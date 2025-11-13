GNW-News: Denodo erhält den Status "Databricks Validated Partner" für seine nahtlose Integration zur Unterstützung von KI und Analytik
^PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führender
Anbieter im Bereich Datenmanagement, hat den Status?Databricks Validated
Partner" erhalten. Diese Auszeichnung unterstreicht die zunehmend enger werdende
Zusammenarbeit zwischen Denodo und Databricks mit dem Ziel, Unternehmen dabei zu
unterstützen, KI- und Analyseprojekte auf Basis kontrollierter und
vertrauenswürdiger Daten schneller voranzutreiben.
Databricks hat die Denodo Platform
umfassenden technischen Validierung unterzogen. Dabei wurden Kompatibilität,
Interoperabilität, Leistung und Sicherheitsarchitektur im Zusammenspiel mit der
Databricks Data Intelligence Platform bewertet. Ein zentraler Bestandteil dieser
Prüfung war die Integration mit Unity Catalog als Governance-Backbone für
Lakehouse-Assets. Diese technische Validierung bestätigt, dass Denodo die
Standards von Databricks für Partnerinteroperabilität erfüllt. Damit können
Kunden darauf vertrauen, dass beide Plattformen nahtlos zusammenarbeiten - um
den Datenzugriff in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen zu vereinheitlichen, eine
konsistente Governance sicherzustellen und die Time-to-Insight für KI- und
Advanced-Analytics-Initiativen deutlich zu verkürzen.
Denodo und Databricks betreuen derzeit weltweit mehr als 150 gemeinsame Kunden
und ermöglichen es Unternehmen, den vollen Wert ihrer Daten zu erschließen - auf
Basis einer sicheren, skalierbaren Architektur. Diese kombiniert ein physisches
Lakehouse mit logischem Datenmanagement und -integration, um die Einführung von
KI zu beschleunigen und sicherer zu gestalten.
?Der Status als 'Databricks Validated Partner' unterstreicht unser
kontinuierliches Engagement, unseren Kunden Mehrwert und Vertrauen zu bieten",
so Suresh Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo.?Gemeinsam mit
Databricks unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Datenökosysteme zu
modernisieren, kontrollierte Echtzeitdaten zu nutzen und so agentenbasierte KI-
Innovationen voranzutreiben sowie bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen."
Durch die Zusammenarbeit profitieren gemeinsame Kunden von folgenden Vorteilen:
* Höherer ROI: Eine unabhängige Analyse von Veqtor8 ergab, dass
Unternehmen höhere Renditen
* Modernisierte Dateninfrastrukturen: Unterstützung von KI-Anwendungen und
Self-Service-Szenarien durch kontrollierte Daten aus verteilten Quellen, die
in Echtzeit bereitgestellt werden.
* KI mit Sicherheitsvorkehrungen: Retrieval-Augmented Generation (RAG) und
agentenbasierte Workflows greifen ausschließlich auf autorisierte Daten zu -
mithilfe von Unity Catalog-verwalteten Lakehouse-Assets, die über die
semantische Denodo-Ebene auch über unternehmensfremde Quellen hinweg
vereinheitlicht werden. Gleichzeitig bleibt die Datenherkunft jederzeit
nachvollziehbar.
* Eine semantische Ansicht aller Daten: Denodo virtualisiert ERP- und SaaS-
Daten, APIs und lokale Systeme zu kontrollierten Ansichten, die sich
unmittelbar in Databricks SQL, Notebooks und ML-Pipelines nutzen lassen -
ohne aufwendige Lift-and-Shift-Prozesse.
* Hybrid und Multi-Cloud by Design: Daten verbleiben dort, wo sie sich
befinden - ob in Azure, AWS, GCP oder On-Premises - während gleichzeitig
eine standardisierte, skalierbare Datenverarbeitung auf Databricks
ermöglicht wird. So wird die Integration über Hybrid- und Multi-Cloud-
Umgebungen hinweg vereinfacht und der Bedarf an Datenkopien minimiert.
* Einheitliche Governance: Während Unity Catalog Lakehouse-Assets verwaltet,
setzt Denodo vergleichbare Richtlinien für Nicht-Databricks-Quellen um - für
konsistenten Datenzugriff und durchgängigen Datenschutz.
* Flexible Tool-Auswahl ohne Governance-Verlust: Tools wie Power BI, Tableau
und andere BI-Anwendungen verbinden sich über Denodo mit kontrollierten
Ansichten, während Unity Catalog eine konsistente Lakehouse-Governance
sicherstellt.
* Geringere Kosten und Risiken: Weniger fehleranfällige Pipelines, weniger
doppelte Datensätze, geringerer Datenausgang und eine konsistente
Richtliniendurchsetzung über alle Tools hinweg reduzieren Betriebsrisiken
und Kosten.
* Beschleunigte Einführung und schrittweise Migration: Mit einer einheitlichen
semantischen Sicht auf alle Daten können Unternehmen neue Workloads sofort
innerhalb eines konsistenten Frameworks aufsetzen, diese schrittweise ins
Lakehouse migrieren und Denodo zur Anbindung von Lakehouse- und externen
Daten unter Unity-Catalog-konformer Governance nutzen - auch wenn sich
Quellen und Anwendungsfälle weiterentwickeln.
Diese wachsende Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Ziel von Denodo und
Databricks: Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Datenarchitekturen zu
unterstützen, um den Geschäftswert durch die kombinierte Leistungsfähigkeit
der Databricks Data Intelligence Platform und der Denodo Platform zu steigern.
Eine unabhängige Studie von Veqtor8 ergab, dass Unternehmen, die Denodo in
Verbindung mit ihren Data Lakehouses einsetzen, eine zehnmal schnellere
Datenbereitstellung und eine Reduzierung des Daten-Engineering-Aufwands um 75 %
erreichen. Gemeinsam bieten Denodo und Databricks eine bewährte Grundlage für
vertrauenswürdige, KI-fähige Daten und unterstützen Kunden dabei, messbare
Ergebnisse mit höherer Agilität und geringeren Kosten zu erzielen.
?Im Rahmen einer Studie mit Veqtor8 habe ich kürzlich den typischen ROI
untersucht, den Unternehmen erzielen, wenn sie eine logische Datenmanagement-
Ebene über ihrem Data Lakehouse implementieren. Im Durchschnitt lag der Return
on Investment um beeindruckende 345 % höher", sagte Andrew Milroy, Chefanalyst
bei Veqtor8 und Hauptautor der Studie.?Diese Partnerschaft ist äußerst
vielversprechend für Unternehmen, die nach einer fortschrittlichen und zugleich
kosteneffizienten Datenmanagementlösung suchen."
Um mehr darüber zu erfahren, wie Denodo und Databricks Unternehmen dabei
unterstützen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen, besuchen Sie
die Denodo Website
Über Denodo
Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die
preisgekrönte Denodo Platform ist die führende logische Datenmanagementplattform
zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige Erkenntnisse und Ergebnisse für
alle datenbezogenen Initiativen im gesamten Unternehmen, einschließlich KI und
Self-Service. Denodos internationale Kunden aus den verschiedensten Branchen
haben in einem Drittel der Zeit vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten
geliefert, und zwar mit einer zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und
anderen Mainstream-Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie
unter denodo.com.
Medienkontakt
pr@denodo.com
