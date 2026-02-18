GNW-News: Die Kaffeebranche kennt bereits die 100 besten Coffeeshops der Welt
^* Onyx Coffee Lab (USA) führt die Liste der weltbesten Coffeeshops an.
* Die Vereinigten Staaten sind mit 9 Coffeeshops führend, gefolgt von
Australien (7), Peru (5) sowie Spanien, Honduras und Taiwan (jeweils 4).
Die vollständige Liste finden Sie unter https://theworlds100bestcoffeeshops.com/
MADRID, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die zweite Ausgabe von THE WORLD'S
100 BEST COFFEE SHOPSCoffeeFest Madrid 2026 (https://coffee-fest.com/)
Die Veröffentlichung der Liste zeigt, dass neue globale Zentren für hochwertigen
Kaffee im Entstehen sind und sich gleichzeitig eine zunehmend vielfältige,
professionelle und innovative internationale Kaffee-Community etabliert. Die
Vereinigten Staaten führen die Rangliste mit 9 ausgewählten Coffeeshops an,
gefolgt von Australien (7), Peru (5) sowie Spanien, Honduras und Taiwan mit
jeweils 4 Cafés.
?Letztendlich folgen wir den globalen Trends. Die Kaffeekultur erfreut sich
weiterhin wachsender Beliebtheit, und dieses Ranking soll mehr Coffeeshops
weltweit mehr Sichtbarkeit verschaffen. Im Laufe des Jahres werden wir auch die
kontinentalen Listen veröffentlichen, die diese Erweiterung widerspiegeln",
erklärt Cesar Ramirez, CEO von The World 100 Best Coffee Shops
(https://theworlds100bestcoffeeshops.com/).
ONYX COFFEE LAB (USA), DER BESTE COFFEESHOP DER WELT
Das Onyx Coffee Lab mit Sitz in Arkansas (USA) wurde in dieser Ausgabe aufgrund
seines Engagements für Spezialitätenkaffee und technische Innovation sowie für
seine enge Verbindung zur Kaffee-Community als weltweit bester Coffeeshop
ausgezeichnet. Geleitet von dem Motto?Never Settle for Good Enough" prägt diese
Philosophie den gesamten Prozess, von der Beschaffung der Kaffeesorten am
Ursprungsort über die strenge Röstkontrolle bis hin zur Nutzung von Solarenergie
und dem starken Engagement für die kontinuierliche Weiterbildung von Baristas
und Partnern.
Ebenfalls auf dem Podest zu finden ist Tim Wendelboe (Oslo, Norwegen), eine
weltweite Referenz im Bereich Spezialitätenkaffee, geleitet vom gleichnamigen
preisgekrönten Barista und Röster, sowie Alquimia Coffee (Santa Ana, El
Salvador), eine Mikro-Rösterei, die direkt am Ursprungsort tätig ist und
salvadorianischen Kaffee durch ein zeitgemäßes Angebot fördert, das tief in
seiner Region verwurzelt ist.
?The World's 100 Best Coffee Shops sind der globale Maßstab für Coffeeshops, die
die Zukunft des Kaffees prägen, und DaVinci Gourmet
(https://apmea.davincigourmet.com/) ist stolz darauf, als globaler Titelsponsor
dabei zu sein", erklärt Eloise Dubuisson, General Manager, Food Service Brands,
Kerry Asia Pacific, Middle East & Africa.?Wir gratulieren allen 100
ausgezeichneten Coffeeshops, die für ihre kreative Handwerkskunst, ihren
Innovationsgeist und ihren bedeutenden Einfluss auf die globale Kaffeelandschaft
gewürdigt wurden."
EIN GLOBALER BEWERTUNGSPROZESS
Das Ranking wird durch ein gemischtes System erstellt, das die Bewertung von
mehr als 800 Fachjuroren aus allen Kontinenten mit öffentlichen Abstimmungen
kombiniert, die in dieser Ausgabe 350.000 Stimmen überschritten haben. Insgesamt
wurden mehr als 15.000 Coffeeshops weltweit analysiert.
Zu den Mitgliedern der internationalen Jury gehören führende Persönlichkeiten
wie Kat Melheim (Nordamerika), Pack Katisomsakul (Südostasien), Michalis
Dimitrakopoulos (Europa), Darveris Rivas (Südamerika), Tanty Hartono (Asien),
Jolie Marlene (Afrika), Jack Simpson (Ozeanien), Dara Santana (Europa), Mariam
Erin (Asien-Naher Osten) und Sunghee Tark (Asien).
Die folgenden Bewertungskriterien wurden angewendet:
* Kaffeequalität
* Erfahrung und Technik des Baristas
* Kundenservice
* Innovationsfähigkeit
* Raumgestaltung und Atmosphäre
* Nachhaltigkeitspraktiken
* Qualität der Speisen und Backwaren
* Konsistenz des Services
AUSZEICHNUNG FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN IM BEREICH KAFFEE
THE WORLD'S 100 BEST COFFEE SHOPS hat sich zum Ziel gesetzt, Orte hervorzuheben,
die nicht nur außergewöhnlichen Kaffee servieren, sondern auch einzigartige
Erlebnisse rund um dieses Getränk schaffen. Die Liste dient nicht nur als
Leitfaden für Kaffeeliebhaber, sondern auch als Maßstab für die Branche und ihre
Fachleute.
Die Ausgabe 2026 der?The World's 100 Best Coffee Shops" wird von DaVinci
Gourmet als globalem und Titelsponsor unterstützt; Slayer, Markibar, Cropster
und CoffeeFest Madrid als Hauptsponsoren und Fidatec und die National Federation
of Coffee Growers of Colombia (Craft Specialty Coffees) als Sponsoren. Ihr
Engagement stärkt die internationale Präsenz dieser Initiative und fördert die
Anerkennung von Kaffee als kultureller und gastronomischer Impulsgeber.
Über Neodrinks
Neodrinks (https://neodrinks.com/) ist eine Plattform, die sich auf die
Aktivierung von Trends im Gastgewerbe und Einzelhandel spezialisiert hat. Sie
fördert und unterstützt Initiativen wie THE DRINKS SHOW, Madrid Cocktail Week,
Top Cocktail Bars und CoffeeFest und ist offizieller Veranstalter der
Meisterschaften der Specialty Coffee Association (SCA) in Spanien.
Weitere Informationen oder Interviewanfragen:
Be Cooltural
prensa@becooltural.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d20ebaab-e10c-45b6-bb19-
b64a905f13c4
