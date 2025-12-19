GNW-News: eGain kündigt Solve 26 London an: Führende Konferenz zum Thema KI-gestütztes Wissensmanagement für die Automatisierung des Kundenerlebnisses
^SUNNYVALE, Kalifornien, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation,
ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und
Kundenerfahrung, hat heute die Konferenz?Solve 26 London" angekündigt, auf der
untersucht wird, wie Unternehmen KI-gestütztes Wissen nutzen, um messbare
Geschäftsergebnisse und erfolgreiche KI-Implementierungen in großem Maßstab zu
erzielen. Das Event findet vom 6. bis 7. Mai 2026 im Sofitel London Heathrow
statt.
Während Unternehmen mit dem Produktivitätsparadoxon der KI zu kämpfen haben -
bei dem erhebliche KI-Investitionen keinen ROI erzielen -, befasst sich Solve
26 London mit dem entscheidenden fehlenden Glied: vertrauenswürdiges, KI-
gestütztes Wissensmanagement. Die Konferenz wird aufzeigen, wie führende
Unternehmen durch bewährte Frameworks, praktische Implementierungen und
innovative Technologien die wesentlichen Grundlagen für den Erfolg der CX-
Automatisierung schaffen.
?Zuverlässiges Wissen ist der Grundstein für den erfolgreichen Einsatz von KI",
erklärt Ashu Roy, CEO der eGain Corporation.?Solve 26 London vereint Fachleute,
Technologien und Methoden, die die Art und Weise verändern, wie Global-2000-
Unternehmen Kundenerlebnisse automatisieren und dabei Genauigkeit, Compliance
und messbaren ROI gewährleisten. Hier trifft Theorie auf Praxis."
Zu den Höhepunkten der Konferenz gehören:
Kundenerfolgsgeschichten: Führungskräfte führender Unternehmen berichten, wie
sie mithilfe von KI-gestützter Wissensautomatisierung ihre Servicekosten um bis
zu 75 % senken und gleichzeitig das Kundenerlebnis sowie die Arbeitserfahrung
ihrer Mitarbeiter verbessern konnten. Zu den Referenten zählen Vertreter von
Unternehmen wie EE, das die Plattform von eGain für KI-gestützte Suche, Content-
Erstellung und nahtlose Integration mit Zendesk, Salesforce und SharePoint
erfolgreich implementiert hat.
Produktinnovationen: Die Teilnehmer erhalten fachkundige Einblicke in die
Lösungen und neuen Versionen von eGain, darunter:
* AI Knowledge Hub - Die preisgekrönte Lösung von eGain zur Integration
isolierter Unternehmensinhalte und Bereitstellung automatisierter,
zuverlässiger Informationen
* AI Agent - Agentische Lösungen, die auf vertrauenswürdigem Wissen basieren,
zuverlässige Aktionen ausführen und automatisierte Customer Journeys
ermöglichen
* Composer - Werkzeuge zum Erstellen und Konfigurieren von agentenbasierten
Abläufen, die präzise, konforme Antworten und Erfahrungen liefern
Praktisches Lernen: Drei spezielle Workshops bieten praktische,
umsetzungsorientierte Schulungen:
* Workshop zur KI-Wissensmethode
* Workshop zu agentenbasierter KI
* Entwickler-Workshop
Am ersten Tag (6. Mai) werden die Teilnehmer eine Grundsatzrede von Ashu Roy,
CEO von eGain, Kundenpräsentationen, Produktübersichten, neue
Produktvorstellungen und interaktive Produktdemonstrationen erleben.
Am zweiten Tag (7. Mai) können die Teilnehmer an Workshops teilnehmen, in denen
sie sich intensiv mit den KI-gestützten Wissensmanagement-Tools, -Methoden und
-Plattformen von eGain auseinandersetzen und praktische Erfahrungen sammeln
können.
?Wir waren sehr beeindruckt von der eGain-Plattform, insbesondere von den
nativen Funktionen rund um die KI-gestützte Suche und Inhaltserstellung sowie
den sofort einsatzbereiten Integrationen mit Zendesk, Salesforce und
SharePoint", so Stacy Young, Senior Manager bei EE, einem eGain-Kunden und
früheren Referenten der Solve-Konferenz.
Die Teilnahme an der Solve 26 London ist bei Anmeldung kostenlos, jedoch ist die
Teilnehmerzahl begrenzt. Um sich anzumelden oder weitere Informationen zum Event
zu erhalten, besuchen Sie bitte: https://www.egain.com/egain-solve-26-london/
Über eGain
eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25
Jahren Erfahrung unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu
integrieren, vertrauenswürdige Wissensabläufe zu automatisieren und durch
bewährte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-
2000-Unternehmen aus verschiedenen Branchen vertrauen auf die Lösungen von
eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, Kosten zu senken und
erfolgreiche KI-Implementierungen in großem Maßstab zu realisieren. Weitere
Informationen finden Sie unter www.egain.com (https://www.egain.com/).
Medienkontakt:
press@egain.com (mailto:press@egain.com)
