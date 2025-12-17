GNW-News: Das Programm zur Verbesserung der Lebensqualität (Quality of Life Program) in Saudi-Arabien zeigt in einem neuen Bericht und einer globalen Indexin...

^* Der Bericht?Städte der Möglichkeiten: Die Entwicklung der Lebensqualität in

Saudi-Arabien" zeigt, wie die Fokussierung auf Lebensqualität das

Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger verbessert hat.

* Von Lifestyle und Freizeitgestaltung bis hin zu Chancen und sozialem

Wachstum - die Erhebungen aus Riad, Dschidda, Al-Chubar, Medina und Abha

bieten einen detaillierten und vielfältigen Einblick in das Leben in Saudi-

Arabien.

* Mit deutlichen Fortschritten bei der Lebensqualität ist Saudi-Arabien als

Sponsor und Mitwirkender an der Initiative für Lebensqualität (Quality of

Life Initiative) von UN-Habitat führend in dieser Debatte.

RIAD, Saudi-Arabien, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Programm zur

Verwirklichung der Vision für Lebensqualität (Quality of Life Vision Realization

Program) in Saudi-Arabien veröffentlicht einen neuen Bericht mit dem

Titel?Städte der Möglichkeiten: Die Entwicklung der Lebensqualität in Saudi-

Arabien"

XFS%2BrTexc%3D&reserved=0) (Cities of Possibility: The Evolution of Quality of

Life in Saudi Arabia), der wichtige Erkenntnisse und Fortschritte hinter der

Transformation der Lebensqualität in Saudi-Arabien aufzeigt und sich dabei auf

umfangreiche Umfrageergebnisse von Einwohnern, Bürgern und Besuchern im gesamten

Königreich stützt. Das saudische Programm zur Verbesserung der Lebensqualität

ist einer der strategischen Faktoren der Vision 2030, deren Schwerpunkt auf der

Verbesserung der Lebensqualität in saudischen Städten und der Bereicherung des

Lebensstils in Saudi-Arabien liegt. Der Bericht?Städte der Möglichkeiten"

(Cities of Possibility) zeigt auf, wie Fortschritte im gesamten Königreich das

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben neu gestalten und die

Lebensqualität in den Städten verändern.

Der Bericht?Städte der Möglichkeiten" untersucht fünf wichtige saudische Städte

- Riad, Dschidda, Al-Chubar, Medina und Abha - und stellt einen neuen Ansatz zur

Messung der Lebensqualität vor. Aufbauend auf vier miteinander verbundenen

Säulen - Wohlstand und Chancen, persönliche und soziale Entwicklung, Lebensstil

und Freizeitgestaltung sowie nachhaltige und sichere Grundlagen - beschreibt der

Bericht in einer eingehenden Analyse, wie Verbesserungen der Lebensqualität,

Inklusion und des Wohlbefindens in Städten zu messbaren wirtschaftlichen

Ergebnissen geführt haben, während das Königreich zukunftsfähige Städte

entwickelt, die allen Menschen einen höheren Lebensstandard bieten.

Der Bericht?Städte der Möglichkeiten" beschreibt detailliert bedeutende

Fortschritte in den Bereichen Wohlstand, Chancen und allgemeines Wohlergehen und

quantifiziert die erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Gewinne, die in ganz

Saudi-Arabien erzielt wurden. Dazu gehören:

* Die Arbeitslosigkeit in Saudi-Arabien hat sich von 12,3 % im Jahr 2016 auf

6,8 % im ersten Quartal 2025 mehr als halbiert.

* Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen auf 36,4 % im ersten Quartal

2025, womit das Ziel der Vision 2030 von 30 % übertroffen wird.

* 67 % Wachstum bei Investitionslizenzen im Vergleich zum Vorjahr, wobei das

Königreich im Kearney FDI Confidence Index 2025 den 13. Platz belegt.

* Anstieg der Lebenserwartung von 74 auf 79 Jahre, angetrieben durch die

zunehmende Digitalisierung , wodurch Saudi-Arabien 2024 den zweit höchsten

ICT Development Index unter den G20-Staaten erreicht.

Der Bericht hebt unter anderem hervor, dass strategische nationale Investitionen

zu erheblichen Verbesserungen in den Bereichen Lebensstil, Freizeitgestaltung,

Sicherheit und Mobilität geführt haben. Dazu gehört auch die Investition Saudi-

Arabiens in Höhe von 1 Billion US-Dollar in Tourismus und Freizeit, wodurch der

Zugang zu Gastronomie, Kultur, Sport und Unterhaltung erheblich erweitert wird.

