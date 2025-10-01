GNW-News: Geotab stärkt globale Präsenz und Lösungen für kleine bis mittelständische Fuhrparks durch Akquisition des internationalen Vertriebsgeschäfts von V...
^AACHEN, Deutschland, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab, ein weltweit
führendes Unternehmen für vernetzte Fahrzeuglösungen, hat heute die Akquisition
des operativen Telematik-Geschäfts von Verizon Connect in Australien, dem
Vereinigten Königreich, Irland, Italien, Frankreich, Portugal, Polen, den
Niederlanden und Deutschland bekannt gegeben.
Diese strategische Akquisition, die nicht die Produkt-, Engineering- und andere
nicht-vertriebsorientierte Teams von Verizon Connect umfasst, stärkt Geotabs
globale Präsenz und Marktposition erheblich - insbesondere im entscheidenden
Segment der kleinen bis mittelständischen Fuhrparks in wichtigen internationalen
Märkten.
Die Integration des europäischen und australischen Vertriebsgeschäfts und der
Expertise von Verizon Connect unterstreicht das Bestreben von Geotab, Kunden
weltweit einen erheblichen Mehrwert und umfassende datenbasierte Erkenntnisse zu
liefern. Der Schritt vergrößert die Reichweite und den Umfang der
maßgeschneiderten Lösungen von Geotab für Fuhrparkunternehmen und stellt sicher,
dass sie Zugang zu branchenführender Telematiktechnologie, KI- und
Dateneinblicken sowie lokalem Support vor Ort haben.
Geotab freut sich, im Rahmen der Akquisition über 400 talentierte Mitarbeitende
von Verizon Connect aus ganz Australien und Europa willkommen zu heißen. Ihre
Expertise und ihr Engagement werden entscheidend dazu beitragen, Geotabs
Bestreben für Innovation und die Bereitstellung robuster, lokalisierter Lösungen
für Kunden zu beschleunigen. Die Integration wird von Matthew Kassel, Senior
Vice-President, Strategic Acquisitions and Integration, geleitet.
?Diese Akquisition markiert einen entscheidenden Moment für Geotab und die
vernetzte Fahrzeugindustrie", sagt Neil Cawse, Gründer, Präsident und CEO von
Geotab.?Indem wir die Mitarbeitende von Verizon Connect in Australien und
Europa in der Geotab-Familie willkommen heißen, erweitern wir unsere globale
Reichweite und stärken das Engagement des Unternehmens, den vielfältigen
Bedürfnissen von Fuhrparks jeder Größe gerecht zu werden. Wir freuen uns über
die außergewöhnlichen Möglichkeiten, die sich dadurch für Kunden ergeben,
insbesondere für solche mit kleinen bis mittelständischen Fuhrparks, um mehr
Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu erzielen."
Geotab integriert das Vertriebsgeschäft von Verizon Connect in Australien und
Europa mit sofortiger Wirkung. Kunden von Verizon Connect in Australien und
Europa können einen nahtlosen Übergang und weiterhin Zugang zu hochwertigen
Telematiklösungen erwarten, die nun durch die umfassende globale Infrastruktur
und die Innovationsfähigkeit von Geotab unterstützt werden.
Über Geotab
Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge,
die die Effizienz und das Management von Flotten verbessern. Das Unternehmen
nutzt fortschrittliche Datenanalyse und KI, um die Leistung, Sicherheit und
Nachhaltigkeit von Flotten zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz zu
steigern. Unterstützt von führenden Fachkräften aus den Bereichen
Datenwissenschaft und Ingenieurwesen betreut Geotab über 55.000 Kunden und
Kundinnen weltweit und verarbeitet täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr
als 5 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das Vertrauen von Fortune-
500-Unternehmen, mittelständischen Flotten und den größten Fuhrparks des
öffentlichen Sektors weltweit, einschließlich der US-Bundesregierung. Das
Unternehmen engagiert sich für Datensicherheit und Datenschutz und verfügt über
die Zertifizierungen FIPS 140-3 und FedRAMP. Geotabs offene Plattform, ein
Ökosystem von herausragenden Partnern und der Marketplace bieten Hunderte von
flottenfähigen Drittanbieterlösungen. Dieses Jahr feiert Geotab 25 Jahre
Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com/de (http://www.geotab.com/de)
und folgen Sie Geotab auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/geotab/)
oder besuchen Sie den Blog (https://www.geotab.com/de/blog/).
Media Contact:
Romina Dashghachian
Strategic Communications Lead EMEA
rominadashghachian@geotab.com
