GNW-News: Intesa Sanpaolo meldet Rekordgewinn für die ersten neun Monate und bestätigt einen Nettogewinn für das Gesamtjahr 2025 von deutlich über 9 Milliard...

MAILAND, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo meldete einen Rekord-

Neunmonatsgewinn von 7,6 Milliarden Euro, darunter 2,4 Milliarden Euro im

dritten Quartal, was die starke Performance und Widerstandsfähigkeit der Gruppe

trotz niedrigerer Zinsen bestätigt. Die Provisionen und Versicherungserträge

erreichten beide Allzeithochs und stützten damit die solide

Geschäftsentwicklung.

Der Konzern bestätigte, dass er auf Kurs ist, für das Gesamtjahr 2025 einen

Nettogewinn von deutlich über 9 Milliarden Euro zu erzielen, wobei die Maßnahmen

des Managements im vierten Quartal zur Stärkung der zukünftigen Rentabilität

berücksichtigt wurden.

Wichtigste Highlights

* Rentabilität: 7,6 Milliarden Euro Nettogewinn; annualisiert ROE bei 20 % und

ROTE bei 24 %

* Erträge: Rekordhoch bei Provisionen (+5 % im Jahresvergleich) und

Versicherungserträgen (+5 % im Jahresvergleich)

* Effizienz: niedrigste Kosten-Ertrags-Quote aller Zeiten in den ersten neuen

Monaten bei 38,9 %

* Vermögensqualität: 1,0 % Netto-NPL-Quote; NPL-Deckungsgrad >51 %

* Solide Kapitalausstattung: ~13,9 % vollständig eingeführte CET1-Quote,

Anstieg um ~105 Basispunkte in den ersten neun Monaten

* Aktionärsrenditen: 5,3 Milliarden Euro Dividenden in den ersten neun

Monaten; 3,2 Milliarden Euro Zwischendividende im November; 2 Milliarden

Euro Aktienrückkauf abgeschlossen; ~7 % Dividendenrendite

* Soziale Auswirkungen: 900 Millionen Euro zur Bekämpfung von Armut und

Ungleichheiten eingesetzt

* Das EPS stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9 %.

Diese Ergebnisse bestätigen ein robustes, effizientes und diversifiziertes

Geschäftsmodell, das durch den jüngsten EBA-Stresstest - bei dem Intesa Sanpaolo

zu den europäischen Top-Performern gehörte - und durch die jüngsten

Heraufstufungen der Bonität durch Fitch und Morningstar DBRS weiter bestätigt

wurde.

Intesa Sanpaolo investiert weiterhin in Technologie, KI und digitale Kompetenzen

als wichtige Triebkräfte für langfristiges Wachstum. Die isytech-Plattform der

Gruppe treibt ihre digitale Transformation voran: 5 Milliarden Euro wurden

investiert, mehr als 2.300 IT-Spezialisten wurden eingestellt, 117 KI-

Anwendungsfälle entwickelt und 64 % der Anwendungen laufen nun auf der Cloud-

nativen Architektur.

Vermögensverwaltung und -sicherung trugen 43 % zum Bruttoertrag bei und

bestätigten damit die Führungsposition der Gruppe im Bereich

Vermögensverwaltung, -sicherung und -beratung mit einem Kundenvermögen von über

1,4 Billionen Euro.

Ausführungen von Carlo Messina, CEO von Intesa Sanpaolo

In seinem Kommentar zu den Neunmonatsergebnissen hob CEO Carlo Messina die

starke Performance, die soziale Mission und die zukunftsorientierte Strategie

von Intesa Sanpaolo hervor.

Die hervorragenden Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres 2025 bestätigen

die Position von Intesa Sanpaolo als eine der führenden Banken Europas in Bezug

auf Finanzkraft und Wertschöpfung und sorgen für eine der höchsten

Aktionärsrenditen der Branche.

?Wir unterstützen den Aufbau einer integrativeren Gesellschaft und stärken

gleichzeitig die wirtschaftliche Basis, die ihr zugrunde liegt.

?Die zunehmende soziale Spaltung stellt eine entscheidende Herausforderung

unserer Zeit dar, der wir uns durch ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein

privater Akteure und öffentlicher Institutionen stellen müssen.

?Wir werden weiterhin unseren Beitrag zur Unterstützung des Wachstums Italiens

leisten, in der Überzeugung, dass ein solides und nachhaltiges Bankensystem ein

gemeinsamer Wert ist, der die Stabilität des Systems und seine Fähigkeit,

Haushalte und Unternehmen zu unterstützen, stärkt.

?Die Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Strategie und unserer

Wachstumsaussichten. Ihr Vertrauen in die Stärke der Bank - zusammen mit den

engen Beziehungen, die sie zu unseren Kredit- und Beratungsexperten pflegen -

bleibt ein wichtiger Motor für unser Wachstum, das wir durch digitale Tools und

kundennahe Dienstleistungen weiter stärken möchten.

?Technologische Innovation ist ein weiterer entscheidender Faktor für unseren

Erfolg. Wir haben bereits 5 Milliarden Euro in modernste Technologie investiert

und rund 2.350 Spezialisten eingestellt, wodurch sich die Bank zu einem der

führenden Unternehmen Europas im Bereich der digitalen Transformation entwickelt

hat - mit Projekten, die von der Entwicklung der isybank bis zum Einsatz KI-

basierter Lösungen zur Steigerung der Effizienz und Servicequalität reichen.

?Unser gut diversifiziertes Geschäftsmodell, unsere starke Kapitalposition und

unsere Fähigkeit, Erträge zu generieren, bilden die Säulen des Erfolgs von

Intesa Sanpaolo. Wir sind zuversichtlich, dass das bereits in der Gruppe

vorhandene Potenzial unsere Führungsposition in Europa und unsere Fähigkeit,

nachhaltigen Wert für alle Stakeholder zu schaffen, weiter stärken wird, während

wir uns der Vorstellung unseres neuen Geschäftsplans nähern."

