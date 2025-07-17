GNW-News: Lantronix-Lösung unterstützt die von der US-Armee zugelassenen Teal Drones, ein Unternehmen der Red Cat Holdings, und erschließt Wachstumschancen f...

Werte in diesem Artikel

IRVINE, Kalifornien, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.

(https://www.lantronix.com/)

release&utm_campaign=usarmy-drone-som)- (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender

Anbieter von IoT-Lösungen für Computer und Konnektivität, die Edge-KI-

Anwendungen unterstützen, gab heute bekannt, dass seine TAA- und NDAA-konforme

Lösung von Teal Drones, einem Unternehmen von Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ:

RCAT), für die Produktion seiner Black-Widow(TM)-Drohnen im Rahmen des Short-Range-

Reconnaissance-(SRR)-Programms der US-Armee ausgewählt wurde. Lantronix hat

bereits mit der Produktion begonnen, was frühzeitige Umsatztransparenz

ermöglicht und die Rolle von Lantronix als vertrauenswürdiger Technologiepartner

für unternehmenskritische Verteidigungsanwendungen unterstreicht.

Die auf dem Prozessor Qualcomm® Dragonwing(TM) QRB5165 basierende Lantronix-Lösung

bietet fortschrittliche Edge-KI-Verarbeitung und erfüllt gleichzeitig die

strengen Sicherheitsanforderungen der USA. Sie ermöglicht die vollständige TAA-

und NDAA-Konformität für den Einsatz in sensiblen Missionen des

Verteidigungsministeriums. Die Kombination aus KI-Leistung und Compliance

verschafft Lantronix einen nachhaltigen Vorteil auf dem schnell wachsenden Markt

für Verteidigungs- und autonome Systeme.

Als Teil einer ausgewählten Gruppe von kleinen, von Blue UAS zugelassenen

Anbietern unbemannter Luftsysteme müssen Teal Drones für den Einsatz durch das

US-Verteidigungsministerium strenge Cybersicherheits-, Betriebs- und

Sicherheitsstandards erfüllen. Die konforme Lösung von Lantronix ermöglicht es

Teal, diese Anforderungen zu erfüllen und seine Black-Widow-Drohnen für den

Einsatz in Frontmissionen zu positionieren.

?Black-Widow-Drohnen definieren die Möglichkeiten kleiner unbemannter Systeme

neu und bieten den heutigen Soldaten Echtzeitinformationen und den operativen

Vorsprung, den sie auf dem modernen Schlachtfeld brauchen", sagt Jeff Thompson,

CEO von Red Cat.?Die Lösung von Lantronix ermöglicht es uns, die strengen TAA-

und NDAA-Konformitätsstandards der US-Armee im Rahmen des SRR-Programms zu

erfüllen - ein Maß an Sicherheit, das nur wenige Anbieter bieten können."

Der globale Drohnenmarkt soll bis 2030 voraussichtlich 57,8 Milliarden US-Dollar

erreichen (Global Drone Market Report 2025-2030 von Drone Industry Insights).

Die Präsenz von Lantronix im Segment der sicheren Verteidigungs- und

kommerziellen Drohnen schafft mehrjährige Wachstumschancen mit hohen Margen.

---?Lantronix hat sich als führendes Unternehmen im Edge-KI-Markt etabliert und

bietet innovative, Compliance-orientierte Lösungen für den wachsenden

Drohnensektor", sagt Saleel Awsare, CEO und Präsident von Lantronix.?Unsere

Zusammenarbeit mit Teal Drones unterstreicht unsere Fähigkeit, sichere,

leistungsstarke Produkte in großem Maßstab auf den Markt zu bringen und so

langfristige Chancen mit führenden globalen Marken zu schaffen."

--Die Lösungen und Engineering Services von Lantronix kombinieren eingebettete

Computertechnologie, Compliance-Expertise und flexiblen Software-Support, um die

Produktentwicklung der Kunden zu beschleunigen. Dieser skalierbare

Plattformansatz ermöglicht nicht nur eine schnelleMarkteinführung von Teal

Drones, sondern versetzt Lantronix auch in die Lage, zukünftige Verteidigungs-

und industrielle IoT-Programme zu unterstützen, die TAA- und NDAA-Konformität

erfordern.

Weitere Informationen zu den Engineering Services

(https://www.lantronix.com/engineering-services/)

services/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=usarmy-

SOM-Lösungen (https://www.lantronix.com/products-class/open-q-soms/)

soms/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=usarmy-drone-

som) und zusätzlichen Drohnenanwendungen

(https://www.lantronix.com/newsroom/press-releases/lantronix-powers-next-

generation-ai-enabled-camera-solutions-with-teledyne-

flir/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=usarmy-drone-

som) von Lantronix finden Sie auf Lantronix.com.

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-

und industriellen IoT-Lösungen und bietet intelligentes Computing, sichere

Konnektivität sowie Remote-Management für unternehmenskritische Anwendungen.

Lantronix bedient wachstumsstarke Märkte, darunter Smart Cities, Unternehmens-IT

sowie unbemannte kommerzielle und militärische Systeme, und ermöglicht seinen

Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren sowie die digitale Transformation zu

beschleunigen. Sein umfassendes Portfolio an Hardware, Software und Diensten

unterstützt Anwendungen von sicherer Videoüberwachung und intelligenter

Versorgungsinfrastruktur bis hin zu robustem Out-of-Band-Netzwerkmanagement.

Indem Lantronix Intelligenz an den Netzwerkrand bringt, hilft es Unternehmen, in

der heutigen KI-gesteuerten Welt Effizienz, Sicherheit und einen

Wettbewerbsvorteil zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix

(http://www.lantronix.com/)

release&utm_campaign=usarmy-drone-som).

Über Red Cat Holdings Inc.

Red Cat (Nasdaq: RCAT) ist ein in den USA ansässiger Anbieter fortschrittlicher

Drohnen- und Roboterlösungen für alle Bereiche der Verteidigung und nationalen

Sicherheit. Über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften Teal Drones und

FlightWave Aerospace entwickelt Red Cat in den USA hergestellte Hardware und

Software, die Militär-, Regierungs- und öffentliche Sicherheitsoperationen in

der Luft, zu Land und zur See unterstützt. Seine Systemfamilie, angeführt von

Black Widow(TM), bietet unübertroffene taktische Fähigkeiten in kleinen unbemannten

Flugzeugsystemen. Red Cat expandiert über Blue OPS, Inc. in den maritimen

Bereich und entwickelt außerdem Innovationen im Bereich unbemannter

Überwasserschiffe und autonomer Unterwasserfahrzeuge. Das Unternehmen liefert

integrierte Plattformen zur Verbesserung der Sicherheit und Effektivität von

Missionen in mehreren Bereichen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.redcat.red (http://www.redcat.red/).

©2025 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene

Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Â°