Veranstaltungen wie der Formel-1-Grand-Prix von Saudi-Arabien, die WTA Finals,

der Esports World Cup und die Rallye Dakar verdeutlichen diese Dynamik im

Vorfeld der Asienspiele 2029, der EXPO 2030 und der FIFA-Weltmeisterschaft 2034.

Aufbauend auf diesen Erfolgen hat Saudi-Arabien die globale Initiative

?Initiative für Lebensqualität" (Quality of Life Initiative/QOLI) ins Leben

gerufen, um das Wohlergehen in Städten durch einen einheitlichen, international

anerkannten, datengestützten Rahmen zu verbessern, der lokalen Behörden eine

Plattform bietet, die über das BIP hinausgeht, um das Wohlergehen in ihren

Gemeinden zu messen und zu verbessern. Die von UN-Habitat umgesetzte Initiative

ist eine globale Maßnahme, um Städten Messgrößen zur Verfügung zu stellen, die

sowohl globalen Erfordernissen als auch lokalen Kontextbedürfnissen gerecht

werden.

?Lebensqualität ist sowohl für Saudi-Arabien als auch für Länder auf der ganzen

Welt eine strategische nationale Priorität, die für die Förderung des

Zusammenhalts in der Gemeinschaft, die Anziehung globaler Talente und die

Sicherung nachhaltigen Wohlstands von entscheidender Bedeutung ist", sagte

Khalid Al Baker, Chief Executive Officer des Quality of Life Vision Realization

Program in Saudi-Arabien.?Das Programm zur Lebensqualität ist stolz darauf, die

Lebensqualität im Königreich verbessert zu haben, und wir werden weiterhin mit

Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammenarbeiten, damit

Bürger, Einwohner und Besucher in Saudi-Arabien ein höheres soziales und

wirtschaftliches Wohlergehen genießen können. Während wir die ehrgeizigen Ziele

der Vision 2030 vorantreiben, werden wir uns weiterhin weltweit für eine

nachhaltige Entwicklung einsetzen, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht und

die Lebensqualität im Vordergrund steht."

Der Bericht?Städte der Möglichkeiten" und der QOLI-Index verdeutlichen das

Engagement Saudi-Arabiens für ein globales Verständnis von Lebensqualität -

indem es seine eigenen Erkenntnisse teilt, zu internationalen Rahmenwerken

beiträgt und Städte weltweit dabei unterstützt, eine integrativere,

widerstandsfähigere und menschenzentrierte urbane Zukunft aufzubauen.

Über das Programm zur Verbesserung der Lebensqualität

Das Programm zur Verbesserung der Lebensqualität (Quality of Life Program/QoL)

ist ein strategischer Wegbereiter der Vision 2030, die 2018 ins Leben gerufen

wurde, um die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern, die das Königreich

Saudi-Arabien ihr Zuhause nennen. QoL verwirklicht die urbane Transformation des

Königreichs, indem es eine Lebensqualität schafft, die weltweit Vorbildcharakter

hat. Dies geschieht durch intelligentere Stadtplanung, ein Angebot an Kultur,

Kunst, Unterhaltung und Sport auf Weltklasseniveau sowie kommunale Maßnahmen,

die einen gesünderen, glücklicheren und aktiveren Lebensstil ermöglichen.

Um die vielfältige Geografie und dynamische Bevölkerung des Königreichs zu

nutzen, konzentriert sich QoL auf sechs Schlüsselbereiche für umfangreiche

Investitionen: Kultur und Kulturerbe, Sport, Unterhaltung und Freizeit,

Tourismus, Stadtplanung sowie Sicherheit und Schutz. QoL ermöglicht Bürgern,

Einwohnern und Besuchern des Königreichs ein Leben von außergewöhnlicher

Qualität durch verbesserte Dienstleistungen, nachhaltige Stadtplanung und ein

breiteres Spektrum an sozialen Aktivitäten.

Bericht?Städte der Möglichkeiten" (Cities of

Possibility): https://tinyurl.com/QoLReportEnglish

Medienkontakt:

Arianna Khan

Senior Communications Consultant

E-Mail: QOLcomms@globalthinkgroup.com (mailto:QOLcomms@globalthinkgroup.com)

