GNW-News: Felix Bravo zum Managing Director, International bei eXp Realty ernannt

BELLINGHAM, Washington, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty(®), the most

agent-centric real estate brokerage on the planet(TM) (das am stärksten auf Makler

ausgerichtete Immobilienmaklerunternehmen der Welt) und wichtigste

Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hat heute die

Beförderung von Felix Bravo zum Managing Director, International bekanntgegeben.

Dies ist ein wichtiger Schritt, der die Mission des Unternehmens, das

leistungsstärkste globale Maklerunternehmen der Welt aufzubauen, beschleunigt.

Bravo hat einige der erfolgreichsten internationalen Produkteinführungen in der

Unternehmensgeschichte durchgeführt, darunter in Peru und der Türkei - alle

gekennzeichnet durch vertrauenswürdige lokale Führung, starke Makleraktivierung

und von Grund auf neu entwickelte skalierbare Systeme. Als nächstes folgt

Ägypten. Auf dem Weg zu seinem Ziel für 2030, 50 Länder und 50.000 Makler

weltweit, befinden sich mehrere Märkte in der Entwicklung.

In dieser anspruchsvollen Funktion wird Bravo das internationale Wachstum und

die kreisbasierte Innovation vorantreiben - indem er in jedem Land eine

priorisierte Infrastruktur für Makler aufbaut und regionale Führungskräfte

befähigt, den Erfolg von Maklern auf lokaler Ebene zu starten, zu skalieren und

aufrechtzuerhalten.

?Herr Bravo entwickelt das Drehbuch für den globalen Maßstab - basierend auf

Vertrauen, Systemen und dem Erfolg der Makler", so Glenn Sanford, Gründer von

eXp Realty und CEO von eXp World Holdings.?Er bringt nicht nur neue Länder an

den Start - er stärkt die Führung und schafft eine Infrastruktur, die Makler

überall zum Erfolg verhilft. Mit diesem Schritt kann er das, was bereits

funktioniert, noch weiter ausbauen."

Zu Bravos Mandat gehört es, das Geschäft in neuen Ländern mit operativer

Präzision zu eröffnen, bestehende Länder durch lokale Autonomie zu stärken und

die globale Ausrichtung in den Bereichen Makleraktivierung, technische

Infrastruktur und KI-gestützter Betrieb voranzutreiben.

?Ich freue mich darauf, weiter aufzubauen", so Bravo.?Ich habe gesehen, was das

Modell von eXp leisten kann, wenn es lokal geführt und global vernetzt ist", so

Bravo weiter.?Im nächsten Kapitel geht es darum, diese Macht zu skalieren -

dauerhafte Systeme zu schaffen, erfolgreiche Führungskräfte und

Maklergemeinschaften, die gemeinsam stärker werden."

Mit Bravo an der Spitze tritt eXp Realty in die kühnste Phase seiner

internationalen Expansion ein - mit unermüdlichem Fokus auf Maklerergebnisse,

technologiegestützte Skalierung und nachhaltiges Wachstum in jedem Markt.

Weitere Informationen zur internationalen Expansion von eXp Realty finden Sie

unter: https://exprealty.international (https://exprealty.international/).

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft von eXp

Realty(®) und SUCCESS(®) Enterprises. eXp Realty ist das weltweit größte

unabhängige Immobilienmaklerunternehmen mit fast 83.000 Maklern an 26

internationalen Standorten. Als cloudbasierte, maklerorientierte

Vermittlungsplattform bietet eXp Realty Immobilienmaklern branchenführende

Provisionsaufteilungen, Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und ein

globales Netzwerk, das Makler dabei unterstützt, florierende Unternehmen

aufzubauen. Weitere Informationen zu eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter:

expworldholdings.com (https://expworldholdings.com/).

SUCCESS(®) Enterprises, verankert durch das SUCCESS(®) Magazin, ist seit 1897

ein vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als

Teil des eXp-Ökosystems bietet es Agenten Zugang zu wertvollen Ressourcen, um

ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und langfristigen Erfolg

zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie unter success.com

(http://success.com/).

?Safe Harbor"-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider,

beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich

erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Zu diesen Aussagen

zählen unter anderem Aussagen zur internationalen Expansionsstrategie des

Unternehmens, darunter zu erwarteten Markteinführungen, dem erwarteten Wachstum

der Vertreter in den Regionen weltweit, der Effektivität der lokalen Führung und

der Betriebsmodelle sowie der Fähigkeit zur nachhaltigen Skalierung über mehrere

Länder hinweg. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören

Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, Veränderungen bei der Mitarbeiterbindung

oder -rekrutierung, die erfolgreiche Integration von Teams und Mitarbeitern in

das Modell von eXp Realty, der Wettbewerb durch andere Maklerfirmen und andere

Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC

eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden, einschließlich,

aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf

Formular 10-Q und den Jahresbericht auf Formular 10-K. Wir übernehmen keine

Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Pressekontakt:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com (mailto:mediarelations@expworldholdings.com)

Kontakt für Anlegerbeziehungen:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com (mailto:investors@expworldholdings.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51eedd72-93f5-45ef-bf2a-

7b13fe7fcbdb

