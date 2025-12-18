DAX24.084 +0,5%Est505.719 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +4,3%Nas22.916 +1,0%Bitcoin75.079 +2,4%Euro1,1744 ±0,0%Öl60,11 -0,9%Gold4.327 -0,3%
GNW-News: Der Kreis Linqu in der Provinz Shandong positioniert die Foie-gras-Industrie auf globaler Ebene

18.12.25 14:57 Uhr

^WEIFANG, China, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine Delegation des

französischen Branchenverbandes für Foie Gras und Geflügel (CIFOG) sowie des

französischen Vieh- und Fleischwirtschaftsverbandes hat kürzlich Betriebe im

Kreis Linqu, Stadt Weifang, Provinz Shandong besucht. Im Zentrum des Austauschs

standen die Zucht der Landes-Gans, Produktions- und Verarbeitungssysteme,

Exporthandelssysteme, technologische Forschung und Entwicklung sowie

Produktinnovation.

?Es ist bemerkenswert, dass die aus dem Südwesten Frankreichs stammende Landes-

Gans im Osten einen Industriecluster mit einem jährlichen Produktionswert von 8

Milliarden Yuan hervorgebracht hat", bemerkte Perrine ATTARD, Head of Export,

Marketing, and Communication bei CIFOG.

Ein Vertreter des Informationszentrums des Landkreises Linqu (Linqu County

Information Center) wies darauf hin, dass der Landkreis in den letzten Jahren

das Entwicklungsmodell?Unternehmen + Genossenschaft + Basis + Landwirt"

kontinuierlich weiterentwickelt hat. Dieser Ansatz hat zur Etablierung

integrierter Industriebasen geführt, wodurch über 90 % der lokalen Gänsezucht-

Betriebe auf modernisierte Management- und Betriebssysteme umgestellt werden

konnten. Innerhalb von vier Jahrzehnten hat Linqu eine vollständig integrierte

Industriekette aufgebaut, die Zucht, Aufzucht, Mast, Verarbeitung und Vertrieb

umfasst und eine jährliche Foie-gras-Produktion von über 5.000 Tonnen erzielt.

Zudem hat der Kreis die Erarbeitung nationaler Qualitätsstandards für Foie Gras

maßgeblich vorangetrieben, um die Standardisierung der Branche in ganz China zu

fördern.

Heute beliefert Linqu Foie Gras nicht nur Metropolen in ganz China, sondern

exportiert auch nach Japan, in die EU und in andere internationale Märkte und

ist damit ein Paradebeispiel für eine lokale Spezialitätenindustrie, der die

erfolgreiche Expansion auf den Weltmarkt gelungen ist.

Quelle: Linqu County Information Center

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25ea3e54-d6ba-4751-bbf7-

c88e98f58c7a

Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°