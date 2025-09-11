GNW-News: Das Vermächtnis der Flying Tigers wird mit einer neuen Ausstellung in Südchina gewürdigt
^NANNING, China, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine Dauerausstellung zu
Ehren der Flying Tigers - der amerikanischen Freiwilligenpiloten, die während
des Zweiten Weltkriegs an der Seite der chinesischen Streitkräfte gegen die
japanischen Angreifer kämpften - wurde am Sonntag in Liuzhou in der
südchinesischen Autonomen Region Guangxi Zhuang eröffnet.
Die Ausstellung im Militärmuseum von Liuzhou umfasst mehr als 1.000 Exponate -
von Fluganzügen und Armbinden bis hin zu Briefen und Tagebüchern, von denen
viele von Menschen in China und den Vereinigten Staaten gespendet wurden.
Liuzhou war während des Krieges ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und eine
militärische Hochburg im Süden Chinas. Im Jahr 1942 erreichten die Flying Tigers
die Stadt und wurden auf einem lokalen Flughafen stationiert. Von dort aus
flogen die amerikanischen Piloten Einsätze gegen die japanischen Invasoren und
hinterließen historische Stätten, Bilder und Geschichten von Einheimischen, die
ihr Leben riskierten, um abgestürzte Flieger zu retten.
Jeffrey Greene, Vorsitzender der Sino-American Aviation Heritage Foundation,
beschrieb dies als eine Geschichte?von bemerkenswerter Freundschaft und
gegenseitiger Aufopferung" und betonte bei der Eröffnungsfeier, dass die Völker
Chinas und der Vereinigten Staaten in den dunkelsten Tagen des Zweiten
Weltkriegs eine bemerkenswerte Beziehung aufgebaut hätten.
?Diese Geschichte ist mehr als nur eine Brücke zwischen zwei Nationen. Sie ist
ein zeitloses Zeugnis der Kraft der Solidarität", so Greene.
Ebenfalls während der Zeremonie wies Yang Wanming, Präsident der Chinese
People's Association for Friendship with Foreign Countries, darauf hin, dass
China und die Vereinigten Staaten vor mehr als 80 Jahren beschlossen hatten,
gemeinsam für Gerechtigkeit und Frieden zu kämpfen.
?Diese Geschichte zeigt, dass Menschen aus verschiedenen Ländern ihre
Differenzen überwinden und sich angesichts gemeinsamer Herausforderungen
zusammenschließen können", so Yang, der hinzufügte, dass die jüngeren
Generationen beider Länder den Geist der Flying Tigers weiterführen werden.
Die Ausstellung wird für die Öffentlichkeit dauerhaft kostenlos sein und fünf
thematische Abschnitte zur Geschichte der amerikanischen Piloten umfassen, die
während des Krieges Seite an Seite mit chinesischen Soldaten und Zivilisten
kämpften.
Quelle: Liuzhou Military Museum
Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558