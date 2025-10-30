GNW-News: Die Konferenz zum Austausch von Fachkräften in Nordostasien (Shenyang) 2025 und die "Hundert Eliten und Hundert Unternehmen"-Tour durch Shenyang be...

^SHENYANG, China, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. Oktober wurden die

Nordostasien-Konferenz (Shenyang) 2025 zum Austausch von Fachkräften und die

Wer­bung Wer­bung

?Hundert Eliten und Hundert Unternehmen"-Tour durch Shenyang im Industriemuseum

Chinas eröffnet.

Unter dem Motto?Globale Talente versammeln, um eine neue Zukunft zu gestalten"

brachte dieses Event 4.000 Arbeitgeber aus den drei Provinzen im Nordosten

Chinas, der Autonomen Region Innere Mongolei und anderen großen und mittelgroßen

Städten in ganz China zusammen. Sie boten eine Rekordzahl von 84.000 Stellen an,

Wer­bung Wer­bung

was den größten Umfang in der Geschichte der Konferenz darstellt.

Allein am Eröffnungstag besuchten 38.653 Teilnehmer die Veranstaltung, und die

Unternehmen erhielten insgesamt 98.000 Bewerbungen. In seiner Eröffnungsrede hob

Huo Bugang, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Provinzkomitees der

Kommunistischen Partei Chinas in Liaoning und Sekretär des Stadtkomitees der

Kommunistischen Partei Chinas in Shenyang, hervor, dass Shenyang fünf

Wer­bung Wer­bung

Industriecluster mit einem Volumen von jeweils 100 Milliarden Yuan aufgebaut

hat, darunter Automobilbau, High-End-Ausrüstung, Luft- und Raumfahrt und

weitere. Er wies darauf hin, dass die Stadt 45 Universitäten, 56 große

Forschungsinstitute und 93 nationale Wissenschafts- und Innovationsplattformen

beherbergt, während sich fast 29.000 Technologieunternehmen hier niedergelassen

haben.

Auf dieser Konferenz wurden 49.000 Stellen - fast 60 % der Gesamtzahl - in

zukunftsorientierten Branchen wie künstliche Intelligenz, fortschrittliche

Werkstoffe, neue Energien und Biomedizin geschaffen. Bereiche wie

Elektrotechnik, Maschinenbau und Embedded-Softwareentwicklung erwiesen sich als

besonders gefragte Fachgebiete.

Shenyang beschleunigt derzeit seine Entwicklung als internationale Zentralstadt

in Nordostasien, fördert konsequent eine hochwertige Entwicklung und strebt

danach, das?Hochsprungteam" zu sein, das die Wiederbelebung sowohl

Nordostchinas als auch der Provinz Liaoning anführt. Die?Shenyang Talent

Initiative" bietet umfassende Unterstützung für die Talentförderung, während die

Stadt über reichhaltige öffentliche Dienstleistungsressourcen in den Bereichen

Bildung, Gesundheitswesen und Altenpflege sowie über dynamische Konsumszenarien

für?Gastronomie, Unterkunft, Transport, Tourismus, Einkaufen und Unterhaltung"

verfügt. Shenyang hat sich zu einer dynamischen Stadt entwickelt, in der Talente

sich entfalten und ihre Träume verwirklichen können, ein Ort mit unbegrenzten

Möglichkeiten.

Quelle: Organisationskomitee der Nordostasien-Konferenz (Shenyang) 2025 zum

Austausch von Fachkräften

Kontaktperson:

Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558Â°