaaS und Cloud-Workspaces hinweg bietet. Des Weiteren können sie zu
einzelnen Mandanten wechseln, diese im Detail analysieren, Probleme in Echtzeit
beheben sowie die Neueinrichtung und das Management von Kundenumgebungen
standardisieren. Um die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen, stehen
Onboarding-Assistenten und vorkonfigurierte Best-Practice-Vorlagen zur
Verfügung, sodass sich neue Umgebungen stets nach bewährten, reproduzierbaren
Mustern aufsetzen lassen. Dies reduziert die Einarbeitungszeit für neue Kunden
und Techniker und gewährleistet, dass jeder Mandant von Beginn an für proaktives
Monitoring und Fehlerbehebung konfiguriert ist. Ein gemeinsamer Lizenzpool
ermöglicht es zudem, Kapazitäten je nach Bedarf flexibel zwischen Kunden zu
verschieben, statt sie fest an bestimmte Mandanten zu binden. Dies beschleunigt
das Onboarding, vereinfacht Testphasen, skaliert mit wachsenden Gerätebeständen
und erleichtert die Lizenzverwaltung.
Monitoring, Remote Management und Automatisierung
Mit ControlUp für MSPs stehen Echtzeitinformationen zu Endgeräten, Anwendungen,
Netzwerken und virtuellen Desktops zur Verfügung. MSPs können Engpässe schnell
identifizieren, Monitoring-Lücken schließen und dank sofort verfügbarer
Diagnosedaten die durchschnittliche Lösungszeit (MTTR) deutlich verkürzen.
Automatisierung spielt dabei eine zentrale Rolle. Proaktive Fehlerbehebung und
Warnmeldungen helfen, häufig auftretende Probleme zu beheben, bevor sie von
Endanwendern bemerkt werden. Workflow-Automatisierung und virtuelle
Expertenanleitungen unterstützen L1-Supportteams - und in einigen Fällen sogar
die Endanwender selbst - dabei, wiederkehrende Störungen eigenständig zu lösen.
Dieser?Shift-Left"-Ansatz senkt das Ticketaufkommen, verbessert die MTTR und
entlastet erfahrene Techniker, die sich dadurch stärker auf strategische
Aufgaben konzentrieren können.
Integrierte Remote-Management- und Kontrollfunktionen ermöglichen MSPs, Probleme
sowohl auf verwalteten als auch auf nicht verwalteten Geräten zu diagnostizieren
und zu beheben. Patch-Management, Schwachstellenanalysen und Mechanismen zur
Vermeidung von Konfigurationsabweichungen tragen dazu bei, Kundenumgebungen
sicher, regelkonform und konsistent zu halten.
Datengestützte Dienste und neue Umsatzchancen
Mit ControlUp für MSPs können Dienstleister über klassische Break-Fix-Modelle
hinausgehen und datengestützte Services anbieten. DEX-Scores und KPIs
ermöglichen die Einführung von Experience Level Agreements, sodass MSPs nicht
nur die Infrastrukturverfügbarkeit, sondern auch die Qualität der digitalen
Nutzererfahrung darstellen können.
Das Device-Lifecycle-Management liefert Echtzeit- und historische Daten, auf
deren Basis sich fundierte Entscheidungen zu Hardware-Erneuerungen treffen
lassen. Auf diese Weise lassen sich unnötige Upgrades und Notfall-
Ersatzbeschaffungen vermeiden. Software-Asset-Analysen zeigen ungenutzte
Lizenzen und wenig ausgelastete Ressourcen auf, sodass MSPs Kundenausgaben
senken und den finanziellen Mehrwert ihrer Services klar nachweisen können.
Auch Compliance- und Nachhaltigkeitsinitiativen sind abgedeckt. MSPs können
Compliance-Berichte bereitstellen. Diese unterstützen Kunden, sich an CIS-
Benchmarks und anderen Branchenstandards ohne eigene Arbeit auszurichten.
Ergänzend liefern Nachhaltigkeitsberichte Daten zum Energieverbrauch und CO?-
Fußabdruck von Endgeräten.
Investitionsschutz durch offene Integration
ControlUp für MSPs ergänzt bestehende Tool-Landschaften. Integrationen mit ITSM-
Plattformen wie ServiceNow und Freshworks stellen sicher, dass Warnmeldungen und
Analysen direkt in vorhandene Ticketing- und Workflow-Prozesse einfließen.
