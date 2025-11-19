GNW-News: Exalate zum dritten Mal in Folge in den Main Software 50 Benelux gelistet
^ANTWERPEN, Belgien, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exalate
(https://exalate.com/) wurde zum dritten Mal in Folge in den Main Software 50
Benelux (https://main.nl/event/main-software-50-benelux-2025/) gelistet und
bestätigt damit erneut seinen Platz unter den leistungsstärksten
Softwareunternehmen der Region. Die von Main Capital Partners (https://main.nl/)
organisierte und vom Forschungsunternehmen Dialogic unabhängig bewertete 14.
Ausgabe des Rankings hebt privat geführte Softwareanbieter in den Benelux-
Ländern hervor, die messbares Wachstum, Produktinnovation und internationale
Zugkraft aufweisen.
Die Auszeichnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem immer mehr Unternehmen nach
sicheren und zuverlässigen Möglichkeiten für die Kollaboration zwischen Teams
und Organisationen suchen. Für Exalate spiegelt dies die stetige Dynamik und den
kontinuierlichen Fokus auf ausdrucksstärkere Integrationen wider - ein Schritt
über die traditionelle Synchronisierung hinaus, der Automatisierung,
menschlichen Kontext und KI-Unterstützung miteinander verbindet.
?Im ersten Jahr, in dem man es auf eine solche Liste schafft, bestätigt man,
dass man dazugehört. Im zweiten Jahr beweist man, dass es kein Zufall war. Und
im dritten Jahr? Da ist man verantwortlich - für das, was man aufgebaut hat, und
für die Menschen, die darauf vertraut haben, dass man es weiter ausbaut", so
Francis Martens (https://www.linkedin.com/in/francismartens/), CEO von Exalate.
?Diese Art von Verantwortung lässt uns den Fokus nicht verlieren."
Exalate unterstützt weltweit über 25.000 Installationen und bedient
Organisationen von schnell wachsenden Start-ups bis hin zu multinationalen
Unternehmen. Die Lösung, die in den Ökosystemen von Atlassian, Zendesk,
ServiceNow, Salesforce und Azure DevOps weit verbreitet ist, stützt sich auf
mehr als ein Jahrzehnt Integrationserfahrung und ermöglicht über vier Millionen
Synchronisierungen. Exalate ist nach ISO 27001 zertifiziert, hält einen
geschätzten Marktanteil von 30?% in seiner Kategorie und erzielt mehr als die
Hälfte seines Umsatzes in den Vereinigten Staaten, was auf eine anhaltende
globale Expansion hindeutet.
?Unsere Wachstumsgeschichte steckt in jeder Synchronisierung, jeder Partner-
Kollaboration und jedem Kunden, der uns vertraut, seine Ökosysteme zu
verbinden", erklärt Hilde Van Brempt
(https://www.linkedin.com/in/hildevanbrempt/), Mitbegründerin.?Anerkennungen
wie die Main Software 50 spiegeln dieses Vertrauen und den Wert wider, den wir
jeden Tag liefern möchten."
Mit Blick auf das Jahr 2026 plant Exalate die Einführung einer überarbeiteten
Integrationserfahrung, die Erweiterung seines Connector-Portfolios
(https://exalate.com/integrations/) und die Vertiefung seiner KI-gestützten
Fähigkeiten, wobei der Schwerpunkt weiterhin darauf liegt, Teams und
Organisationen den Aufbau und die Verfeinerung von Integrationen zu erleichtern.
Über Exalate
Exalate (https://exalate.com/) ist eine globale Integrationslösung, die
Arbeitsmanagementsysteme wie Jira, ServiceNow, Salesforce, Freshworks, Azure
DevOps, Zendesk, Asana und andere miteinander verbindet. Mit über 200 Partnern
und Tausenden von Unternehmensimplementierungen bietet Exalate eine sichere und
flexible Möglichkeit, Integrationen zu steuern und eine nahtlose Kollaboration
zwischen Teams und Unternehmen zu ermöglichen.
Dafina Hristova
dafina.hristova@exalate.com
+32 (0) 3 318 00 81Â°