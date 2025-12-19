GNW-News: eGain kündigt Solve 26 London an: Führende Konferenz zum Thema KI-gestütztes Wissensmanagement für die Automatisierung des Kundenerlebnisses

Werte in diesem Artikel

^SUNNYVALE, Kalifornien, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation,

ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und

Kundenerfahrung, hat heute die Konferenz?Solve 26 London" angekündigt, auf der

untersucht wird, wie Unternehmen KI-gestütztes Wissen nutzen, um messbare

Geschäftsergebnisse und erfolgreiche KI-Implementierungen in großem Maßstab zu

erzielen. Das Event findet vom 6. bis 7. Mai 2026 im Sofitel London Heathrow

statt.

Während Unternehmen mit dem Produktivitätsparadoxon der KI zu kämpfen haben -

bei dem erhebliche KI-Investitionen keinen ROI erzielen -, befasst sich Solve

26 London mit dem entscheidenden fehlenden Glied: vertrauenswürdiges, KI-

gestütztes Wissensmanagement. Die Konferenz wird aufzeigen, wie führende

Unternehmen durch bewährte Frameworks, praktische Implementierungen und

innovative Technologien die wesentlichen Grundlagen für den Erfolg der CX-

Automatisierung schaffen.

?Zuverlässiges Wissen ist der Grundstein für den erfolgreichen Einsatz von KI",

erklärt Ashu Roy, CEO der eGain Corporation.?Solve 26 London vereint Fachleute,

Technologien und Methoden, die die Art und Weise verändern, wie Global-2000-

Unternehmen Kundenerlebnisse automatisieren und dabei Genauigkeit, Compliance

und messbaren ROI gewährleisten. Hier trifft Theorie auf Praxis."

Zu den Höhepunkten der Konferenz gehören:

Kundenerfolgsgeschichten: Führungskräfte führender Unternehmen berichten, wie

sie mithilfe von KI-gestützter Wissensautomatisierung ihre Servicekosten um bis

zu 75 % senken und gleichzeitig das Kundenerlebnis sowie die Arbeitserfahrung

ihrer Mitarbeiter verbessern konnten. Zu den Referenten zählen Vertreter von

Unternehmen wie EE, das die Plattform von eGain für KI-gestützte Suche, Content-

Erstellung und nahtlose Integration mit Zendesk, Salesforce und SharePoint

erfolgreich implementiert hat.

Produktinnovationen: Die Teilnehmer erhalten fachkundige Einblicke in die

Lösungen und neuen Versionen von eGain, darunter:

* AI Knowledge Hub - Die preisgekrönte Lösung von eGain zur Integration

isolierter Unternehmensinhalte und Bereitstellung automatisierter,

zuverlässiger Informationen

* AI Agent - Agentische Lösungen, die auf vertrauenswürdigem Wissen basieren,

zuverlässige Aktionen ausführen und automatisierte Customer Journeys

ermöglichen

* Composer - Werkzeuge zum Erstellen und Konfigurieren von agentenbasierten

Abläufen, die präzise, konforme Antworten und Erfahrungen liefern

Praktisches Lernen: Drei spezielle Workshops bieten praktische,

umsetzungsorientierte Schulungen:

* Workshop zur KI-Wissensmethode

* Workshop zu agentenbasierter KI

* Entwickler-Workshop

Am ersten Tag (6. Mai) werden die Teilnehmer eine Grundsatzrede von Ashu Roy,

CEO von eGain, Kundenpräsentationen, Produktübersichten, neue

Produktvorstellungen und interaktive Produktdemonstrationen erleben.

Am zweiten Tag (7. Mai) können die Teilnehmer an Workshops teilnehmen, in denen

sie sich intensiv mit den KI-gestützten Wissensmanagement-Tools, -Methoden und

-Plattformen von eGain auseinandersetzen und praktische Erfahrungen sammeln

können.

?Wir waren sehr beeindruckt von der eGain-Plattform, insbesondere von den

nativen Funktionen rund um die KI-gestützte Suche und Inhaltserstellung sowie

den sofort einsatzbereiten Integrationen mit Zendesk, Salesforce und

SharePoint", so Stacy Young, Senior Manager bei EE, einem eGain-Kunden und

früheren Referenten der Solve-Konferenz.

Die Teilnahme an der Solve 26 London ist bei Anmeldung kostenlos, jedoch ist die

Teilnehmerzahl begrenzt. Um sich anzumelden oder weitere Informationen zum Event

zu erhalten, besuchen Sie bitte: https://www.egain.com/egain-solve-26-london/

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25

Jahren Erfahrung unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu

integrieren, vertrauenswürdige Wissensabläufe zu automatisieren und durch

bewährte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-

2000-Unternehmen aus verschiedenen Branchen vertrauen auf die Lösungen von

eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, Kosten zu senken und

erfolgreiche KI-Implementierungen in großem Maßstab zu realisieren. Weitere

Informationen finden Sie unter www.egain.com (https://www.egain.com/).

Medienkontakt:

press@egain.com (mailto:press@egain.com)

