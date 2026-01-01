GNW-News: "ControlUp for MSPs": Neues Angebot für Managed Service Provider

^SAN FRANCISCO, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit ControlUp for MSPs

(https://www.controlup.com/become-an-msp-partner) führt ControlUp

(https://www.controlup.com/) ein speziell auf die Anforderungen von Managed

Service Providern (MSPs) zugeschnittenes Angebot ein. Kernstück ist eine

mandantenfähige, skalierbare Plattform, die alle für das Management von

Endpunkten entscheidenden Funktionen bündelt, angefangen vom Echtzeit-Monitoring

über Automatisierung bis hin zur flexiblen Verwaltung von Lizenzen. Flankierend

startet der führende Anbieter im Bereich Digital Employee Experience (DEX)

Management ein Partnerprogramm (https://www.controlup.com/become-an-msp-

partner), das MSPs optimierte Preismodelle sowie Go-to-Market-Unterstützung

bietet.

Herausforderungen von MSPs im Fokus

ControlUp for MSPs wurde entwickelt, um Partner aus diesem Segment dabei zu

unterstützen, eine ganze Bandbreite an Herausforderungen besser zu meistern.

Hierzu gehören Margendruck, der Mangel an IT-Fachkräften, der schnelle

technologische Wandel, hohe Kundenerwartungen sowie steigende Sicherheits- und

Compliance-Anforderungen. Die Zusammenführung und Bereitstellung zahlreicher

Tools in einer einzigen Plattform ermöglicht es MSPs, ihre Servicequalität zu

verbessern, sich über ihr Angebot zu differenzieren und profitabel zu wachsen.

DEX gemacht für MSPs

Im Zentrum des Angebots steht der Tenant Manager, eine mandantenfähige Konsole,

die MSPs eine zentrale Sicht auf alle Kundenumgebungen über physische Geräte,

VDI, DaaS und Cloud-Workspaces hinweg bietet. Des Weiteren können sie zu

einzelnen Mandanten wechseln, diese im Detail analysieren, Probleme in Echtzeit

beheben sowie die Neueinrichtung und das Management von Kundenumgebungen

standardisieren. Um die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen, stehen

Onboarding-Assistenten und vorkonfigurierte Best-Practice-Vorlagen zur

Verfügung, sodass sich neue Umgebungen stets nach bewährten, reproduzierbaren

Mustern aufsetzen lassen. Dies reduziert die Einarbeitungszeit für neue Kunden

und Techniker und gewährleistet, dass jeder Mandant von Beginn an für proaktives

Monitoring und Fehlerbehebung konfiguriert ist. Ein gemeinsamer Lizenzpool

ermöglicht es zudem, Kapazitäten je nach Bedarf flexibel zwischen Kunden zu

verschieben, statt sie fest an bestimmte Mandanten zu binden. Dies beschleunigt

das Onboarding, vereinfacht Testphasen, skaliert mit wachsenden Gerätebeständen

und erleichtert die Lizenzverwaltung.

Monitoring, Remote Management und Automatisierung

Mit ControlUp für MSPs stehen Echtzeitinformationen zu Endgeräten, Anwendungen,

Netzwerken und virtuellen Desktops zur Verfügung. MSPs können Engpässe schnell

identifizieren, Monitoring-Lücken schließen und dank sofort verfügbarer

Diagnosedaten die durchschnittliche Lösungszeit (MTTR) deutlich verkürzen.

Automatisierung spielt dabei eine zentrale Rolle. Proaktive Fehlerbehebung und

Warnmeldungen helfen, häufig auftretende Probleme zu beheben, bevor sie von

Endanwendern bemerkt werden. Workflow-Automatisierung und virtuelle

Expertenanleitungen unterstützen L1-Supportteams - und in einigen Fällen sogar

die Endanwender selbst - dabei, wiederkehrende Störungen eigenständig zu lösen.

Dieser?Shift-Left"-Ansatz senkt das Ticketaufkommen, verbessert die MTTR und

entlastet erfahrene Techniker, die sich dadurch stärker auf strategische

Aufgaben konzentrieren können.

Integrierte Remote-Management- und Kontrollfunktionen ermöglichen MSPs, Probleme

sowohl auf verwalteten als auch auf nicht verwalteten Geräten zu diagnostizieren

und zu beheben. Patch-Management, Schwachstellenanalysen und Mechanismen zur

Vermeidung von Konfigurationsabweichungen tragen dazu bei, Kundenumgebungen

sicher, regelkonform und konsistent zu halten.

Datengestützte Dienste und neue Umsatzchancen

Mit ControlUp für MSPs können Dienstleister über klassische Break-Fix-Modelle

hinausgehen und datengestützte Services anbieten. DEX-Scores und KPIs

ermöglichen die Einführung von Experience Level Agreements, sodass MSPs nicht

nur die Infrastrukturverfügbarkeit, sondern auch die Qualität der digitalen

Nutzererfahrung darstellen können.

Das Device-Lifecycle-Management liefert Echtzeit- und historische Daten, auf

deren Basis sich fundierte Entscheidungen zu Hardware-Erneuerungen treffen

lassen. Auf diese Weise lassen sich unnötige Upgrades und Notfall-

Ersatzbeschaffungen vermeiden. Software-Asset-Analysen zeigen ungenutzte

Lizenzen und wenig ausgelastete Ressourcen auf, sodass MSPs Kundenausgaben

senken und den finanziellen Mehrwert ihrer Services klar nachweisen können.

