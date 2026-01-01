GNW-News: Kino neu erleben: Dangbei gewährt auf der CES 2026 exklusive Einblicke in das Kino der Zukunft

^LAS VEGAS, Jan. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein führender Innovator im

Bereich Smart-Home-Entertainment, kündigte heute seine Teilnahme an der CES

2026 an. Auf der Messe stellt das Unternehmen seine neueste Generation

erstklassiger Projektoren für unterschiedlichste Lebensstile vor. Vom 6. bis 9.

Januar können Besucher am Stand 52962 im Venetian Expo & Convention Center die

Zukunft des Kinoerlebnisses entdecken.

In diesem Jahr präsentiert Dangbei ein sorgfältig kuratiertes Portfolio, das

modernste Lasertechnologie mit durchdachtem Design für unterschiedliche

Einsatzbereiche - vom Heimkino über den flexiblen Wohnbereich bis hin zur

Unterhaltung unterwegs - vereint.

Ausgestellte Projektoren am Stand 52962

Dangbei S8 Ultra Max | Spitzenmodell für Großbild-Entertainment

Der Innovationsprojektor liefert Kinoqualität mit 6.200 ISO-Lumen, verfügt über

Lens-Shift-Technologie und unterstützt Dolby Vision sowie HDR 10+.

Dangbei MP1 Max (https://us.dangbei.com/products/dangbei-mp1-max-led-and-tri-

laser-4k-projector-with-google-tv) | 4K-Flaggschiff-Projektor

Der 4K-Hybrid-Lichtprojektor mit Google TV und vorinstallierter Netflix-App

überzeugt durch brillante Farben und flüssiges Streaming.

Dangbei DBOX02 (https://us.dangbei.com/products/dangbei-dbox02-mars-pro-2-4k-

laser-projector-with-licensed-netflix) und Dangbei DBOX02 Pro

(https://us.dangbei.com/products/dangbei-dbox02-pro) | 4K-Laserprojektor

Dieses Duo vereint präzise Technik mit komfortablem Seherlebnis. Dank hoher

Helligkeit und gestochen scharfer Bilder schaffen die Projektoren eine

tiefgehende, cineastische Atmosphäre in jedem Raum.

Dangbei Atom (https://us.dangbei.com/products/dangbei-atom-laser-projector-with-

google-tv) | Mini-Laserprojektor

Der ultrakompakte Mini-Laserprojektor kombiniert hohe Helligkeit mit maximaler

Mobilität. Ideal für alle, die ein beeindruckendes Seherlebnis in verschiedenen

Räumen genießen wollen.

Dangbei Freedo (https://us.dangbei.com/products/dangbei-freedo-portable-google-

tv-projector-with-gimbal-stand) | Tragbarer Projektor mit integriertem Akku

Der erste ultra-portable Projektor der Marke kommt mit Google TV, integriertem

Akku und praktischem Standfuß. So ist Entertainment überall möglich, ob zuhause

oder unterwegs.

Dangbei N2 mini (https://us.dangbei.com/products/dangbei-n2-mini-portable-

projector) | Einstieg in die Welt des Großbildes

Kompakt, Netflix-lizenziert und mit eingebautem Standfuß - dieser Projektor ist

perfekt, um auf kleinem Raum ein persönliches Heimkino zu schaffen.

Das erwartet Besucher am Stand

Besucher können die preisgekrönten Projektoren und Smart-Home-Produkte von

Dangbei in Live-Demos erleben, einen exklusiven ersten Blick auf den

Konzeptprojektor 2026 werfen und an Vorträgen der Produkt- und

Technologieexperten über die Zukunft des Home-Entertainments teilnehmen.

Veranstaltungsdetails

Datum: 6.-9. Januar 2026

Standort: Venetian Expo, Hallen A-D, Stand 52962

Über Dangbei

Dangbei ist ein Premium-Anbieter für smartes Entertainment und spezialisiert auf

Projektoren sowie weitere innovative Produkte. Weltweit vertrauen über 200

Millionen Nutzer auf Dangbei, um beeindruckende Bildwelten und immersiven Sound

zu erleben und Räume in lebendige Zentren für Unterhaltung, Arbeit und Alltag zu

verwandeln.

Dangbei ist führend im Bereich Software für Großbildgeräte und bietet eine

umfangreiche App- und Content-Bibliothek für Unterhaltung, Gesundheit, Bildung

und Produktivität. Weitere Informationen finden Sie unter us.dangbei.com.

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1512271f-affc-

429a-9d2f-3505b8c14bcc/de

