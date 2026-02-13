GNW-News: Drei besondere Auszeichnungen bei der Guide MICHELIN Restaurant Celebration Saudi-Arabien 2026 bekannt gegeben

Werte in diesem Artikel

^* Insgesamt umfasst der Guide MICHELIN Saudi-Arabien 2026 51 Restaurants.

* Elf Häuser wurden mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, 40 weitere sind im

diesjährigen Guide vertreten.

* Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem drei besondere Auszeichnungen

bekannt gegeben.

RIAD, Saudi-Arabien, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Guide MICHELIN Saudi-

Arabien 2026 präsentiert die erste Guide MICHELIN Restaurant Celebration und

nimmt die lebendige kulinarische Landschaft des Landes in den Fokus. Die

diesjährige Auswahl umfasst 51 Restaurants und spiegelt die kulinarische

Vielfalt und Raffinesse der saudischen Gastronomie wider. Besonders

bemerkenswert ist, dass elf Restaurants den?Bib-Gourmand-Award" erhielten. Sie

servieren hervorragende Speisen zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

40 weitere Häuser wurden in der Kategorie?Ausgewählte Restaurants"

ausgezeichnet.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Guide MICHELIN wurde die Veröffentlichung

in drei thematischen Etappen auf einer eigens eingerichteten Website

(https://guide.michelin.com/en/food-and-travel-saudi-arabia) präsentiert. Jedes

Thema hat die Essenz der Auswahl für 2026 auf wunderbare Weise eingefangen: Im

Mittelpunkt standen die saudische Gastfreundschaft, die Frauen und die

Brotsorten. Die kulinarische und kulturelle Vielfalt des Landes wurde auf eine

neue, fesselnde Weise beleuchtet.

Im Anschluss an die letzte Bekanntgabe am 15. Dezember fand in Zusammenarbeit

mit der Culinary Arts Commission als Höhepunkt der Veranstaltung die Vergabe der

Restaurantplaketten statt. Jedem Restaurant wurde persönlich die offizielle

MICHELIN-Plakette überreicht: ein Symbol der Exzellenz, das die Häuser stolz am

Eingang ihres Lokals präsentieren können. Diese feierliche Übergabe honorierte

nicht nur die Restaurantteams, sondern markierte auch den Höhepunkt der

monatelangen Erwartungshaltung: Ein Symbol für Köche und Besitzer, um ihren

Erfolg gemeinsam mit ihren Gästen und ihrer Gemeinschaft lebendig werden zu

lassen.

Bei der Vergabe der MICHELIN-Auszeichnungen an Restaurants werden fünf

allgemeine Kriterien berücksichtigt: die Qualität der Zutaten, die Harmonie der

Aromen, das technische Handwerk, die Persönlichkeit des Küchenchefs, die sich in

seinen Gerichten widerspiegelt, und, was ebenso wichtig ist, die Beständigkeit

sowohl über die gesamte Speisekarte hinweg als auch über die Zeit.

Besondere Auszeichnungen

Neben den Auszeichnungen für Restaurants würdigt der Guide MICHELIN mit seinen

Sonderauszeichnungen die vielfältigen Leistungen im Gastgewerbe und ehrt die

talentiertesten und motiviertesten Persönlichkeiten der Branche.

Der Young Chef Award geht an Elia Kaady, Chefkoch im Maiz in Riad, dessen

kulinarische Reise in Beirut begann. Dort verfeinerte er seine Kochkünste in

mehreren Restaurants, bevor er nach Riad zog, um sein Handwerk

weiterzuentwickeln. Sein Bruder, der ebenfalls Koch ist, hat ihn zu diesem Weg

inspiriert - eine Motivation, die seinen Aufstieg zu einem der

vielversprechendsten jungen Talente der Region begünstigt hat.

