GNW-News: Eine neue Unendlichkeit enthüllen: Das nächste Kapitel von VOOPOO beginnt auf der InterTabac 2025

^DORTMUND, Deutschland, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOOPOO, ein weltweit

führender Anbieter innovativer Vaping-Technologie, wird auf der InterTabac 2025

eine wichtige Ankündigung machen. Das Unternehmen wird vom 18. bis 20. September

auf der Messe Dortmund eine komplette Markenauffrischung enthüllen und seine

neueste Produktreihe präsentieren. Besuchen Sie auf jeden Fall den Stand WH.B16!

Innovationen der nächsten Generation: Ein umfassendes Spektrum an hochmodernen

Serien

VOOPOO präsentiert sein komplettes Portfolio mit beliebten Klassikern und

spannenden Neuheiten aus den Serien DRAG, ARGUS, VINCI und V. Zu den Highlights

gehört der renommierte ARGUS G3 (https://www.voopoo.com/argus-series/argus-g3)

mit iCOSM CODE 2.0-Technologie, der für seine außergewöhnliche Leistung und

minimale Geschmacksbeeinträchtigung gelobt wird - von branchenführenden Medien

als?bester Pod des Jahres 2025" und?bester und leichtester Pod-Vape des

Jahres" gefeiert.

Zusätzlich zu diesen Erfolgen erhalten die Besucherinnen und Besucher einen

exklusiven ersten Einblick in neue Produkte mit völlig neuer Verpackung. Dazu

gehören zwei leistungsstarke Pod Mods aus der DRAG-Serie, die für ihre extreme

Dampfentwicklung, professionelle Leistung und hochwertige Metall- und

Lederverarbeitung bekannt sind und speziell für passionierte Dampfer entwickelt

wurden. Außerdem werden neue Modelle der ARGUS- und VINCI-Serie vorgestellt, die

fortschrittliche Leistung mit Handlichkeit verbinden.

Eine mutige neue Identität: Dynamisches Design, unbegrenzte Vision

Anlässlich seines 8-jährigen Jubiläums nutzt VOOPOO die Gelegenheit, auf der

InterTabac 2025 eine umfassende Markenauffrischung und -aufwertung vorzustellen.

Das Unternehmen schlägt ein spannendes neues Kapitel auf, basierend auf einem

tieferen Verständnis seiner weltweiten Nutzerinnen und Nutzer und einer

verfeinerten Markenphilosophie. VOOPOO wird eine neu gestaltete Identität

vorstellen, die mehr Dynamik und Schwungkraft widerspiegelt.

Bei der Modernisierung von Elementen wie dem Primärfarbschema behält die Marke

ihr ikonisches Unendlichkeitssymbol bei - ein Emblem für grenzenlose Inspiration

und Innovation. Diese Erneuerung wird im gesamten Marken-Ökosystem von VOOPOO

umgesetzt, einschließlich einer überarbeiteten Website (https://www.voopoo.com/)

und Jubiläumsinitiativen, die darauf abzielen, die Beziehungen zu Partnern und

Konsumenten weltweit zu stärken.

Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von VOOPOO für technologische

Innovation, sinnvolle Forschung und die Bereitstellung personalisierter Premium-

Erlebnisse für alle Nutzerinnen und Nutzer.

Besuchen Sie den Stand, um diese neuen Produkte hautnah zu erleben, an

interaktiven Aktivitäten teilzunehmen, Lasergravur-Services zu genießen und

exklusive Geschenke zu erhalten. VOOPOO freut sich darauf, diesen Meilenstein

mit Ihnen zu feiern und unvergessliche Momente in Dortmund zu erleben!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.voopoo.com (http://www.voopoo.com/).

Warnung: Dieses Produkt kann mit E-Liquid-Produkten verwendet werden, die

Nikotin enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.

Unternehmen: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd

Kontaktperson: Victor Liu

E-Mail: victor@voopootech.com (mailto:victor@voopootech.com)

Website: www.voopoo.com (http://www.voopoo.com/)

City: Shenzhen

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eaa0807f-6960-4eaf-

a30d-527b4eb68a03/de

