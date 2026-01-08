GNW-News: GenAI-Unternehmen Articul8 AI sammelt unter der Führung von Adara Ventures Serie-B-Finanzmittel und übertrifft in weniger als zwei Jahren eine Bewe...

^SANTA CLARA, Kalifornien, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Articul8 AI, Inc.

(Articul8), ein Software-Unternehmen für generative künstliche Intelligenz

(GenAI), hat heute bekanntgegeben, dass es die erste Tranche seiner Serie-B-

Finanzierung abgeschlossen hat. Die überzeichnete Finanzierungsrunde wurde von

Adara Ventures angeführt, mit starker Beteiligung von NXC Corporation, Aditya

Birla Ventures und anderen strategischen Investoren. Angesichts der starken

Nachfrage seitens der Investoren rechnet das Unternehmen damit, im ersten

Quartal 2026 eine endgültige, strategische Serie-B-Finanzierungsrunde

abzuschließen, da es selektiv die Beteiligung weiterer langfristiger Partner

finalisiert.

Schätzungen zufolge wird nach Abschluss der Serie B ein Betrag von rund 70 Mio.

USD aufgebracht, so dass die Bewertung von Articul8 auf über 500 Mio. USD

steigt. Das entspricht einer Verfünffachung der Bewertung aus der Serie A in

weniger als zwei Jahren. Articul8 profitiert auch weiterhin von der anhaltenden

Unterstützung strategischer Investoren wie DigitalBridge, das kürzlich eine

bevorstehende Übernahme durch SoftBank bekannt gab, und Intel.

In weniger als zwei Jahren seit seiner Gründung hat Articul8 einen

Gesamtvertragswert von über 90 Mio. USD erreicht, was einem mehr als dreimal

höheren Wachstum gegenüber dem Niveau von 2024 entspricht. Dieser Zuwachs ist

auf die starke und steigende Nachfrage von Unternehmenskunden nach der sicheren,

domänenspezifischen GenAI-Plattform zurückzuführen.

Die Full-Stack-Plattform von Articul8, die auf der proprietären ModelMesh(TM)-

Reasoning-Engine basiert, ermöglicht es Unternehmen, sichere GenAI-Anwendungen

vollständig innerhalb ihrer eigenen Sicherheitsperimeter zu erstellen,

bereitzustellen und zu verwalten und gleichzeitig kontextbezogene,

domänenspezifische Ergebnisse zu liefern. Die Plattform hat allgemeine große

Sprachmodelle durchweg übertroffen. Das A8-Energy-Modell von Articul8 erreichte

beispielsweise eine Genauigkeit von 96,9 % bei spezialisierten Regulierungs- und

Infrastrukturthemen, verglichen mit 71,3 % bei Allzweck-Alternativen, und

übertraf diese auch bei wichtigen Benchmarks für den Energieverbrauch.

In den letzten Monaten hat Articul8 die Genauigkeit komplexer

Unternehmensabläufe durch neue Funktionen zum Tabellenverständnis und

domänenspezifische Agenten weiter verbessert, die für die Auswertung

strukturierter Daten und branchenspezifischer Kenntnisse entwickelt wurden.

Diese Fortschritte stärken die Fähigkeit von Articul8, präzise, hyper-

personalisierte und nachvollziehbare Ergebnisse in regulierten und

missionskritischen Umgebungen zu liefern, in denen herkömmliche Allzweckmodelle

oft an ihre Grenzen stoßen.

?Wir befinden uns an einem klaren Wendepunkt für KI in Unternehmen", so Arun

Subramaniyan, Gründer und CEO von Articul8.?Unternehmen fangen an, KI in

Umgebungen einzusetzen, in denen Vertrauen, Präzision und Verantwortlichkeit

unverzichtbar sind. Diese neue Finanzierung spiegelt das Vertrauen unserer

Kunden, Partner und Investoren in unseren Ansatz für KI in Unternehmen wider und

versetzt uns in die Lage, mit den richtigen langfristigen Partnern global zu

expandieren."