Auch Compliance- und Nachhaltigkeitsinitiativen sind abgedeckt. MSPs können

Compliance-Berichte bereitstellen. Diese unterstützen Kunden, sich an CIS-

Benchmarks und anderen Branchenstandards ohne eigene Arbeit auszurichten.

Ergänzend liefern Nachhaltigkeitsberichte Daten zum Energieverbrauch und CO?-

Fußabdruck von Endgeräten.

Investitionsschutz durch offene Integration

ControlUp für MSPs ergänzt bestehende Tool-Landschaften. Integrationen mit ITSM-

Plattformen wie ServiceNow und Freshworks stellen sicher, dass Warnmeldungen und

Analysen direkt in vorhandene Ticketing- und Workflow-Prozesse einfließen.

Darüber hinaus erweitert die Plattform führende Endpoint-Management- und

Workspace-Lösungen wie Microsoft Intune, Jamf, Azure Virtual Desktop und Windows

365.

Vorteile des MSP-Partnerprogramms

ControlUp begleitet den technischen Rollout mit der Einführung eines eigenen

MSP-Partnerprogramms. Dieses ist auf die Vertriebs-, Bereitstellungs- und

Wachstumsmodelle von Serviceprovidern ausgelegt. Enthalten sind MSP-spezifische

Lizenzierungs- und Preismodelle, darunter gestaffelte und mehrjährige Optionen,

sodass Margen geschützt sind. Gleichzeitig ermöglichen sie eine skalierbare

Erweiterung der Nutzerzahlen.

Partner profitieren zudem von kostenlosem Zugang zu ControlUp Academy-

Schulungen, technischem Enablement und vertriebsunterstützenden Materialien, die

speziell auf MSP-Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Darüber hinaus unterstützt

ControlUp MSP-Partner mit Marketing- und Lead-Generierungs-Maßnahmen, darunter

Co-Branding-Inhalte, Kampagnenmaterialien, Vorlagen für Pressemitteilungen bei

Produkteinführungen sowie direkten Kontakt zu ControlUp-Experten für gemeinsame

Webinare und Veranstaltungen. Spezialisierte Partner- und Vertriebsteams

unterstützen MSPs dabei, neue Chancen schneller in messbaren Mehrwert

umzusetzen.

Zitate

?Wir haben uns für ControlUp entschieden, weil das Unternehmen eine

zukunftsorientierte Vorstellung davon hat, was moderne DEX-Lösungen leisten

können und sollten. Die Geschwindigkeit, mit der das Unternehmen nützliche und

durchdachte Funktionen hinzufügt, die in anderen Remote-Monitoring- und

Management-Plattformen nicht zu finden sind, ist erfrischend. ControlUp ist für

uns mehr als nur ein Anbieter, sie sind ein echter Partner. Etwas, das unsere

bisherigen RMM-Anbieter nie erreicht haben. Mit der All-in-One-Plattform von

ControlUp stellen wir Anwender an erste Stelle, unterstützen das Arbeiten im

Homeoffice, profitieren von einer KI-gestützten Roadmap, erhalten eine robuste

Patch-Kontrolle und nutzen eine Plattform, die für die Zukunft ausgelegt ist."

Eric Egolf, CEO, CIO Solutions

?Unser neues Angebot soll MSPs dabei unterstützen, Marktdruck in Chancen zu

verwandeln ControlUp für MSPs ermöglicht unseren Partnern, intelligente IT-

Management-Services bereitzustellen. Dies führt zu einer besseren

Kundenerfahrung, vereinfacht Abläufe und eröffnet neue wiederkehrende Umsätze.

Dabei integriert sich die Plattform nahtlos mit den Tools, auf die sie bereits

setzen."

Julia Scully, Head of Global Channel Sales, ControlUp

Einführung und Informationen

ControlUp für MSPs wird weltweit im Rahmen einer Reihe speziell für Managed

Service Provider konzipierter Veranstaltungen vorgestellt. Hierzu zählen

regionale Partner-Summits und Webinare in Nordamerika, EMEA und APAC.

Interessierte MSPs können sich hier (https://www.controlup.com/become-an-msp-

partner) informieren.

Über ControlUp

ControlUp zählt zu den führenden DEX-Anbietern. Die leistungsstarke Plattform

des Unternehmens, entwickelt für das moderne Arbeitsplatzmanagement, bündelt

Lösungen für die digitale Mitarbeitererfahrung und den IT-Betrieb unter einem

Dach. Durch die Kombination aus Echtzeit-Monitoring, intelligenten Einblicken

und proaktiver Fehlerbehebung beschleunigt ControlUp den Wechsel hin zum

autonomen Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management / AEM). Dies

ermöglicht IT-Teams, Probleme zu lösen, bevor sie die Mitarbeitenden in ihrer

Produktivität beeinträchtigen, Abläufe zu vereinfachen und Komplexität zu

beherrschen, ohne zahlreiche Einzellösungen einsetzen zu müssen. Um ihre

Technologie zuverlässig zu betreiben, vertrauen nahezu 2.000 Organisationen auf

ControlUp - darunter mehr als ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen. Mit

ControlUp arbeitet die IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv

und der Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere Informationen:

https://www.controlup.com/de/.

Pressekontakt

ControlUp PR

media@controlup.com (mailto:media@controlup.com)

