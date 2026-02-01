GNW-News: DRiV erweitert das Angebot an kupferfreien Ferodo Premier-Bremsbelägen für Nutzfahrzeuge

^Fortschrittliche, OE-Qualität Reibungs-, Materialien und Hochleistungs-

Bremsbelagbeschichtung bieten bewährte Vorteile für CV-Fuhrparks und

Maschinenbetreiber

KONTICH, Belgien, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV stellt eine Erweiterung

der Ferodo(®) Premier kupferfreien Bremsbeläge in Erstausrüsterqualität für

Nutzfahrzeuge vor, die Fuhrparks und Maschinenbetreiber mit erstklassiger

Bremsleistung und Sicherheit versorgen und gleichzeitig zum Schutz der Umwelt

beitragen. Die Leistungsfähigkeit der technologisch fortschrittlichen

kupferfreien Reibmaterialien der Bremsbeläge wird durch eine neue

Hochleistungsbeschichtung weiter verbessert, die zur Optimierung des

Einlaufprozesses beiträgt.

Ferodo Premier kupferfreie CV-Bremsbeläge sind an dem universellen?N-Leafmark"-

Symbol auf dem Verpackungsetikett zu erkennen. Diese Informationen sind auch in

den Ferodo-Bremsbelagspezifikationen enthalten, die über TecDoc verfügbar sind.

Kupfer, das seit langem in Bremsbelägen und -auskleidungen für Automobil- und

Nutzfahrzeuganwendungen verwendet wird, wurde als Umweltgefahr identifiziert.

Die Produktingenieure von Ferodo konnten Kupfer durch die Entwicklung einer

Reihe innovativer Formulierungen ersetzen, die eine erhöhte Haltbarkeit und

einen geringeren Verschleiß bieten und gleichzeitig die Bremsanforderungen der

jeweiligen Fahrzeuganwendung erfüllen oder übertreffen.

?Fachleute aus der Nutzfahrzeugbranche vertrauen auf Ferodo, wenn es um

innovative Bremsentechnologien in Erstausrüsterqualität geht, die eine

hervorragende Bremsleistung und Sicherheit bieten und gleichzeitig die

Wartungskosten für Fahrzeuge senken", erklärt Silvano Veglia, Product Management

Director bei DRiV.?Die kupferfreien Bremsbeläge von Ferodo Premier erfüllen

dieses Versprechen und eliminieren gleichzeitig eine häufige Ursache für

Umweltverschmutzung ."

Zusätzlich zu ihren kupferfreien Reibmaterialien verfügen die neuen Ferodo

Premier CV-Bremsbeläge über eine leistungsstarke rote Beschichtung, die den

Reibungskoeffizienten der Beläge bereits beim ersten Bremsvorgang erhöht, um den

Einlaufprozess zu verbessern. Dies führt zu einer hervorragenden Bremsleistung

und reduzierten Kosten pro Kilometer.

?Als einer der weltweit führenden Hersteller von Original-Bremsbelägen für

leichte Nutzfahrzeuge, Schwerlastfahrzeuge und Off-Highway-Fahrzeuge verfügen

wir über einzigartige Einblicke in die Anforderungen der heutigen

Hochleistungsfahrzeuge", so Silvano.?Jeder Ferodo Premier-Bremsbelag,

einschließlich unserer neuen kupferfreien Beläge, wurde so entwickelt und

hergestellt, dass er die OE-Qualitätsstandards erfüllt oder übertrifft."

Für weitere Informationen zu diesen und anderen Ferodo-Produkten für

Nutzfahrzeuge wenden Sie sich bitte an Ihren Ferodo-Bremsenlieferanten und

besuchen Sie www.ferodo.com (http://www.ferodo.com/).

Über DRiV

DRiV, ein Tenneco Unternehmensbereich, ist ein führender Akteur im Automobil-

Aftermarket, der sich der Verbesserung der Fahrzeugleistung durch innovative

Lösungen und technische Exzellenz verschrieben hat. Mit einem Portfolio

angesehener Marken, darunter MOOG®, Monroe®, Wagner®, Fel-Pro®, FP Diesel(TM),

Walker® und weitere, konzentriert sich DRiV auf die Bereitstellung hochwertiger

Autoteile, die optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit gewährleisten.

Besuchen Sie www.driv.com (http://www.driv.com/), um weitere Informationen zu

erhalten.

Über Tenneco

Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design,

Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für Erstausrüster und

Aftermarket-Kunden. Durch seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions,

Clean Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco die Fortschritte in

der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene

Branchen anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com (http://www.tenneco.com/), um

weitere Informationen zu erhalten.

KONTAKT:

Simonetta Esposito

Globale Kommunikation

Tenneco

sesposito@tenneco.com (mailto:sesposito@tenneco.com)

BILDER & INFO ÜBER FERODO:

Link zu Showpad (https://driv.showpad.com/share/mVZJAmkyUGMaVOzeT9muZ)

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c92d960a-5675-4c5a-a52d-

61880c2e94e1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19155030-b9ac-

415e-99b8-42c682263ba7

