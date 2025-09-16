GNW-News: Eine neue Unendlichkeit enthüllen: Das nächste Kapitel von VOOPOO beginnt auf der InterTabac 2025
^DORTMUND, Deutschland, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOOPOO, ein weltweit
führender Anbieter innovativer Vaping-Technologie, wird auf der InterTabac 2025
eine wichtige Ankündigung machen. Das Unternehmen wird vom 18. bis 20. September
auf der Messe Dortmund eine komplette Markenauffrischung enthüllen und seine
neueste Produktreihe präsentieren. Besuchen Sie auf jeden Fall den Stand WH.B16!
Innovationen der nächsten Generation: Ein umfassendes Spektrum an hochmodernen
Serien
VOOPOO präsentiert sein komplettes Portfolio mit beliebten Klassikern und
spannenden Neuheiten aus den Serien DRAG, ARGUS, VINCI und V. Zu den Highlights
gehört der renommierte ARGUS G3 (https://www.voopoo.com/argus-series/argus-g3)
mit iCOSM CODE 2.0-Technologie, der für seine außergewöhnliche Leistung und
minimale Geschmacksbeeinträchtigung gelobt wird - von branchenführenden Medien
als?bester Pod des Jahres 2025" und?bester und leichtester Pod-Vape des
Jahres" gefeiert.
Zusätzlich zu diesen Erfolgen erhalten die Besucherinnen und Besucher einen
exklusiven ersten Einblick in neue Produkte mit völlig neuer Verpackung. Dazu
gehören zwei leistungsstarke Pod Mods aus der DRAG-Serie, die für ihre extreme
Dampfentwicklung, professionelle Leistung und hochwertige Metall- und
Lederverarbeitung bekannt sind und speziell für passionierte Dampfer entwickelt
wurden. Außerdem werden neue Modelle der ARGUS- und VINCI-Serie vorgestellt, die
fortschrittliche Leistung mit Handlichkeit verbinden.
Eine mutige neue Identität: Dynamisches Design, unbegrenzte Vision
Anlässlich seines 8-jährigen Jubiläums nutzt VOOPOO die Gelegenheit, auf der
InterTabac 2025 eine umfassende Markenauffrischung und -aufwertung vorzustellen.
Das Unternehmen schlägt ein spannendes neues Kapitel auf, basierend auf einem
tieferen Verständnis seiner weltweiten Nutzerinnen und Nutzer und einer
verfeinerten Markenphilosophie. VOOPOO wird eine neu gestaltete Identität
vorstellen, die mehr Dynamik und Schwungkraft widerspiegelt.
Bei der Modernisierung von Elementen wie dem Primärfarbschema behält die Marke
ihr ikonisches Unendlichkeitssymbol bei - ein Emblem für grenzenlose Inspiration
und Innovation. Diese Erneuerung wird im gesamten Marken-Ökosystem von VOOPOO
umgesetzt, einschließlich einer überarbeiteten Website (https://www.voopoo.com/)
und Jubiläumsinitiativen, die darauf abzielen, die Beziehungen zu Partnern und
Konsumenten weltweit zu stärken.
Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von VOOPOO für technologische
Innovation, sinnvolle Forschung und die Bereitstellung personalisierter Premium-
Erlebnisse für alle Nutzerinnen und Nutzer.
Besuchen Sie den Stand, um diese neuen Produkte hautnah zu erleben, an
interaktiven Aktivitäten teilzunehmen, Lasergravur-Services zu genießen und
exklusive Geschenke zu erhalten. VOOPOO freut sich darauf, diesen Meilenstein
mit Ihnen zu feiern und unvergessliche Momente in Dortmund zu erleben!
Weitere Informationen finden Sie unter: www.voopoo.com (http://www.voopoo.com/).
Warnung: Dieses Produkt kann mit E-Liquid-Produkten verwendet werden, die
Nikotin enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.
Unternehmen: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd
Kontaktperson: Victor Liu
E-Mail: victor@voopootech.com (mailto:victor@voopootech.com)
Website: www.voopoo.com (http://www.voopoo.com/)
City: Shenzhen
Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eaa0807f-6960-4eaf-
a30d-527b4eb68a03/de
