GNW-News: Kraken Robotics und TKMS ATLAS UK präsentieren das KATFISH-USV-Start- und Bergungssystem auf einem im Einsatz befindlichen ARCIMS-USV der britische...

^ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken

Robotics Inc. (?Kraken" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt

die erfolgreiche Demonstration seines KATFISH Unmanned Surface Vessel Launch and

Recovery System (USV-LARS) vom 11 Meter langen ARCIMS USV von TKMS ATLAS UK

(ATLAS UK) bekannt. Die Systeme bieten ein umfassendes autonomes

Vermessungspaket für maritime Sicherheitsmissionen, einschließlich

Minenabwehrmaßnahmen und Inspektionen kritischer Unterwasserinfrastrukturen.

ARCIMS und KATFISH USV-LARS bieten gemeinsam das branchenweit erste aus der Luft

einsetzbare, autonome Schlepp-SAS-Vermessungssystem mit einer Tauchtiefe von

300 Metern an.

?Angesichts der zunehmenden Verbreitung unbemannter Systeme im

Verteidigungsbereich benötigen Seestreitkräfte die beste verfügbare Technologie,

um die nationale Sicherheit zu gewährleisten", erklärt Greg Reid, Präsident und

CEO von Kraken Robotics.?Dank seiner Fähigkeit, KATFISH sicher und autonom von

USVs aus zu starten und wieder einzuholen, ermöglicht unser USV-LARS kleinen

Marineplattformen die Erfassung der hochauflösenden Daten des Synthetic Aperture

Sonar (SAS) von KATFISH, wodurch ihre Fähigkeiten erheblich erweitert werden und

sie als Kraftverstärker fungieren."

Die Grundfläche des LARS wurde so konzipiert, dass sie zur gemeinsamen Deck-

Schnittstelle ARCIMS von ATLAS UK passt, was eine schnelle Umrüstung und

nahtlose Integration in die Plattform ermöglicht. Die Tests wurden erfolgreich

bis zur Seegangsklasse drei durchgeführt und bestätigten die Robustheit und

Betriebsbereitschaft des Systems.

Diese gemeinsame Integration stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der

Bereitstellung agiler, modularer und kosteneffizienter Minenabwehrfähigkeiten

für moderne Marineoperationen dar. Durch die Kombination des bewährten USV von

ARCIMS mit dem hochmodernen Schleppsonar mit synthetischer Apertur und dem

Bergungssystem von Kraken können Marinen fortschrittliche Technologien schneller

und effizienter einsetzen und so die maritime Sicherheit in zunehmend komplexen

Umgebungen stärken.

Das System wurde am 18. und 19. November vor der Küste von Portland,

Großbritannien, für die NATO-Marinen vorgeführt. Die Teilnehmer konnten

beobachten, wie das ARCIMS USV autonom navigierte und Missionen mit dem KATFISH-

Schleppsystem plante, um hochauflösende SAS- und bathymetrische Vermessungen in

sehr flachem Wasser durchzuführen. Die Daten wurden über Satellitenkommunikation

live an die Kommandozentrale an Land übertragen, was den Bedienern eine

Klassifizierung der Kontakte in Echtzeit ermöglichte.

Wesley Galliver, Leiter der Abteilung Surface Ship Systems bei TKMS ATLAS UK,

erklärte:?Diese Leistung verdeutlicht, was erreicht werden kann, wenn

Innovation und Zusammenarbeit Hand in Hand gehen. Die Integration von ARCIMS mit

KATFISH und LARS innerhalb eines derart komprimierten Zeitrahmens setzt neue

Maßstäbe für die Bereitstellung operativer Fähigkeiten für unsere Kunden. Ich

bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden und stolz auf das, was die gemeinsamen

Teams erreicht haben."

Der KATFISH von Kraken erfasst hochauflösende Sonardaten mit synthetischer

Apertur in einer Tiefe von 300 Metern und einer Reichweite von bis zu 200 Metern

pro Seite. Die Daten werden in Echtzeit mit einer Auflösung von 3 cm x 3 cm

übertragen. Das KATFISH USV-LARS von Kraken wurde speziell für kleine Schiffe

entwickelt und besteht vollständig aus Titan, um eine geringe magnetische

Signatur und ein geringes Gewicht zu gewährleisten.

KATFISH und USV-LARS wurden zügig auf dem ARCIMS mobilisiert, wobei die

Integration, die Tests und die Demonstration innerhalb von nur zwei Wochen

durchgeführt wurden.

Abbildung 1: Das KATFISH- und USV-LARS-System von

Kraken, integriert in das 11 Meter lange ARCIMS-USV von TKMS ATLAS UK.

Abbildung 2: Einsatz des KATFISH von Kraken durch das USV-LARS-System

Abbildung 3: KATFISH von Kraken hat während der Demonstration SAS-Bilder des

norwegischen Dampfschiffwracks Frogner aufgenommen.

ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics Inc. (TSX.V: PNG) (OTCQB: KRKNF) verändert die

Unterwasseraufklärung durch 3D-Bildsensoren, Energielösungen und Robotersysteme.

Unsere Produkte und Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die

Herausforderungen in unseren Ozeanen zu meistern - sicher, effizient und

nachhaltig.

Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten

die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur

Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären

drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte

Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.

Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in

Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über

30 Ländern weltweit.

ÜBER TKMS ATLAS UK

TKMS ATLAS UK (ATLAS UK) liefert innovative Unterwassersysteme für die Royal

Navy (RN). ATLAS UK hat seinen Hauptsitz in Winfrith in Dorset und hat in

einzigartige interne Test- und Integrationsanlagen investiert, um sein Wachstum

bei der Belieferung des britischen und globalen Marktes mit U-Boot- und

Schiffssystemen, darunter Sonar, autonome Systeme, elektrische Antriebe für

Schiffe und Minenabwehrsysteme, zu unterstützen. ATLAS UK verfügt über einen

Zugang zum Wasser im Hafen von Portland, der ATLAS UK und seinen Partnern

hervorragende Einrichtungen für die Erprobung von Systemen auf See bietet. ATLAS

UK ist ein führendes innovatives Unternehmen für maritime Systeme, das in allen

Phasen des Beschaffungs- und Entwicklungszyklus tätig ist, vom Konzept bis zum

Support während des Betriebs.

