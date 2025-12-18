GNW-News: Multitude Gruppe: Finanzkalender 2026
^Zug, 18. December 2025 - Die Multitude AG (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755), ein
börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und
Online-Banking-Dienstleistungen für Privatkunden, kleine und mittlere
Unternehmen sowie andere FinTechs anbietet (?Multitude",?Unternehmen" oder
?Gruppe"), gibt die Veröffentlichung seines Finanzkalenders für das Jahr 2026
inklusive der Veröffentlichungstermine der Finanzberichte der Gruppe sowie der
Hauptversammlung bekannt:
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Datum |Event |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|10.02.2026 |Silent Period 10.02.2026 - 11.03.2026 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|12.03.2026 |Multitude AG: Vorläufiges Ergebnis 2025 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|19.03.2026 |Pareto Securities' 15th Annual Nordic Corporate Bond |
| |Conference |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|26.03.2026 |Multitude AG: Geschäftsbericht 2025 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|26.03.2026 |Multitude Bank p.l.c.: Geschäftsbericht 2025 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|26.03.2026 |Multitude Capital Oyj: Geschäftsbericht 2025 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|21.04.2026 |Silent Period 21.04.2026 - 20.05.2026 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|24.04.2026 |Multitude AG: Hauptversammlung |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|21.05.2026 |Multitude AG: Quartalsmitteilung Q1 2026 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|14.07.2026 |Silent Period 14.07.2026 - 12.08.2026 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|13.08.2026 |Multitude AG: Halbjahresbericht 2026 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|13.08.2026 |Multitude Bank p.l.c.: Halbjahresbericht 2026 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|13.08.2026 |Multitude Capital Oyj: Halbjahresbericht 2026 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|31.08.2026 |EF Equity Forum: Herbstkonferenz |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|13.10.2026 |Silent Period 13.10.2026 - 11.11.2026 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|12.11.2026 |Multitude AG: Quartalsmitteilung 9M 2026 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|23.11.2026 - 24.11.2026|Deutsches Eigenkapitalforum 2026 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
Kontakt:
Adam Hansson Tönning
Head of IR and Treasury
Tel: +46733583171
E-Mail: adam.tonning@multitude.com (mailto:adam.tonning@multitude.com)
Über Multitude AG:
Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale
Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs
anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die
Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die
durch unsere interne Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking
(unter der Marke?Ferratum"), SME Banking (Marke?CapitalBox") und Wholesale
Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende
in 25 Ländern und ist in 17 Märkten aktiv. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte
Multitude einen Gesamtumsatz von 264 Mio. EUR. Das Unternehmen wurde 2005 in
Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der Muttergesellschaft in der
Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem
Symbol?MULT" gelistet. www.multitude.com
Â°