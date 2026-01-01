GNW-News: IO River mobilisiert 20 Millionen US-Dollar zur Beschleunigung der Multi-Edge-Adoption und Edge-Entkopplung
^IO River-Gründer (im Bild von links nach rechts): Michael Hakimi, CTO, und
Edward Tsinovoi, CEO.
BOSTON, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IO River (https://www.ioriver.io/),
das Unternehmen, das den herkömmlichen CDN-Markt durch Innovationen auf Edge-
Ebene aufbricht, gab heute eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 20
Millionen US-Dollar bekannt. Die Kapitalrunde wurde von Venture Guides und New
Era angeführt, unter Beteiligung von S Capital sowie privaten Investoren,
darunter Ofir Ehrlich und Pavel Gurvich. Die Finanzierungsrunde unterstützt das
Vorhaben von IO River, die Infrastruktur von Zusatzdiensten zu entkoppeln und
neuen Akteuren den Markteintritt zu ermöglichen, um die Art und Weise, wie Edge-
Dienste aufgebaut und gekauft werden, nachhaltig zu verändern.
Virtualisierung der Edge
Seit zwei Jahrzehnten bündelt die CDN-Branche Auslieferung, Sicherheit und
Rechenleistung in geschlossenen Ökosystemen, die von einigen wenigen globalen
Anbietern (wie Akamai, Cloudflare und Fastly) kontrolliert werden. IO River
bricht dieses Modell auf. Seine Multi-Edge-Plattform entkoppelt die
Infrastruktur von den Zusatzdiensten und ermöglicht es Sicherheitsunternehmen,
eine bestimmte Funktion konsistent über verschiedene Anbieter hinweg
auszuführen.
Die Plattform von IO River erschließt eine Architektur, die es Unternehmen
endlich ermöglicht, von mehreren Bereitstellungsnetzwerken zu profitieren, ohne
den operativen Aufwand, der dies früher unerreichbar machte.
?Online-Dienste haben sich schon immer die Vorteile mehrerer Edge-Netzwerke ohne
den operativen Aufwand gewünscht", sagte Edward Tsinovoi, Mitbegründer und CEO
von IO River.?IO River macht das möglich. Wir haben eine Multi-Edge-Plattform
entwickelt, welche die bisher den Unternehmen der Welt vorbehaltene Architektur
für alle zugänglich macht."
Technologische Einfachheit beschleunigt die Multi-Edge-Adoption
Was früher ganze Engineering-Teams und enorme Ressourcen erforderte, kann nun
über eine einzige Schnittstelle erreicht werden. Diese Einfachheit beschleunigt
die Einführung von Multi-Edge in Unternehmen, die bisher nicht über die Größe,
die finanziellen Mittel oder das Fachwissen für einen internen Aufbau verfügten.
IO River löst diese Herausforderungen durch die Einführung einer neutralen
virtuellen Ebene zur Verwaltung der Konfiguration, der KI-basierten
Verkehrssteuerung und der Beobachtbarkeit über alle Anbieter hinweg und
gewährleistet so eine unterbrechungsfreie Bereitstellung mit extrem niedriger
Latenz. Mit mehr als 200 PB Traffic pro Monat beweist IO River bereits, wie
effektiv einfaches, intelligentes Multi-Edge im großen Maßstab sein kann.
?Multi-Edge-Bereitstellung war immer der richtige Ansatz, aber für die meisten
Unternehmen viel zu komplex, um ihn zu implementieren", sagte Sage Nye, Partner
bei Venture Guides.?IO River beseitigt diese Barriere, weshalb die Lösung auf
dem Markt so schnell Verbreitung findet."
Öffnung des Edge-Ökosystems für neue Anbieter
Die Technologie von IO River ermöglicht es lokalen, regionalen und
telekommunikationsbasierten Anbietern, an der globalen Inhaltsbereitstellung
teilzunehmen. Durch die Trennung der Bereitstellungsinfrastruktur von den Edge-
Services ermöglicht es IO River Sicherheits- und Anwendungsanbietern, den Edge
zu bereichern. Dadurch wird der Edge mit erweiterten Funktionalitäten
aufgewertet. So entsteht ein offenerer und vielfältigerer Markt auf beiden
Seiten des Edge, der es Unternehmen ermöglicht, die Anbieter zu wählen, die am
besten zu der jeweiligen Region und Funktion passen.
?Die nächste Welle der Internetinfrastruktur wird dezentral, intelligent und
offen sein", sagte Gideon Argov, General Partner bei New Era Capital Partners.
?IO River ist das erste Unternehmen, das diese Vision in die Tat umsetzt."
Warum jetzt: Markt-Timing und Branchenwandel
Jüngste Ausfälle bei AWS, Cloudflare und Azure haben das Risiko der Abhängigkeit
von einem einzigen Anbieter verdeutlicht. Unternehmen wie Sky, Amazon und PayPal
investieren in umfangreiche Teams, um Multi-Edge-Architekturen für Resilienz und
Kostenkontrolle zu verwalten. IO River macht diese Kapazität für jedermann
zugänglich.
Gleichzeitig erwarten Benutzer eine einwandfreie Leistung. Zuschauer haben null
Toleranz für Buffering oder Verzögerung, und Unternehmen verlagern Funktionen an
den Edge, um diese Nachfrage zu erfüllen.
KI ist auf dem Vormarsch und die Branchenplattformen bereiten sich bereits
darauf vor - so haben beispielsweise Cloudflare und Akamai KI-Services in ihre
Lösungen integriert. IO River ermöglicht den Zugang zu diesen Fähigkeiten über
alle Anbieter hinweg und bietet Online-Diensten einen einfachen Weg zur nächsten
Generation von KI-gesteuerten Erlebnissen.
?Teams wünschen sich schon seit Jahren die Zuverlässigkeit und Flexibilität von
Multi-Edge-Diensten, aber die technische Komplexität hat viele davon
abgehalten", sagte Michael Hakimi, Mitbegründer und CTO von IO River.?Unser
Fokus lag immer darauf, diese Architektur in jedem Maßstab einfach, konsistent
und verlässlich zu gestalten."
Über IO River
Die Plattform von IO River vereinheitlicht die Steuerung des Datenverkehrs, die
Sicherheit und die Beobachtbarkeit über mehrere Edge-Provider hinweg und
ermöglicht es Unternehmen, verteilte Bereitstellungsinfrastrukturen als ein
System zu betreiben. IO River wurde von Veteranen der Edge-Infrastruktur
gegründet und wird von Venture Guides, New Era und S Capital unterstützt. Das
Unternehmen bedient globale Marken in den Bereichen Streaming, Gaming,
Einzelhandel und SaaS.
www.ioriver.io (http://www.ioriver.io/)
Medienkontakt
Deb Montner and Chloe Amante
Montner Tech PR
dmontner@montner.com (mailto:dmontner@montner.com), camante@montner.com
(mailto:camante@montner.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/733561f4-d51e-4f54-
a3bc-2ba1678d66b8
Â°