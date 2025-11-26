GNW-News: Der Jingdezhen-Preis 2025 wurde bekannt gegeben: Ein Blick in die Zukunft des Handwerks
^JINGDEZHEN, China, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen des ersten
Weltkongresses für Handwerk und Volkskunst sowie der Jingdezhen-
Preisverleihungsgala (First World Congress on Handicrafts and Folk Arts and
Jingdezhen Prize Awards Gala) im Jingdezhen Taoxichuan Grand Theater wurde der
Jingdezhen-Preis 2025 offiziell verliehen. Die chinesischen Künstler Bao Wei und
Hu Jiahui erhielten für ihr Werk?From Calanchi to Kaoling" die höchste
Auszeichnung, den Jingdezhen-Preis. Dieses Werk verbindet italienischen roten
Ton mit Kaolinit aus Jingdezhen, um das Zusammenspiel zwischen Material und dem
darin eingebetteten kulturellen Dialog zu erforschen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4755/eng)
Der Jingdezhen-Preis 2025, der vom Taoxichuan International Cultural Exchange
and Communication Center verliehen wurde, konzentriert sich auf den
zeitgenössischen Ausdruck und den internationalen Austausch in der Keramikkunst.
Er würdigt herausragende Werke, die künstlerische Vision, Innovation und die
Erforschung von Materialien und Formen verkörpern. Er wurde gemeinsam vom World
Crafts Council (WCC), der International Academy of Ceramics (IAC) und dem
Jingdezhen Creative Design Center ins Leben gerufen.
Die fünf Hauptkategorien dieser Veranstaltung entsprachen jeweils einem
bestimmten Schwerpunkt. Die höchste Auszeichnung, der Jingdezhen-Preis, betonte
die Integration von Materialexperimenten und kulturellem Ausdruck. Der
Interdisciplinary Experiment Award förderte den Dialog zwischen Handwerkskunst
und Disziplinen wie Technologie und Geisteswissenschaften. Zu den Finalisten
gehörten Keramikskulpturen, die mithilfe von 3D-Druck hergestellt wurden, sowie
Installationen, die Ton und Licht miteinander verbanden. Der Emerging Creative
Award wurde für Künstler unter 35 Jahren ausgelobt und hatte zum Ziel,
Potenziale in Bezug auf materielle und konzeptionelle Innovationen zu entdecken.
Der Creative Design Award wurde in zwei Kategorien unterteilt: Kulturdesign und
Industriedesign. Der erste Preis förderte die Integration traditioneller Symbole
in den Konsumalltag, während der zweite den Fokus auf funktionale Innovationen
im Bereich der Alltagskeramik legte. Der Tradition & Innovation Award würdigte
Bemühungen zur Erhaltung gefährdeter Techniken und zur Förderung der weltweiten
Verbreitung der Keramikkultur. Zu den ausgezeichneten Leistungen zählten mehrere
bemerkenswerte Fortschritte bei der Restaurierung antiker Porzellanobjekte. Die
Gewinner hatten Anspruch auf umfassende Unterstützung, darunter Fördermittel für
die Schaffung von Kunstwerken, internationale Residency-Möglichkeiten und
Ausstellungswerbung.
Seit seiner Einführung im Mai 2025 hat der Jingdezhen-Preis Künstler,
Wissenschaftler und Institutionen aus 55 Ländern auf sechs Kontinenten angezogen
und insgesamt 1.325 Beiträge aus aller Welt erhalten. Im Rahmen eines
zweigleisigen Bewertungssystems, das die Beurteilung durch eine internationale
Jury und professionelle Nominierungen kombiniert, begann der Bewertungsprozess
im August 2025. Er wurde unter Anwendung eines anonymen Bewertungsverfahrens
durchgeführt, das sich auf künstlerischen Wert, Innovationskraft und kulturelle
Relevanz stützte. Das internationale Auswahlkomitee, bestehend aus Experten für
künstlerisches Schaffen, Handwerkslehre und kuratorische Forschung aus mehreren
Ländern, führte drei Bewertungsrunden durch: eine Vorauswahl (online), eine
Neubewertung (online) und eine Endauswahl (vor Ort). Nach der Vorauswahl und der
Neubewertung standen 41 Werke in der engeren Auswahl, aus denen schließlich bei
der abschließenden Jurysitzung vor Ort im Rahmen der Preisverleihungsgala neun
Gewinner ausgewählt wurden.
Weitere Informationen zu den Preisträgern des Jingdezhen-Preises 2025 und ihren
Beiträgen finden Sie
Beiträgen finden Sie
Quelle: Taoxichuan International Cultural Exchange and Communication Center
