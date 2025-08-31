GNW-News: Das KFSHRC fördert die Exzellenz in der Krankenpflege durch spezialisierte Schulungen
^RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital & Research Centre erzielt durch die Erweiterung der
Aufgabenbereiche im Bereich der fortgeschrittenen Pflege messbare klinische
Verbesserungen. Indem das KFSHRC Pflegekräften die Möglichkeit gibt, Pflegepfade
zu leiten, Sicherheitsprotokolle umzusetzen und technologiegestützte Initiativen
einzuführen, stellt es sicher, dass Patienten von proaktiveren,
reaktionsschnellen und effizienteren Behandlungsmodellen profitieren.
Die Krankenpflegerklinik hat den Zugang zu spezialisierter Versorgung erweitert
und gleichzeitig hochqualifizierte Pflegekräfte in wichtige Diagnose- und
Behandlungsabläufe integriert. Ebenso nutzt das VTE-Präventionsprogramm digitale
Echtzeit-Dashboards, um Risiken zu überwachen, die Dokumentation zu verbessern
und Probleme umgehend zu eskalieren, was zu sichereren Ergebnissen in allen
Pflegeeinrichtungen beiträgt.
Um hochwirksame Praktiken zu standardisieren, bietet das KFSHRC umfassende
Schulungen in Form von Langzeitpraktika und gezielten Bildungsprogrammen wie dem
Diplom in Onkologiepflege an. Im Jahr 2023 wurden durch diese Bemühungen 1.281
Fachkräfte aus dem Bereich der Krankenpflege und verwandten Gesundheitsberufen
ausgebildet, um sicherzustellen, dass sie für die künftigen klinischen
Anforderungen gerüstet sind.
Forschung und Innovation sind in allen Campus-Standorten in die Pflegefunktionen
integriert. Krankenschwestern und Krankenpfleger leiten klinische Studien,
tragen zu internationalen Konferenzen bei und beteiligen sich an Projekten zur
Qualitätsverbesserung. Damit fördern sie eine Kultur des kontinuierlichen
Lernens und der evidenzbasierten Pflege, die die operative Politik und die
Entscheidungsfindung an vorderster Front beeinflusst.
Die Anerkennung durch das American Nurses Credentialing Centre, das Saudi
Patient Safety Center und internationale Gremien wie Sigma zeigt, dass die
Pflegeprogramme des KFSHRC nicht nur lokal wirksam sind, sondern auch global als
Maßstab gelten. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Innovation für
die Aufrechterhaltung einer exzellenten Pflegequalität.
Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre hat seine Position als
weltweit führendes akademisches medizinisches Zentrum behauptet und rangiert zum
dritten Mal in Folge auf Platz eins im Nahen Osten und Afrika sowie auf Platz
15 weltweit unter den 250 besten akademischen medizinischen Zentren. Laut dem
Bericht von Brand Finance für das Jahr 2025 wurde es außerdem zur wertvollsten
Gesundheitsmarke sowohl in Saudi-Arabien als auch im gesamten Nahen Osten
gekürt. Im selben Jahr wurde das KFSHRC in die Liste der weltweit besten
Krankenhäuser aufgenommen und erschien auf der Liste der weltweit besten
intelligenten Krankenhäuser 2025 des Magazins Newsweek.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.kfshrc.edu.sa
(http://www.kfshrc.edu.sa/) oder wenden Sie sich an: mediacoverage@kfshrc.edu.sa
(mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fca21637-d89b-
48e0-9b52-0c724a9fbcbc