Darüber hinaus erweitert die Plattform führende Endpoint-Management- und
Workspace-Lösungen wie Microsoft Intune, Jamf, Azure Virtual Desktop und Windows
365.
Vorteile des MSP-Partnerprogramms
ControlUp begleitet den technischen Rollout mit der Einführung eines eigenen
MSP-Partnerprogramms. Dieses ist auf die Vertriebs-, Bereitstellungs- und
Wachstumsmodelle von Serviceprovidern ausgelegt. Enthalten sind MSP-spezifische
Lizenzierungs- und Preismodelle, darunter gestaffelte und mehrjährige Optionen,
sodass Margen geschützt sind. Gleichzeitig ermöglichen sie eine skalierbare
Erweiterung der Nutzerzahlen.
Partner profitieren zudem von kostenlosem Zugang zu ControlUp Academy-
Schulungen, technischem Enablement und vertriebsunterstützenden Materialien, die
speziell auf MSP-Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Darüber hinaus unterstützt
ControlUp MSP-Partner mit Marketing- und Lead-Generierungs-Maßnahmen, darunter
Co-Branding-Inhalte, Kampagnenmaterialien, Vorlagen für Pressemitteilungen bei
Produkteinführungen sowie direkten Kontakt zu ControlUp-Experten für gemeinsame
Webinare und Veranstaltungen. Spezialisierte Partner- und Vertriebsteams
unterstützen MSPs dabei, neue Chancen schneller in messbaren Mehrwert
umzusetzen.
Zitate
?Wir haben uns für ControlUp entschieden, weil das Unternehmen eine
zukunftsorientierte Vorstellung davon hat, was moderne DEX-Lösungen leisten
können und sollten. Die Geschwindigkeit, mit der das Unternehmen nützliche und
durchdachte Funktionen hinzufügt, die in anderen Remote-Monitoring- und
Management-Plattformen nicht zu finden sind, ist erfrischend. ControlUp ist für
uns mehr als nur ein Anbieter, sie sind ein echter Partner. Etwas, das unsere
bisherigen RMM-Anbieter nie erreicht haben. Mit der All-in-One-Plattform von
ControlUp stellen wir Anwender an erste Stelle, unterstützen das Arbeiten im
Homeoffice, profitieren von einer KI-gestützten Roadmap, erhalten eine robuste
Patch-Kontrolle und nutzen eine Plattform, die für die Zukunft ausgelegt ist."
Eric Egolf, CEO, CIO Solutions
?Unser neues Angebot soll MSPs dabei unterstützen, Marktdruck in Chancen zu
verwandeln ControlUp für MSPs ermöglicht unseren Partnern, intelligente IT-
Management-Services bereitzustellen. Dies führt zu einer besseren
Kundenerfahrung, vereinfacht Abläufe und eröffnet neue wiederkehrende Umsätze.
Dabei integriert sich die Plattform nahtlos mit den Tools, auf die sie bereits
setzen."
Julia Scully, Head of Global Channel Sales, ControlUp
Einführung und Informationen
ControlUp für MSPs wird weltweit im Rahmen einer Reihe speziell für Managed
Service Provider konzipierter Veranstaltungen vorgestellt. Hierzu zählen
regionale Partner-Summits und Webinare in Nordamerika, EMEA und APAC.
Interessierte MSPs können sich hier (https://www.controlup.com/become-an-msp-
partner) informieren.
Über ControlUp
ControlUp zählt zu den führenden DEX-Anbietern. Die leistungsstarke Plattform
des Unternehmens, entwickelt für das moderne Arbeitsplatzmanagement, bündelt
Lösungen für die digitale Mitarbeitererfahrung und den IT-Betrieb unter einem
Dach. Durch die Kombination aus Echtzeit-Monitoring, intelligenten Einblicken
und proaktiver Fehlerbehebung beschleunigt ControlUp den Wechsel hin zum
autonomen Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management / AEM). Dies
ermöglicht IT-Teams, Probleme zu lösen, bevor sie die Mitarbeitenden in ihrer
Produktivität beeinträchtigen, Abläufe zu vereinfachen und Komplexität zu
beherrschen, ohne zahlreiche Einzellösungen einsetzen zu müssen. Um ihre
Technologie zuverlässig zu betreiben, vertrauen nahezu 2.000 Organisationen auf
ControlUp - darunter mehr als ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen. Mit
ControlUp arbeitet die IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv
und der Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere Informationen:
https://www.controlup.com/de/.
Pressekontakt
ControlUp PR
media@controlup.com (mailto:media@controlup.com)
Â°