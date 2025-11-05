OTS: OrangeGas Germany GmbH / Klimaneutrale Logistik: OG Clean Fuels ...

Klimaneutrale Logistik: OG Clean Fuels expandiert nach Frankreich

Tankstellen-Netz für regenerative Kraftstoffe

Mit der heutigen Übernahme der französischen Proviridis-Gruppe erweitert OG

Clean Fuels sein europäisches Netz an Tank- und Ladeinfrastruktur nach

Frankreich. Die OG-Gruppe bietet jetzt an fast 400 Standorten in den

Niederlanden, Deutschland, Schweden, Italien und Frankreich Energie für

klimaschonende Mobilität an. Das Unternehmen verfolgt dabei eine

technologieoffene Strategie: Mit Bio-CNG, Bio-LNG, HVO100, grünem Wasserstoff

und Ökostrom/Schnellladesäulen stellt OG sämtliche Energieträger für die

Fossilisierung des Straßengüterverkehrs zur Verfügung.

"Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie; er

unterstreicht unser Engagement für nachhaltige Mobilität und Logistik in ganz

Europa", erläutert Marcel Borger. Der Gründer und CEO von OG Clean Fuels weiter:

"Wir festigen damit unsere Position als Europas führender Anbieter von

ausschließlich klimaschonenden Kraftstoffen für den Straßenverkehr." Ziel sei,

durch den Ausbau der europäischen Tank- und Ladeinfrastruktur den für 2026

geplanten Umsatz in Höhe von 150 Mio. Euro innerhalb von fünf Jahren auf 500

Mio. Euro zu steigern. Diese Wachstumsstrategie unterstützt Pioneer Point

Partners mit Investitionen in Höhe von 150 Mio. Euro.

Frankreich: Multifuel mit Fokus auf Schnellladesäulen und Biomethan als

Kraftstoff

Bei den neuen 19 Standorten von OG in Frankreich handelt es sich meist um

Multifuel-Tankstellen, an denen Bio-CNG und LNG sowie Ladestrom angeboten

werden. Sie liegen entlang wichtiger Verkehrskorridore oder in Metropolregionen

wie Paris, Lyon und Marseille. Wie OG in Deutschland entwickelte auch Proviridis

das Angebot besonders mit Blick auf den Straßengüterverkehr. In den kommenden

Monaten werden alle französischen Stationen, die bisher mit den Marken V-Gas

(CNG/LNG) und Z-E-N (Zero-Emission-Network - Schnellladesäulen) am Markt sind,

auf das Erscheinungsbild von OG umgestellt. OG wird in Zukunft auch in

Frankreich Bio-CNG und Bio-LNG anbieten. "Durch die Integration von V-Gas und

Z-E-N in das OG Clean Fuels-Netzwerk bauen wir unser Multifuel-Angebot weiter

aus", betont Borger. Einerseits würden gezielt die regionalen Kundenbeziehungen

gestärkt und andererseits der durchgehende Service für internationale Flotten,

die in ganz Europa im Einsatz sind, verbessert. Frankreich sei einer der

dynamischsten und am schnellsten wachsenden Märkte Europas für regeneratives CNG

und LNG. "Durch die Kombination unserer Expertise bei klimaschonenden

Kraftstoffen und der starken lokalen Basis von Proviridis können wir gemeinsam

den Wandel des Straßenverkehrs in Europa beschleunigen", so der CEO von OG Clean

Fuels.

Neben der Infrastruktur und den Kundenbeziehungen übernimmt OG auch alle 25

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Frankreich. Die Gesamtzahl der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von OG Clean Fuels wird dadurch auf rund 120

Personen steigen.

Zitat

"Wir festigen mit der Übernahme von Proviridis und dem Markteintritt in

Frankreich unsere Position als Europas führender Anbieter von ausschließlich

klimaschonenden Kraftstoffen für den Straßenverkehr."

Marcel Borger, Gründer und CEO von OG Clean Fuels

Klimaneutral in und durch Europa

OG Clean Fuels baut das Netz Lkw-tauglicher Tank- und Lade-Infrastruktur für

alternative Antriebe kontinuierlich aus. Mit der Expansion nach Frankreich ist

OG jetzt in fünf EU-Staaten am Markt aktiv. (Foto: OG Clean Fuels)

Über OG Clean Fuels

OG Clean Fuels ist der europäische Vorreiter im Bereich klimaschonender

Kraftstoffe für den Straßenverkehr und betreibt fast 400 Standorte in den

Niederlanden, Deutschland, Schweden, Italien und Frankreich. Das Unternehmen

bietet ein komplettes Portfolio an nachhaltiger Antriebsenergie für den

Straßengüterverkehr an: Bio-CNG, Bio-LNG, HVO100, grüner Wasserstoff und

Ökostrom/Schnellladestationen. Durch diese Kombination ermöglichen wir

klimaschonende und klimaneutrale Logistik. Wir unterstützen unsere Kunden aktiv

beim Umstieg auf die Lösungen von morgen.

Für das Erreichen der europäischen und nationalen Klimaziele im Verkehrssektor

sind alle nachhaltigen Antriebstechniken erforderlich. OG Clean Fuels verfolgt

daher eine Multifuel-Strategie und bietet für unterschiedliche Fahrzeuge,

Strecken und Einsatzzwecke die jeweils sinnvollsten regenerativen

Antriebsenergien an. Dieser Ansatz gewährleistet Flexibilität sowie Resilienz

und beschleunigt die Entwicklung zur defossilisierten Mobilität in ganz Europa.

In Deutschland ist OG darüber hinaus Marktführer beim Betrieb von

CNG-Tankstellen und verkauft dort ausschließlich nachhaltiges Bio-CNG aus Abfall

und Reststoffen. Mit seinem deutschlandweiten Netz von rund 160 CNG-Stationen

ermöglicht OG so zum Beispiel DHL und Edeka große Teile ihrer Flotte schwerer

Lkw in Deutschland klimaneutral zu betreiben. Jedoch setzen auch kleine und

mittelständische Unternehmen für lokale, regionale und überregionale

Transportaufgaben auf klimaneutrales Bio-CNG.

Sitz der OG-Gruppe ist Heerenveen (NL). Die deutsche Tochtergesellschaft

firmiert als OrangeGas Germany GmbH mit Sitz in Verden/Aller.

Über die Proviridis-Gruppe

Proviridis wurde 2012 gegründet und hat unter der Marke V-GAS (CNG/LNG) ein

landesweites Netz von Multifuel-Tankstellen aufgebaut und die Marke Z-E-N (Zero

Emission Network) für Hochleistungs-Elektro-Ladestationen entwickelt. Beide

wurden speziell für den Schwerlast- und Fernverkehr konzipiert.

Mit seiner Expertise in der Planung, dem Bau und der Wartung von öffentlichen

Multikraftstoff-Tankstellen bietet das Team von Proviridis auch schlüsselfertige

private Tankstellen für die Depots großer Transport- und Logistik-Unternehmen

an.

Über Pioneer Point Partners

Pioneer Point Partners wurde 2008 gegründet und ist ein führender europäischer

Investor im Bereich nachhaltige Infrastruktur. Bis heute hat Pioneer 20

Investitionen getätigt und mehr als 1,8 Mrd. Euro Kapital bereitgestellt. Das

Unternehmen wird von fünf Partnern geführt, die zusammen über 130 Jahre

Erfahrung mit Private-Equity-Investitionen in Westeuropa mitbringen.

