GNW-News: Lantronix-Lösung unterstützt die von der US-Armee zugelassenen Teal Drones, ein Unternehmen der Red Cat Holdings, und erschließt Wachstumschancen f...
Werte in diesem Artikel
^IRVINE, Kalifornien, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.
(https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=usarmy-drone-som)- (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender
Anbieter von IoT-Lösungen für Computer und Konnektivität, die Edge-KI-
Anwendungen unterstützen, gab heute bekannt, dass seine TAA- und NDAA-konforme
Lösung von Teal Drones, einem Unternehmen von Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ:
RCAT), für die Produktion seiner Black-Widow(TM)-Drohnen im Rahmen des Short-Range-
Reconnaissance-(SRR)-Programms der US-Armee ausgewählt wurde. Lantronix hat
bereits mit der Produktion begonnen, was frühzeitige Umsatztransparenz
ermöglicht und die Rolle von Lantronix als vertrauenswürdiger Technologiepartner
für unternehmenskritische Verteidigungsanwendungen unterstreicht.
Die auf dem Prozessor Qualcomm® Dragonwing(TM) QRB5165 basierende Lantronix-Lösung
bietet fortschrittliche Edge-KI-Verarbeitung und erfüllt gleichzeitig die
strengen Sicherheitsanforderungen der USA. Sie ermöglicht die vollständige TAA-
und NDAA-Konformität für den Einsatz in sensiblen Missionen des
Verteidigungsministeriums. Die Kombination aus KI-Leistung und Compliance
verschafft Lantronix einen nachhaltigen Vorteil auf dem schnell wachsenden Markt
für Verteidigungs- und autonome Systeme.
Als Teil einer ausgewählten Gruppe von kleinen, von Blue UAS zugelassenen
Anbietern unbemannter Luftsysteme müssen Teal Drones für den Einsatz durch das
US-Verteidigungsministerium strenge Cybersicherheits-, Betriebs- und
Sicherheitsstandards erfüllen. Die konforme Lösung von Lantronix ermöglicht es
Teal, diese Anforderungen zu erfüllen und seine Black-Widow-Drohnen für den
Einsatz in Frontmissionen zu positionieren.
?Black-Widow-Drohnen definieren die Möglichkeiten kleiner unbemannter Systeme
neu und bieten den heutigen Soldaten Echtzeitinformationen und den operativen
Vorsprung, den sie auf dem modernen Schlachtfeld brauchen", sagt Jeff Thompson,
CEO von Red Cat.?Die Lösung von Lantronix ermöglicht es uns, die strengen TAA-
und NDAA-Konformitätsstandards der US-Armee im Rahmen des SRR-Programms zu
erfüllen - ein Maß an Sicherheit, das nur wenige Anbieter bieten können."
Der globale Drohnenmarkt soll bis 2030 voraussichtlich 57,8 Milliarden US-Dollar
erreichen (Global Drone Market Report 2025-2030 von Drone Industry Insights).
Die Präsenz von Lantronix im Segment der sicheren Verteidigungs- und
kommerziellen Drohnen schafft mehrjährige Wachstumschancen mit hohen Margen.
---?Lantronix hat sich als führendes Unternehmen im Edge-KI-Markt etabliert und
bietet innovative, Compliance-orientierte Lösungen für den wachsenden
Drohnensektor", sagt Saleel Awsare, CEO und Präsident von Lantronix.?Unsere
Zusammenarbeit mit Teal Drones unterstreicht unsere Fähigkeit, sichere,
leistungsstarke Produkte in großem Maßstab auf den Markt zu bringen und so
langfristige Chancen mit führenden globalen Marken zu schaffen."
--Die Lösungen und Engineering Services von Lantronix kombinieren eingebettete
Computertechnologie, Compliance-Expertise und flexiblen Software-Support, um die
Produktentwicklung der Kunden zu beschleunigen. Dieser skalierbare
Plattformansatz ermöglicht nicht nur eine schnelleMarkteinführung von Teal
Drones, sondern versetzt Lantronix auch in die Lage, zukünftige Verteidigungs-
und industrielle IoT-Programme zu unterstützen, die TAA- und NDAA-Konformität
erfordern.