Jüngste Meilensteine unterstreichen die zunehmende Führungsrolle von Articul8 im

Unternehmensbereich und im Ökosystem: Ernennung zum grundlegenden GenAI-Anbieter

für das Open Power AI Consortium (OPAI) durch das Electric Power Research

Institute (EPRI) in Zusammenarbeit mit NVIDIA; Auswahl als Launch-Partner für

das Agent-to-Agent (A2A)-Interoperabilitätsprotokoll von Google; Erlangung der

Amazon Web Services (AWS) Generative AI Competency und der neu eingeführten AWS

Agentic AI Specialization; Auswahl durch Meta und AWS für das exklusive Programm

?Startups: Building with Llama"; und Einführung seiner Multi-Agent-Plattform der

nächsten Generation auf der Paris Air Show zur Förderung von Workflows in der

Luft- und Raumfahrttechnik.

?Mit starker Dynamik in den Bereichen Energie, Fertigung, Luft- und Raumfahrt,

Finanzdienstleistungen, Halbleiter und anderen kritischen Infrastruktursektoren

hat Articul8 bereits messbare Erfolge erzielt, wo Präzision, Vertrauen und

Rückverfolgbarkeit von entscheidender Bedeutung sind", so Alberto Echeverri,

Partner bei Adara Ventures.?Wir freuen uns darauf, die nächste Wachstumsphase

des Unternehmens zu unterstützen, während es weiterhin Unternehmen in diesen

risikoreichen Umgebungen stärkt."

Die Erlöse aus der Serie B werden genutzt, um die globale Expansion zu

beschleunigen, die firmeneigene Schlussfolgerungstechnologie weiterzuentwickeln

und den wachsenden Einsatz in Unternehmen in Nordamerika, Europa, Asien und

Lateinamerika zu unterstützen.

?Articul8 unterstützt mit seiner vertikal optimierten Gen-AI-Plattform

Unternehmen weltweit beim schnellen und kostengünstigen Entwickeln und

Bereitstellen von Gen-AI-Anwendungen, indem es den erheblichen Wert proprietärer

Daten erschließt", so Aryaman Vikram Birla, Gründer von Aditya Birla Ventures.

?Wir haben großes Vertrauen in das Gründerteam und die Investition entspricht

unserer Vision, herausragende Gründer beim Aufbau globaler Unternehmen von

morgen zu fördern. Unser Ziel ist es, das globale Ökosystem und Netzwerk der

Aditya Birla Group für das Wachstum unserer Portfoliounternehmen zu öffnen."

Über Articul8 AI

Articul8 ermöglicht es Unternehmen, Umsatz und Innovation zu beschleunigen,

indem es das volle Potenzial generativer KI ausschöpft. Das Unternehmen bietet

eine proprietäre, domänenspezifische Full-Stack-Plattform der Enterprise-Klasse,

die sicher, vertikal optimiert und vollständig in sich geschlossen ist. Articul8

wird von einem Kernteam aus erfahrenen Branchenexperten geleitet, die über

fundierte Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung von Produkten verfügen,

die messbare Geschäftsergebnisse liefern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.articul8.ai

(http://www.articul8.ai/).

Über Adara Ventures

Adara Ventures arbeitet mit Gründern zusammen, die über die Fähigkeiten, den Mut

und die Vision zur Umsetzung verfügen. Das 2005 gegründete Unternehmen verwaltet

ein Vermögen von über 400 Millionen US-Dollar und konzentriert sich in seinem

Portfolio auf Start-up-Unternehmen, die sich auf Cybersicherheit,

Datenanwendungen und -infrastruktur, Hardwarekomponenten, digitale Gesundheit,

Weltraum- und Energiewendetechnologien spezialisiert haben. Weitere

Informationen finden Sie unter www.adara.vc (http://www.adara.vc/).

Anlegerbeziehungen:

Gautam Subbarao

gautam@articul8.ai (mailto:gautam@articul8.ai)

Medienkontakt

Kacie Thomas

Kacie.thomas@articul8.ai

