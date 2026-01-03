GNW-News: ICPO und UroTeragLATAM gehen strategische Partnerschaft ein, um Theranostik für urologische Krebserkrankungen in Lateinamerika zu fördern
^Die Partnerschaft stärkt Bildung, Innovation und Patientenzugang durch die
Kombination globaler Expertise mit regionaler Führungsrolle in der
Präzisionsonkologie.
27. Februar 2026 - Wiesbaden, Deutschland und Miami, USA. Die International
Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation und die UroTeragLATAM
Foundation haben während des WFNMB-Kongresses in Cartagena, Kolumbien, ein
Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um gemeinsam die Ausbildung in
der Theranostik über die ICPO Academy for Theranostics voranzutreiben, Forschung
zu fördern und den Zugang von Patientinnen und Patienten zur Theranostik bei
urologischen Krebserkrankungen in ganz Lateinamerika zu verbessern. Ziel der
Partnerschaft ist es, die Einführung der Präzisionsonkologie zu beschleunigen,
indem die globale Theranostik-Expertise der ICPO mit der regionalen
Führungsrolle von UroTeragLATAM in Bildung und multidisziplinärer Zusammenarbeit
kombiniert wird. Gemeinsam werden die Stiftungen Innovation fördern, den
Wissensaustausch intensivieren und die Weiterentwicklung von Theranostik-Zentren
in der gesamten Region unterstützen.
Theranostik - ein sich rasch entwickelnder Ansatz, der diagnostische Bildgebung
mit zielgerichteter Therapie unter Verwendung von Radiopharmazeutika kombiniert
- stellt einen Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung dar. Die 2019 gegründete
ICPO Foundation setzt sich dafür ein, den weltweiten Patientenzugang zur
Theranostik durch ihr akkreditiertes ICPO Theranostics Center Network,
Bildungsinitiativen, die Förderung von ICPO Research Grants sowie internationale
Community-Building-Aktivitäten auszubauen. Die 2025 gegründete UroTeragLATAM
Foundation engagiert sich für die Förderung von Bildung und Zusammenarbeit in
der Theranostik bei urologischen Krebserkrankungen in ganz Lateinamerika, mit
der Vision, die führende Bildungsplattform für genitourinäre Theranostik in der
Region zu werden.
?Lateinamerika entwickelt sich zu einer dynamischen Kraft in der Theranostik,
und Partnerschaften wie die mit UroTeragLATAM sind entscheidend, um ihr volles
Potenzial auszuschöpfen. Durch die Zusammenarbeit mit einer regionalen,
gleichzeitig krankheitsspezifischen Stiftung vernetzt ICPO nicht nur globales
Know-how, sondern schafft auch nachhaltige Wege für Innovation, klinische
Exzellenz und langfristige Wirkung in der Präzisionsonkologie - für bessere
Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten", betonte Odile Jaume, CEO
der ICPO Foundation.
?Diese Partnerschaft geht über die Förderung der Theranostik in Lateinamerika
hinaus - sie setzt einen neuen Maßstab für globale Zusammenarbeit. Durch die
Zusammenführung starker regionaler Kompetenz und einer aktiven internationalen
Organisation unterstützen und inspirieren ICPO und UroTeragLATAM auch andere
Regionen, die den Zugang zur Präzisionsonkologie ausbauen möchten", erklärte Dr.
Danny Mena Cortes, Präsident von UroTeragLATAM.
Stärkung von Bildung und klinischer Exzellenz
UroTeragLATAM wird die ICPO Academy for Theranostics fördern und akademischen
Teilnehmenden auf Basis der ICPO-Stipendienkriterien und verfügbarer Kapazitäten
kostenfreien Zugang anbieten. Beide Organisationen werden zusammenarbeiten, um
die Expansion der ICPO Academy in den lateinamerikanischen Ländern zu
unterstützen - unter anderem durch die Einbindung multidisziplinärer Expertinnen
und Experten aus der Region bei der gemeinsamen Entwicklung relevanter
Bildungsressourcen, der Ermöglichung lokaler Zertifizierungen und der
Identifikation praxisnaher Trainingsmöglichkeiten.
Aufbau eines stärkeren Theranostik-Ökosystems
Das MoU sieht gemeinsame Maßnahmen zur Stärkung von Kapazitäten und
Infrastruktur für Theranostik in der gesamten LATAM-Region vor. UroTeragLATAM
wird neue Kandidaten für ICPO-Theranostik-Zentren vorschlagen und sie ermutigen,
sich um die Akkreditierung als ICPO Clinical Centers of Excellence zu bewerben.
ICPO und UroTeragLATAM werden zudem bei wissenschaftlichen Initiativen und
Advocacy-Aktivitäten zusammenarbeiten, um den Zugang von Patientinnen und
Patienten zu innovativen Krebsbehandlungslösungen auf regionaler und lokaler
Ebene sicherzustellen.
Förderung von Innovation und Forschung
Die Vereinbarung schafft zudem einen Rahmen für wissenschaftliche
Zusammenarbeit. UroTeragLATAM wird Forschungsaktivitäten fördern und zur
Einreichung von Förderanträgen aus der LATAM-Region ermutigen, während die ICPO
Foundation die Vorschläge im Rahmen seiner etablierten wissenschaftlichen
Begutachtungsprozesse prüfen wird. Gemeinsam wollen die Stiftungen aufstrebende
Talente fördern und die Theranostik weltweit voranbringen.
Bildunterschrift:
Juan Davila, Partner Engagement & Fundraising Director, Dr. Marwa Hakkam,
Accreditation and Center Director (beide ICPO Foundation) und Julian Rojas,
Vorstandsmitglied UroTeragLATAM, Kolumbien.
Über die ICPO Foundation
Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine
gemeinnützige Organisation, die 2019 nach deutschem Recht von führenden
internationalen Medizinern und Unternehmern aus dem Bereich der
Biowissenschaften gegründet wurde. In Anerkennung des Paradigmenwechsels in der
Krebsbehandlung hin zu einem personalisierten Ansatz trägt die ICPO Foundation
dazu bei, Impulse für einen besseren Zugang für Patienten weltweit zu setzen,
indem sie ein internationales Netzwerk von ICPO Theranostics Center of
Excellence für aufbaut, das auf einem Modell des gemeinsamen Know-hows,
zertifizierter Ausbildung durch die ICPO Academy for Theranostics und der
Standardisierung von Designs und Prozessen basiert, die weltweit eine optimale
klinische Praxis für bessere Patientenergebnisse ermöglichen.
Mehr Informationen zur ICPO Foundation unter www.icpo.foundation
(http://www.icpo.foundation) und zur ICPO Academy for Theranostics unter
www.theranostics.academy (http://www.theranostics.academy).
Medienkontakt ICPO Foundation
Susanne Simon, Head of Communication & Community
E-Mail: susanne.simon@icpo.foundation, Telefon: +49 172 8666093,
www.icpo.foundation (http://www.icpo.foundation)
Über die UroTeragLATAM Foundation
Zu den Hauptaktivitäten der UroTeragLATAM Foundation gehören die Organisation
und Durchführung von Bildungsformaten wie Konferenzen, Workshops und Symposien.
Diese Veranstaltungen sind sorgfältig konzipiert, um Teilnehmenden aktuelle und
praxisnahe Informationen auf Spanisch zu radiopharmazeutischen Therapien bei
genitourinären onkologischen Erkrankungen zu vermitteln, mit besonderem Fokus
auf deren klinische Anwendung in Lateinamerika. Darüber hinaus fördert die
Organisation die professionelle Zusammenarbeit durch Networking-Möglichkeiten,
Diskussionsforen und Plattformen, auf denen medizinisches Fachpersonal
Erfahrungen, Wissen und Best Practices austauschen kann. UroTeragLATAM
unterstützt zudem die kontinuierliche medizinische Fortbildung durch Online-
Lernmodule, Forschungsressourcen und Lehrmaterialien, um sicherzustellen, dass
Gesundheitsdienstleister stets über die neuesten Entwicklungen in der
Theranostik informiert bleiben. Außerdem schafft UroTeragLATAM persönliche
Austauschformate zur Diskussion neuer Evidenz in der GU-Theragnostik, unter
anderem durch Kooperationen mit akademischen Aktivitäten sowie
Fachgesellschaften aus Urologie, Onkologie, Nuklearmedizin und Medizinphysik und
durch die Organisation von Symposien im Rahmen von Kongressen.
Medienkontakt UroTeragLATAM Foundation
Dr. Andrea Luna Mass
E-Mail: aluna@uroteraglatam.com
Website: uroteraglatam.com
Â°