Weitere Informationen zu den Engineering Services
(https://www.lantronix.com/engineering-
services/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=usarmy-
drone-som), SOM-Lösungen (https://www.lantronix.com/products-class/open-q-
soms/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=usarmy-drone-
som) und zusätzlichen Drohnenanwendungen
(https://www.lantronix.com/newsroom/press-releases/lantronix-powers-next-
generation-ai-enabled-camera-solutions-with-teledyne-
flir/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=usarmy-drone-
som) von Lantronix finden Sie auf Lantronix.com.
Über Lantronix
Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-
und industriellen IoT-Lösungen und bietet intelligentes Computing, sichere
Konnektivität sowie Remote-Management für unternehmenskritische Anwendungen.
Lantronix bedient wachstumsstarke Märkte, darunter Smart Cities, Unternehmens-IT
sowie unbemannte kommerzielle und militärische Systeme, und ermöglicht seinen
Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren sowie die digitale Transformation zu
beschleunigen. Sein umfassendes Portfolio an Hardware, Software und Diensten
unterstützt Anwendungen von sicherer Videoüberwachung und intelligenter
Versorgungsinfrastruktur bis hin zu robustem Out-of-Band-Netzwerkmanagement.
Indem Lantronix Intelligenz an den Netzwerkrand bringt, hilft es Unternehmen, in
der heutigen KI-gesteuerten Welt Effizienz, Sicherheit und einen
Wettbewerbsvorteil zu erreichen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix
(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=usarmy-drone-som).
Über Red Cat Holdings Inc.
Red Cat (Nasdaq: RCAT) ist ein in den USA ansässiger Anbieter fortschrittlicher
Drohnen- und Roboterlösungen für alle Bereiche der Verteidigung und nationalen
Sicherheit. Über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften Teal Drones und
FlightWave Aerospace entwickelt Red Cat in den USA hergestellte Hardware und
Software, die Militär-, Regierungs- und öffentliche Sicherheitsoperationen in
der Luft, zu Land und zur See unterstützt. Seine Systemfamilie, angeführt von
Black Widow(TM), bietet unübertroffene taktische Fähigkeiten in kleinen unbemannten
Flugzeugsystemen. Red Cat expandiert über Blue OPS, Inc. in den maritimen
Bereich und entwickelt außerdem Innovationen im Bereich unbemannter
Überwasserschiffe und autonomer Unterwasserfahrzeuge. Das Unternehmen liefert
integrierte Plattformen zur Verbesserung der Sicherheit und Effektivität von
Missionen in mehreren Bereichen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.redcat.red (http://www.redcat.red/).
©2025 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene
Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
?Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von
1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
US-Bundeswertpapiergesetze, insbesondere Aussagen in Bezug auf Produkte oder die
Geschäftsführung von Lantronix. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf
unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und
Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse,
zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren
historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den
potenziellen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren wie die
Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter
wirtschaftlicher Bedingungen oder Marktinstabilität auf unser Geschäft,
einschließlich der Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden;
unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in unseren Lieferketten und denen unserer
Zulieferer und Verkäufer aufgrund der COVID-19-Pandemie oder anderer Ausbrüche,
Kriege und jüngster Spannungen in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder anderer
Faktoren abzumildern; künftige Reaktionen auf und Auswirkungen von Krisen im
Bereich der öffentlichen Gesundheit; Risiken im Bereich der Cybersicherheit;
Änderungen geltender US-amerikanischer und ausländischer
Cybersicherheitsrisiken; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und
Zölle der US-amerikanischen und ausländischer Regierungen; unsere Fähigkeit,
unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder erworbene Unternehmen zu
integrieren; Schwierigkeiten und Kosten des Schutzes von Patenten und anderen
Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere
Verschuldung zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren Schuldverträgen;
sowie alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K
für das am 30. Juni 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthalten sind, der am
9. September 2024 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (der?SEC")
eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" in Punkt 1A
von Teil I dieses Berichts, sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen
bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren
zukünftigen Veröffentlichungen genannt werden. Darüber hinaus können die
tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die
wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser
Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu
angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis
zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir
lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete
Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt.
Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten
Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen
vornehmen werden.
Lantronix-Medienkontakt:
media@lantronix.com (mailto:media@lantronix.com)
949-212-0960
Lantronix - Analysten- und Anlegerkontakt:
investors@lantronix.com (mailto:investors@lantronix.com)
Â°
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lantronix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lantronix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Lantronix Inc
Analysen zu Lantronix Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lantronix Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen