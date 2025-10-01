GNW-News: Geotab stärkt globale Präsenz und Lösungen für kleine bis mittelständische Fuhrparks durch Akquisition des internationalen Vertriebsgeschäfts von V...

^AACHEN, Deutschland, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab, ein weltweit

führendes Unternehmen für vernetzte Fahrzeuglösungen, hat heute die Akquisition

des operativen Telematik-Geschäfts von Verizon Connect in Australien, dem

Vereinigten Königreich, Irland, Italien, Frankreich, Portugal, Polen, den

Niederlanden und Deutschland bekannt gegeben.

Diese strategische Akquisition, die nicht die Produkt-, Engineering- und andere

nicht-vertriebsorientierte Teams von Verizon Connect umfasst, stärkt Geotabs

globale Präsenz und Marktposition erheblich - insbesondere im entscheidenden

Segment der kleinen bis mittelständischen Fuhrparks in wichtigen internationalen

Märkten.

Die Integration des europäischen und australischen Vertriebsgeschäfts und der

Expertise von Verizon Connect unterstreicht das Bestreben von Geotab, Kunden

weltweit einen erheblichen Mehrwert und umfassende datenbasierte Erkenntnisse zu

liefern. Der Schritt vergrößert die Reichweite und den Umfang der

maßgeschneiderten Lösungen von Geotab für Fuhrparkunternehmen und stellt sicher,

dass sie Zugang zu branchenführender Telematiktechnologie, KI- und

Dateneinblicken sowie lokalem Support vor Ort haben.

Geotab freut sich, im Rahmen der Akquisition über 400 talentierte Mitarbeitende

von Verizon Connect aus ganz Australien und Europa willkommen zu heißen. Ihre

Expertise und ihr Engagement werden entscheidend dazu beitragen, Geotabs

Bestreben für Innovation und die Bereitstellung robuster, lokalisierter Lösungen

für Kunden zu beschleunigen. Die Integration wird von Matthew Kassel, Senior

Vice-President, Strategic Acquisitions and Integration, geleitet.

?Diese Akquisition markiert einen entscheidenden Moment für Geotab und die

vernetzte Fahrzeugindustrie", sagt Neil Cawse, Gründer, Präsident und CEO von

Geotab.?Indem wir die Mitarbeitende von Verizon Connect in Australien und

Europa in der Geotab-Familie willkommen heißen, erweitern wir unsere globale

Reichweite und stärken das Engagement des Unternehmens, den vielfältigen

Bedürfnissen von Fuhrparks jeder Größe gerecht zu werden. Wir freuen uns über

die außergewöhnlichen Möglichkeiten, die sich dadurch für Kunden ergeben,

insbesondere für solche mit kleinen bis mittelständischen Fuhrparks, um mehr

Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu erzielen."

Geotab integriert das Vertriebsgeschäft von Verizon Connect in Australien und

Europa mit sofortiger Wirkung. Kunden von Verizon Connect in Australien und

Europa können einen nahtlosen Übergang und weiterhin Zugang zu hochwertigen

Telematiklösungen erwarten, die nun durch die umfassende globale Infrastruktur

und die Innovationsfähigkeit von Geotab unterstützt werden.

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge,

die die Effizienz und das Management von Flotten verbessern. Das Unternehmen

nutzt fortschrittliche Datenanalyse und KI, um die Leistung, Sicherheit und

Nachhaltigkeit von Flotten zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz zu

steigern. Unterstützt von führenden Fachkräften aus den Bereichen

Datenwissenschaft und Ingenieurwesen betreut Geotab über 55.000 Kunden und

Kundinnen weltweit und verarbeitet täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr

als 5 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das Vertrauen von Fortune-

500-Unternehmen, mittelständischen Flotten und den größten Fuhrparks des

öffentlichen Sektors weltweit, einschließlich der US-Bundesregierung. Das

Unternehmen engagiert sich für Datensicherheit und Datenschutz und verfügt über

die Zertifizierungen FIPS 140-3 und FedRAMP. Geotabs offene Plattform, ein

Ökosystem von herausragenden Partnern und der Marketplace bieten Hunderte von

flottenfähigen Drittanbieterlösungen. Dieses Jahr feiert Geotab 25 Jahre

Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com/de (http://www.geotab.com/de)

und folgen Sie Geotab auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/geotab/)

oder besuchen Sie den Blog (https://www.geotab.com/de/blog/).

Media Contact:

Romina Dashghachian

Strategic Communications Lead EMEA

rominadashghachian@geotab.com

