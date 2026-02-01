GNW-News: Intesa Sanpaolo präsentiert Geschäftsplan 2026-2029: Skalierung eines bewährten Modells mit nachhaltiger Rentabilität und starken Kapitalrenditen
^MAILAND, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo hat seinen
Geschäftsplan 2026-2029 vorgestellt. Die Strategie stützt sich auf bereits
bestehende Geschäftsbereiche, getätigte Investitionen und ein bewährtes
Betriebsmodell.
Der Unternehmensplan sieht eine nachhaltige Eigenkapitalrendite (ROE) von über
20 % vor und zementiert das?Zero-NPL"-Profil der Gruppe. Das Geschäftsmodell
ist technologisch fokussiert und gebührenorientiert ausgerichtet. Die Umsetzung
soll ohne Ausführungsrisiken erfolgen - getragen durch die bewährte Fähigkeit
des Konzerns, konzerninterne Synergieeffekte voll auszuschöpfen. Zwischen 2025
und 2029 plant die Gruppe, rund 50 Milliarden Euro an ihre Aktionäre
auszuschütten, während die Kapitalbasis weiterhin grundsolid und das
Risikoprofil äußerst niedrig bleiben soll.
Eine Strategie, die auf Stärke und Resilienz basiert
Intesa Sanpaolo setzt auf eine voll integrierte Plattform für Wealth Management,
Absicherung und Beratung. Sowohl die?Produktschmieden" als auch die
Vertriebsnetze befinden sich vollständig im Besitz der Bank und unterliegen
ihrer direkten strategischen Kontrolle.
In den kommenden vier Jahren rechnet die Gruppe mit einem Nettozuwachs von 2,5
Millionen Kunden. Treiber hierfür sind ein lückenloses digitales Angebot sowie
der massive Ausbau der Beratungskompetenz im In- und Ausland.
Italien und internationales Geschäft: Synergie- und Skaleneffekte als
Wachstumstreiber
Im Heimatmarkt Italien sieht der Geschäftsplan den weiteren Ausbau der
Beratungsnetzwerke vor. Das Netzwerk der?Global Advisors" innerhalb der
Division Banca dei Territori soll zur drittgrößten Finanzberatung des Landes
ausgebaut werden. Fideuram bleibt dabei innerhalb der Gruppe unangefochtener
Marktführer.
International wird die International Banks Division zum zentralen
Wachstumsmotor. Der Plan sieht vor, das bewährte italienische Geschäftsmodell
auf die internationalen Tochtergesellschaften der Gruppe zu übertragen, wobei
verbesserte Beratungskompetenzen, Technologie und tiefere Synergien mit anderen
Divisionen der Gruppe zum Tragen kommen sollen. Bis 2029 soll innerhalb der
International Banks Division ein internationales Beratungsnetzwerk nach dem
Vorbild von Fideuram entstehen, das rund 1.200 Berater umfasst.
Strategische Option für Europa: isywealth Europe
Mit?isywealth Europe" schafft die Bank eine neue strategische Option für
mittelfristiges Wachstum. Auf Basis ihrer führenden Rolle im Wealth Management,
hoher Tech-Investitionen und der bestehenden Filialpräsenz will Intesa Sanpaolo
zum Herausforderer in Kernmärkten wie Deutschland, Frankreich und Spanien
werden. Die Initiative verbindet digitale Stärke mit einem schlagkräftigen
Beraternetz und nutzt dabei konzerneigene Produktplattformen sowie globale
Partnerschaften.
Finanzziele und Aktionärsrendite
Für das Jahr 2029 peilt Intesa Sanpaolo einen Nettogewinn von über
11,5 Milliarden Euro an (ROE: 22 %, ROTE: 27 %). Während die Erträge jährlich um
durchschnittlich 3 % (CAGR) steigen sollen, sinken die absoluten Kosten bis
2029 voraussichtlich um 1,8 %. Das verwaltete Kundenvermögen soll auf ca. 1,7
Billionen Euro anwachsen. Die CET1-Quote wird dabei stabil über 12,5 % liegen.
Die Risikokosten werden voraussichtlich im Bereich von 25 bis 30 Basispunkten
bleiben.
Für den Zeitraum 2025-2029 rechnet die Gruppe mit einer Kapitalrendite von rund
50 Milliarden Euro, wobei die Ausschüttungsquote für den Planzeitraum bei 75 %
liegen soll und Aktienrückkäufe etwa 20 % der Gesamtausschüttungen ausmachen
sollen.
Technologie, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung
Technologie fungiert als zentraler Wegbereiter. isytech, die Cloud-native
Technologieplattform von Intesa Sanpaolo wird konzernweit ausgerollt, sodass bis
2029 sämtliche Anwendungen in der Cloud laufen. Künstliche Intelligenz soll die
Produktivität und die betriebliche Effizienz steigern und Prozesse im
Risikomanagement sowie in der internen Kontrolle optimieren.
Der Geschäftsplan ist darauf ausgelegt, für sämtliche Stakeholder einen
nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. Intesa Sanpaolo plant, die Realwirtschaft im
Planungszeitraum mit rund 500 Milliarden Euro zu unterstützen, davon über 370
Milliarden Euro an neuen mittel- und langfristigen Krediten. Etwa 30 % dieser
Mittel fließen in nachhaltige Finanzierungen, während zusätzlich 1 Milliarde
Euro für soziale Initiativen vorgesehen ist. Die Gruppe bekräftigt außerdem ihre
Klimaschutzverpflichtungen.
