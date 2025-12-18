GNW-News: Der Kreis Linqu in der Provinz Shandong positioniert die Foie-gras-Industrie auf globaler Ebene
^WEIFANG, China, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine Delegation des
französischen Branchenverbandes für Foie Gras und Geflügel (CIFOG) sowie des
französischen Vieh- und Fleischwirtschaftsverbandes hat kürzlich Betriebe im
Kreis Linqu, Stadt Weifang, Provinz Shandong besucht. Im Zentrum des Austauschs
standen die Zucht der Landes-Gans, Produktions- und Verarbeitungssysteme,
Exporthandelssysteme, technologische Forschung und Entwicklung sowie
Produktinnovation.
?Es ist bemerkenswert, dass die aus dem Südwesten Frankreichs stammende Landes-
Gans im Osten einen Industriecluster mit einem jährlichen Produktionswert von 8
Milliarden Yuan hervorgebracht hat", bemerkte Perrine ATTARD, Head of Export,
Marketing, and Communication bei CIFOG.
Ein Vertreter des Informationszentrums des Landkreises Linqu (Linqu County
Information Center) wies darauf hin, dass der Landkreis in den letzten Jahren
das Entwicklungsmodell?Unternehmen + Genossenschaft + Basis + Landwirt"
kontinuierlich weiterentwickelt hat. Dieser Ansatz hat zur Etablierung
integrierter Industriebasen geführt, wodurch über 90 % der lokalen Gänsezucht-
Betriebe auf modernisierte Management- und Betriebssysteme umgestellt werden
konnten. Innerhalb von vier Jahrzehnten hat Linqu eine vollständig integrierte
Industriekette aufgebaut, die Zucht, Aufzucht, Mast, Verarbeitung und Vertrieb
umfasst und eine jährliche Foie-gras-Produktion von über 5.000 Tonnen erzielt.
Zudem hat der Kreis die Erarbeitung nationaler Qualitätsstandards für Foie Gras
maßgeblich vorangetrieben, um die Standardisierung der Branche in ganz China zu
fördern.
Heute beliefert Linqu Foie Gras nicht nur Metropolen in ganz China, sondern
exportiert auch nach Japan, in die EU und in andere internationale Märkte und
ist damit ein Paradebeispiel für eine lokale Spezialitätenindustrie, der die
erfolgreiche Expansion auf den Weltmarkt gelungen ist.
Quelle: Linqu County Information Center
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25ea3e54-d6ba-4751-bbf7-
c88e98f58c7a
Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°