Das Restaurant Il Baretto in Riad wurde mit dem Exceptional Mocktail Award

ausgezeichnet, ein Zeugnis für das kreative und raffinierte Konzept von Bar

Manager Santiago Latorre. Laut den Inspektoren des Guide MICHELIN bietet die

Cocktailkarte eine durchdachte Mischung aus gehobenen Klassikern und originellen

Mocktails, die alle mit unverkennbar italienischem Herzblut kreiert wurden. Mit

alkoholfreien Spirituosen, hausgemachten Limonaden und sorgfältig zubereiteten

Dekokten kreiert die Bar Drinks, die sowohl charaktervoll als auch elegant sind

und die Küche des Restaurants mit jedem Schluck aufwerten.

Das Yaza in Dschidda erhält den Service Award für ein rundum außergewöhnliches

Erlebnis. Die Gäste werden herzlich mit arabischem Kaffee und Datteln empfangen,

zu ihren Tischen geführt und von einem sachkundigen und engagierten Team

betreut. Das Personal empfiehlt und erklärt Gerichte und Getränke mit spürbarer

Hingabe und schafft so ein unvergessliches und authentisches Esserlebnis. Dieses

herausragende Maß an Gastfreundschaft spiegelt die Vision und Führung von

Küchenchef und Eigentümer Hakim Bagabas wider.

Erstklassiger Mocktail-Empfang

Nach der Premiere in Riad fand ein exklusiver Mocktail-Empfang statt, bei dem

die Leistungen der Einrichtungen gewürdigt wurden.

Dieses dynamische kulinarische Schaufenster brachte sechs Gastköche zusammen,

darunter drei internationale Talente und drei aus der Auswahl des Guide MICHELIN

Saudi-Arabien 2026. Sie präsentierten ihre innovativen gastronomischen

Kreationen während des Premium-Mocktail-Empfangs.

* Le Gabriel - La Réserve Paris, drei MICHELIN-Sterne, Guide MICHELIN

Frankreich 2025

* Muse by Tom Aikens, ein MICHELIN-Stern, Guide MICHELIN Großbritannien und

Irland 2025

* Nusara, ein MICHELIN-Stern, Guide MICHELIN Thailand 2026

* The Lucky Llama, MICHELIN Bib Gourmand, Guide MICHELIN Saudi-Arabien 2026

* KAYZ?, MICHELIN Bib Gourmand, Guide MICHELIN Saudi-Arabien 2026

* Fi Glbak, MICHELIN Bib Gourmand, Guide MICHELIN Saudi-Arabien 2026

Die Auswahl auf einen Blick

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Stadt | Restaurant | Auszeichnung |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Em Sherif Café | Bib Gourmand |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Fi Glbak | Bib Gourmand |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | KAYZ? | Bib Gourmand |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Mirzam | Bib Gourmand |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Najd Village | Bib Gourmand |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Sasani | Bib Gourmand |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Tameesa | Bib Gourmand |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Dschidda | Samia's Dish | Bib Gourmand |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Dschidda | The Lucky Llama | Bib Gourmand |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| AlUla | Joontos | Bib Gourmand |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| AlUla | Tofareya | Bib Gourmand |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Aseeb | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Benoit | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Café Boulud | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | H?ch? | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Hong | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Il Barretto | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Julien by Daniel Boulud | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Long Chim | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Lusin | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Maiz | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | MLLE | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Namu | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | OVUN Bistro | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Robata | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Ruhi | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Rüya | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Takya | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Taleed by Michael Mina | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Tanjiah | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Thara | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | The Globe | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | The Rubi Room at H?ch? | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Tofareya | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Villa Mamas | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Yawmiyat By Dalal | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Riad | Yokari | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Dschidda | Fish Market | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Dschidda | Karamna | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Dschidda | Kuuru | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Dschidda | Maritime | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Dschidda | Meez | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Dschidda | Myaz? | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Dschidda | Niyyali | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Dschidda | Rasoi By Vineet | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Dschidda | Tamees House | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Dschidda | Toki | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| Dschidda | Yaza | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| AlUla | Harrat | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| AlUla | Somewhere | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

| AlUla | Tama | Ausgewählte Restaurants |

+----------+-------------------------+-------------------------+

