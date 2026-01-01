GNW-News: Kino neu erleben: Dangbei gewährt auf der CES 2026 exklusive Einblicke in das Kino der Zukunft
^LAS VEGAS, Jan. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein führender Innovator im
Bereich Smart-Home-Entertainment, kündigte heute seine Teilnahme an der CES
2026 an. Auf der Messe stellt das Unternehmen seine neueste Generation
erstklassiger Projektoren für unterschiedlichste Lebensstile vor. Vom 6. bis 9.
Januar können Besucher am Stand 52962 im Venetian Expo & Convention Center die
Zukunft des Kinoerlebnisses entdecken.
In diesem Jahr präsentiert Dangbei ein sorgfältig kuratiertes Portfolio, das
modernste Lasertechnologie mit durchdachtem Design für unterschiedliche
Einsatzbereiche - vom Heimkino über den flexiblen Wohnbereich bis hin zur
Unterhaltung unterwegs - vereint.
Ausgestellte Projektoren am Stand 52962
Dangbei S8 Ultra Max | Spitzenmodell für Großbild-Entertainment
Der Innovationsprojektor liefert Kinoqualität mit 6.200 ISO-Lumen, verfügt über
Lens-Shift-Technologie und unterstützt Dolby Vision sowie HDR 10+.
Dangbei MP1 Max (https://us.dangbei.com/products/dangbei-mp1-max-led-and-tri-
laser-4k-projector-with-google-tv) | 4K-Flaggschiff-Projektor
Der 4K-Hybrid-Lichtprojektor mit Google TV und vorinstallierter Netflix-App
überzeugt durch brillante Farben und flüssiges Streaming.
Dangbei DBOX02 (https://us.dangbei.com/products/dangbei-dbox02-mars-pro-2-4k-
laser-projector-with-licensed-netflix) und Dangbei DBOX02 Pro
(https://us.dangbei.com/products/dangbei-dbox02-pro) | 4K-Laserprojektor
Dieses Duo vereint präzise Technik mit komfortablem Seherlebnis. Dank hoher
Helligkeit und gestochen scharfer Bilder schaffen die Projektoren eine
tiefgehende, cineastische Atmosphäre in jedem Raum.
Dangbei Atom (https://us.dangbei.com/products/dangbei-atom-laser-projector-with-
google-tv) | Mini-Laserprojektor
Der ultrakompakte Mini-Laserprojektor kombiniert hohe Helligkeit mit maximaler
Mobilität. Ideal für alle, die ein beeindruckendes Seherlebnis in verschiedenen
Räumen genießen wollen.
Dangbei Freedo (https://us.dangbei.com/products/dangbei-freedo-portable-google-
tv-projector-with-gimbal-stand) | Tragbarer Projektor mit integriertem Akku
Der erste ultra-portable Projektor der Marke kommt mit Google TV, integriertem
Akku und praktischem Standfuß. So ist Entertainment überall möglich, ob zuhause
oder unterwegs.
Dangbei N2 mini (https://us.dangbei.com/products/dangbei-n2-mini-portable-
projector) | Einstieg in die Welt des Großbildes
Kompakt, Netflix-lizenziert und mit eingebautem Standfuß - dieser Projektor ist
perfekt, um auf kleinem Raum ein persönliches Heimkino zu schaffen.
Das erwartet Besucher am Stand
Besucher können die preisgekrönten Projektoren und Smart-Home-Produkte von
Dangbei in Live-Demos erleben, einen exklusiven ersten Blick auf den
Konzeptprojektor 2026 werfen und an Vorträgen der Produkt- und
Technologieexperten über die Zukunft des Home-Entertainments teilnehmen.
Veranstaltungsdetails
Datum: 6.-9. Januar 2026
Standort: Venetian Expo, Hallen A-D, Stand 52962
Über Dangbei
Dangbei ist ein Premium-Anbieter für smartes Entertainment und spezialisiert auf
Projektoren sowie weitere innovative Produkte. Weltweit vertrauen über 200
Millionen Nutzer auf Dangbei, um beeindruckende Bildwelten und immersiven Sound
zu erleben und Räume in lebendige Zentren für Unterhaltung, Arbeit und Alltag zu
verwandeln.
Dangbei ist führend im Bereich Software für Großbildgeräte und bietet eine
umfangreiche App- und Content-Bibliothek für Unterhaltung, Gesundheit, Bildung
und Produktivität. Weitere Informationen finden Sie unter us.dangbei.com.
Ein Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie hier:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1512271f-affc-
429a-9d2f-3505b8c14bcc/de
