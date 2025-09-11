GNW-News: Das Vermächtnis der Flying Tigers wird mit einer neuen Ausstellung in Südchina gewürdigt

^NANNING, China, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine Dauerausstellung zu

Ehren der Flying Tigers - der amerikanischen Freiwilligenpiloten, die während

des Zweiten Weltkriegs an der Seite der chinesischen Streitkräfte gegen die

japanischen Angreifer kämpften - wurde am Sonntag in Liuzhou in der

südchinesischen Autonomen Region Guangxi Zhuang eröffnet.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4416/eng)

Die Ausstellung im Militärmuseum von Liuzhou umfasst mehr als 1.000 Exponate -

von Fluganzügen und Armbinden bis hin zu Briefen und Tagebüchern, von denen

viele von Menschen in China und den Vereinigten Staaten gespendet wurden.

Liuzhou war während des Krieges ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und eine

militärische Hochburg im Süden Chinas. Im Jahr 1942 erreichten die Flying Tigers

die Stadt und wurden auf einem lokalen Flughafen stationiert. Von dort aus

flogen die amerikanischen Piloten Einsätze gegen die japanischen Invasoren und

hinterließen historische Stätten, Bilder und Geschichten von Einheimischen, die

ihr Leben riskierten, um abgestürzte Flieger zu retten.

Jeffrey Greene, Vorsitzender der Sino-American Aviation Heritage Foundation,

beschrieb dies als eine Geschichte?von bemerkenswerter Freundschaft und

gegenseitiger Aufopferung" und betonte bei der Eröffnungsfeier, dass die Völker

Chinas und der Vereinigten Staaten in den dunkelsten Tagen des Zweiten

Weltkriegs eine bemerkenswerte Beziehung aufgebaut hätten.

?Diese Geschichte ist mehr als nur eine Brücke zwischen zwei Nationen. Sie ist

ein zeitloses Zeugnis der Kraft der Solidarität", so Greene.

Ebenfalls während der Zeremonie wies Yang Wanming, Präsident der Chinese

People's Association for Friendship with Foreign Countries, darauf hin, dass

China und die Vereinigten Staaten vor mehr als 80 Jahren beschlossen hatten,

gemeinsam für Gerechtigkeit und Frieden zu kämpfen.

?Diese Geschichte zeigt, dass Menschen aus verschiedenen Ländern ihre

Differenzen überwinden und sich angesichts gemeinsamer Herausforderungen

zusammenschließen können", so Yang, der hinzufügte, dass die jüngeren

Generationen beider Länder den Geist der Flying Tigers weiterführen werden.

Die Ausstellung wird für die Öffentlichkeit dauerhaft kostenlos sein und fünf

thematische Abschnitte zur Geschichte der amerikanischen Piloten umfassen, die

während des Krieges Seite an Seite mit chinesischen Soldaten und Zivilisten

kämpften.

Quelle: Liuzhou Military Museum

Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°